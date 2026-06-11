【高山市内2店舗目！】岐阜県内35店舗目！ 多彩なアミューズメントサービスを導入！「FIT-EASY 高山石浦店」がグランドオープン！

フィットイージー株式会社高山市内では初となる多様なアミューズメントサービスを導入する「FIT-EASY 高山石浦店」

フィットイージー株式会社（本社：岐阜市）が全国展開するアミューズメントフィットネスクラブ「FIT-EASY高山石浦店」（岐阜県高山市石浦町2丁目396）が2026年6月11日（木）にグランドオープンいたしました。

グランドオープンを記念して、オープニングキャンペーンを実施中です。キャンペーン期間中に入会いただいた方は入会金や事務手数料、2026年7月までの月会費が無料となります。

※定員になり次第終了

FIT-EASY 高山石浦店は、初心者から上級者までご満足いただける充実のトレーニングマシンをはじめ、シミュレーションゴルフ（両打ちあり）、個室サウナ（水風呂あり）、高濃度酸素ルーム、スタジオ、骨盤底筋トレーニングマシン（女性専用）、ビートスリマー、マシンピラティス（女性専用）、コワーキングスペース、ラウンジなど多彩なサービスを月会費のみでご利用いただけます。

当店は岐阜県内では35店舗目、高山市内では2店舗目の出店となります。

同市内にある「FIT-EASY 高山店」までは車で約10分でアクセス可能なため、会員様にライフスタイルや利用シーンに応じてより便利にご利用いただけるようになります。

FIT-EASYでは入会から31日経過で、全国の店舗をご利用可能です。

同市内の店舗はもちろん、出張先やお出かけ先でも各店舗のアミューズメントサービスや設備に応じて使い分けることで、より便利にお楽しみいただけます。

当社は「アミューズメントフィットネスクラブとAIヘルスケアオートメーションの確立により、地域のウェルビーイングを実現すること」を目指しています。

※AIヘルスケアオートメーション「特許出願中」

FIT-EASY 高山石浦店では、最新のマシンやサウナに加え、AIを活用した「FIT-EASYアプリ」を提供し、皆様の生活の一部として「心身ともに健やかな状態（ウェルビーイング）」をサポートいたします。

◆市内初導入！多彩なアミューズメントサービスを月会費で！

高山市内では、アミューズメントサービスの導入は初となります。

充実したマシンでトレーニングをお楽しみいただいた後のリフレッシュとしてはもちろん、アミューズメントサービスの利用を目的としたご利用も可能です。

会員様からご好評をいただいているシミュレーションゴルフやサウナをはじめ、時間のない方へもおすすめの骨盤底筋トレーニングマシンやビートスリマー、リフレッシュに適した高濃度酸素ルームやラウンジなど、多彩なアミューズメントサービスを月会費のみでご利用いただけます。

また単なるトレーニングにとどまらない、アミューズメントサービス同士の「掛け合わせ」による相乗効果を提案します。

最新・高品質のマシンを使ったトレーニングや天候を気にせず臨場感溢れるプレーが楽しめるシミュレーションゴルフや、インナーマッスルを効率よく鍛える「FIT-SHAPE」、座るだけで骨盤底筋をケアする「FIT-CHAIR」、ボディメイクや姿勢改善などが期待される 「FIT-PILATES」などのアミューズメントサービスを完備 。

これらで活発に身体を動かした後は、サウナでの温熱効果や高濃度酸素ルームによる細胞レベルのケアを組み合わせることで、新陳代謝の向上と疲労回復を促進します 。

この「運動×リカバリー×リフレッシュ」のサイクルが、理想のボディメイクやメンタルケアを同時に叶えます。

◆「AIヘルスケアオートメーション」が実現する、次世代の健康管理

当社は、単なる運動の場の提供にとどまらず、AIテクノロジーで個々の健康を最適化する「AIヘルスケアオートメーション」の確立を推進しています。健康に不可欠な「運動・食事・睡眠」について、会員様一人ひとりのライフスタイルに合わせた形でサポートします。

※AIヘルスケアオートメーション「特許出願中」

・データに基づいた自動パーソナライズ：

独自の「F.Eアプリ」が日々の運動・食事・睡眠データをAIで分析し、最適なトレーニングプランやカロリー計算などを提示します。

・「FIT-EASYにいない時間」も輝くサポート：

アプリを通じて、店舗にいない時間でも「自分で身体を整える力」を身につけることができ、真のウェルビーイング（心身の充実）を日常化させます。

FIT-EASYアプリは下記よりダウンロードいただけます。

▼App Store：https://apps.apple.com/jp/app/fit-easy/id6745802977

▼Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja)

当社は、AIヘルスケアオートメーションによる精密なデータ管理により、誰もが最短ルートで「なりたい自分」を実現できる環境を整えます。

FIT-EASYでの運動に留まらず、日常生活のすべてを輝かせる力を提供することで、地域の皆様の心身を豊かにし、持続可能なウェルビーイングの実現に貢献してまいります。

◆FIT-EASY 高山石浦店 概要

住 所：岐阜県高山市石浦町2丁目396

開 業 日：2026年6月11日（木）

定 休 日：なし（年中無休、24時間利用可能）

利 用 料 金：月会費:7,678円（税込）

店 舗 H P：https://lp.fiteasy.jp/lp-gifu-takayamaishiura/ (https://lp.fiteasy.jp/lp-gifu-takayamaishiura/)

店 舗 SNS：https://www.instagram.com/fiteasy___takayamaishiura/ (https://www.instagram.com/fiteasy___takayamaishiura/)

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資 本 金：1,357,449,180円

従 業 員 数：238名 2025年10月31日現在

店 舗 数：281店舗 2026年6月11日現在

U R L：https://fiteasy.jp/ (https://fiteasy.jp/)（サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ (https://fiteasy.co.jp/)（コーポレートサイト）



※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。