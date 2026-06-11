ターキッシュ エアラインズ 2026年5月の旅客数790万人を記録

Turkish Airlines

就航国数世界No.1を誇るターキッシュ エアラインズは、2026年5月の旅客および貨物輸送実績を発表しました。有効座席キロ（ASK）で算出される旅客輸送能力は、2025年比で2.5％増加しました。また、5月の旅客数は790万人に達し、全便の平均搭乗率は84.0％を記録しました。これは同社史上、5月として過去最高の実績となります。

2026年5月 輸送実績の詳細は以下の通りです。

- 旅客数： 総旅客数は790万人を記録。全国際線の平均搭乗率は84.0％、国内線は84.4％となりました。- 有効座席キロ（ASK）： 2025年5月の226億キロから2.5％増加し、2026年5月は232億キロとなりました。- 貨物・郵便輸送量： 2026年5月の輸送量は2025年5月から8.6％増加し、計20万3,100トンに達しました。

2026年1月～5月 輸送実績の詳細は以下の通りです。

- 旅客数： 総旅客数は2025年同期比7.3％増の3,640万人を記録しました。- 搭乗率： 全便の平均搭乗率は83.6％を記録。国際線は83.5％、国内線は84.3％となりました。- 有効座席キロ（ASK）： 2025年同期の1,053億キロから6.5％増加し、1,121億キロとなりました。- 貨物・郵便輸送量： 2025年同期の84万700トンから13.5％増加し、95万4,600トンとなりました。- 保有機材数： 2026年5月末時点のフリート（航空機）数は542機となりました。

※本輸送実績は、ターキッシュ エアラインズ（フルサービスキャリア）およびAjet（グループLCC）のデータを含む連結数値です。

ターキッシュ エアラインズについて

ターキッシュ エアラインズは、1933年にトルコのフラッグキャリアとして設立されました。現在、542機（乗客用と貨物用）を所有しており、世界133ヶ国358空港、国際線303路線、国内線53路線の広範囲なネットワークで世界一の就航国数を誇る航空会社です。ターキッシュ エアラインズ 公式 HP (日本語対応)：https://www.turkishairlines.com

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/turkishairlines

公式LinkedIn アカウント：https://www.linkedin.com/company/turkish-airlines

公式X アカウント：https://x.com/TurkishAirlines

＊Turkish Airlinesの日本市場における正式なブランド名は「ターキッシュ エアラインズ」です。

今後さらなるグローバルな事業の拡大を図ると共に、お客様の満足向上を目指してまいります。

スターアライアンスについて

スターアライアンスは、1997年に設立された世界初の本格的な航空連合であり、顧客に対して「グローバルなネットワーク、世界的な認知度、シームレスなサービス」という価値を提供しています。設立以来、世界最大かつ最も包括的な航空ネットワークを展開し、アライアンス全体の旅程において、顧客体験の向上に重点を置いてきました。 現在の加盟航空会社は、エーゲ航空、エア・カナダ、中国国際航空、エア・インディア、ニュージーランド航空、ANA、アシアナ航空、オーストリア航空、アビアンカ航空、ブリュッセル航空、コパ航空、クロアチア航空、エジプト航空、エチオピア航空、エバー航空、ITAエアウェイズ、LOTポーランド航空、ルフトハンザ・ドイツ航空、深セン航空、シンガポール航空、南アフリカ航空、スイス 国際航空、TAPポルトガル航空、タイ国際航空、ターキッシュ エアラインズ、ユナイテッド航空。世界を代表する26の航空会社を結集し、世界の約90%である190カ国、1,150以上の空港へのシームレスなアクセスを旅行者にご提供しています。さらに、コネクティング・パートナーである上海吉祥（Juneyao）航空による接続便も提供しています。詳しくは https://www.staralliance.com/en/home 、または各SNSをご覧ください。