妙見石原荘とWizにて「SATSUMA NOIR （サツマノワール） 」始動

株式会社Wiz

株式会社Wizと株式会社妙見石原荘は、共同でバスクチーズケーキ専門店 SOUL CAKE SHOPをM&Aし、新ブランド 「SATSUMA NOIR（サツマノワール）」 を始動していくことをご報告します。また、フレンチレストラン「Bon.nu（ボニュ）」のオーナーである「美食の王様」来栖けい様を株主に迎え、プロデュースのサポートをいただきながら事業展開を行なっていきます。

あわせて、鹿児島のプロバスケットボールクラブ「鹿児島レブナイズ」とのダブルネーム商品 「SATSUMA NOIR × REBNISE バスクチーズケーキ」 をリリース。さらに、「SATSUMA NOIR × 妙見石原荘 抹茶バスクチーズケーキ」 を2026年6月にリリース予定です。

商品ラインナップ

■SATSUMA NOIR バスクチーズケーキ

鹿児島・天文館発の、バスクチーズケーキ専門ブランド。熟成冷凍加工による濃厚な味わいとなめらかな口どけが特徴で、冷凍でのお届けにも対応し、ギフトやお取り寄せにも適しています。



■SATSUMA NOIR × REBNISE バスクチーズケーキ

鹿児島を本拠地とするプロバスケットボールクラブ「鹿児島レブナイズ（REBNISE）」とのダブルネーム商品。スポーツファンへの新たな手土産・応援ギフトとしてもお楽しみいただけます。 【発売日・価格を確認のうえ追記】



■ SATSUMA NOIR × 妙見石原荘 抹茶バスクチーズケーキ

（2026年6月リリース予定）

霧島の温泉旅館・妙見石原荘とのコラボレーション商品。抹茶の香りと濃厚なチーズが調和する、2026年6月リリース予定の一品です。

事業概要

ブランド名：SATSUMA NOIR（サツマノワール）

事業開始日：2026年4月1日

運営：株式会社Wiz／株式会社妙見石原荘（共同事業）

対象：個人（ギフト・お取り寄せ）／法人（贈答・コラボ企画）

提供形態：店頭販売（鹿児島・天文館）／オンライン販売

料金：

バスクチーズケーキタルト（1個）350円

バスクチーズケーキミディアム 1,900円

バスクチーズケーキ4号 2,990円

バスクチーズケーキ5号 4,200円

両社代表コメント

株式会社妙見石原荘 代表取締役 石原 大佑 様 コメント

鹿児島の熱狂の中心である『鹿児島レブナイズ』を運営する株式会社Wizの山崎様と共に、ここ鹿児島から世界に通用するブランドを創り上げていきます。私たちのSATSUMA NOIRとレブナイズの熱量が掛け合わさることで、愛する鹿児島・さつまの更なる価値向上を目指し、精進してまいります。



株式会社Wiz 代表取締役CEO 山崎 俊 コメント

尊敬する石原荘の石原さんとスイーツ事業を行えること、とても嬉しく思います。鹿児島から県外へ、世界へ、外貨を稼げるビジネス設計を目指します。また、来栖さんが本プロジェクトに参画してもらえたのも大きいです。鹿児島に何回も足を運んでくれ鹿児島を好きになってもらった結果、協力を得ることができました。きっかけを作ってくれたT-next高橋社長にも感謝です。皆でチカラをあわせて、鹿児島を代表するスイーツメイカーを目指します。応援くださいませ。

株式会社妙見石原荘について

株式会社妙見石原荘は、鹿児島県霧島市・妙見温泉にて、高級温泉旅館「妙見石原荘」を運営する企業です。天降川沿いに佇む同旅館は、加水・貯槽を行わない源泉かけ流しの湯をはじめ、地元の旬食材を活かした料理や器にまでこだわったおもてなしなど、日本の伝統とモダンが融合した上質な滞在体験を提供しています。

『婦人画報』の「温泉宿アワード2025」でグランプリを受賞したほか、「ミシュランキー」の獲得など国内外で極めて高い評価を得ており、名実ともに鹿児島、そして日本を代表する最高峰のモダンラグジュアリー旅館としての地位を確立しています。



【会社概要】

会社名：株式会社妙見石原荘（みょうけんいしはらそう）

本社所在地：鹿児島県霧島市隼人町嘉例川4376番地

代表取締役：石原 大佑

事業内容：温泉旅館・飲食店の運営

HP：https://www.m-ishiharaso.com/

株式会社Wiz（ワイズ）について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、多彩な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスモデルを創出します。

会社概要

会社名：株式会社Wiz

本社所在地：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表者：代表取締役社長 山崎 俊

事業内容：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP：https://012grp.co.jp