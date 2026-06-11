【利便性アップ！】愛知県90店舗目！刈谷市3店舗目！ 新機能を備えたシミュレーションゴルフを導入した「FIT-EASY 刈谷富士松店」がグランドオープン！

フィットイージー株式会社新機能を備えたシミュレーションゴルフを導入する「FIT-EASY 刈谷富士松店」

フィットイージー株式会社（本社：岐阜市）が全国展開するアミューズメントフィットネスクラブ「FIT-EASY 刈谷富士松店」（愛知県刈谷市東境町児山418-1）が2026年6月11日（木）にグランドオープンいたしました。

グランドオープンを記念して、オープニングキャンペーンを実施中です。キャンペーン期間中に入会いただいた方は入会金や事務手数料、2026年7月までの月会費が無料となります。

※定員になり次第終了

FIT-EASY 刈谷富士松店は、初心者から上級者までご満足いただける充実のトレーニングマシンをはじめ、シミュレーションゴルフ（両打ちあり）、個室サウナ（水風呂あり）、骨盤底筋トレーニングマシン（女性専用）、ビートスリマー、H2ルーム、コワーキングスペース、ラウンジなど多彩なサービスを月会費のみでご利用いただけます。

当店は愛知県内では90店舗目、刈谷市内では3店舗目の出店となります。

会員様にライフスタイルや利用シーンに応じて複数店舗をより便利にご利用いただけるようになります。近隣店舗へのアクセスは以下の通りです。

・FIT-EASY 刈谷かりがね店 ▸ 車で約12分

・FIT-EASY 刈谷高倉店 ▸ 車で約20分

・FIT-EASY 知立店 ▸ 車で約20分

・FIT-EASY 新安城店 ▸ 車で約25分

FIT-EASYでは入会から31日経過で、全国の店舗をご利用可能です。

刈谷市内の店舗はもちろん、出張先やお出かけ先でも各店舗のアミューズメントサービスや設備に応じて使い分けることで、より便利にお楽しみいただけます。

当社は「アミューズメントフィットネスクラブとAIヘルスケアオートメーションの確立により、地域のウェルビーイングを実現すること」を目指しています。

※AIヘルスケアオートメーション「特許出願中」

FIT-EASY 刈谷富士松店では、最新のマシンやサウナに加え、AIを活用した「FIT-EASYアプリ」を提供し、皆様の生活の一部として「心身ともに健やかな状態（ウェルビーイング）」をサポートいたします。

◆「FIT-GOLF」さらに充実した練習環境を提供！

FIT-GOLF（シミュレーションゴルフ個室ブース）には、スイングチェック用のカメラを増設し、より充実した練習環境を実現。

ショットデータの計測に加え、自身のスイングフォームを映像で確認できる機能を搭載し、フォーム改善やスコアアップを目指すことができます。

◆「AIヘルスケアオートメーション」が実現する、次世代の健康管理

当社は、単なる運動の場の提供にとどまらず、AIテクノロジーで個々の健康を最適化する「AIヘルスケアオートメーション」の確立を推進しています。健康に不可欠な「運動・食事・睡眠」について、会員様一人ひとりのライフスタイルに合わせた形でサポートします。

※AIヘルスケアオートメーション「特許出願中」

・データに基づいた自動パーソナライズ：

独自の「F.Eアプリ」が日々の運動・食事・睡眠データをAIで分析し、最適なトレーニングプランやカロリー計算などを提示します。

・「FIT-EASYにいない時間」も輝くサポート：

アプリを通じて、店舗にいない時間でも「自分で身体を整える力」を身につけることができ、真のウェルビーイング（心身の充実）を日常化させます。

FIT-EASYアプリは下記よりダウンロードいただけます。

▼App Store：https://apps.apple.com/jp/app/fit-easy/id6745802977

▼Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja)

当社は、AIヘルスケアオートメーションによる精密なデータ管理により、誰もが最短ルートで「なりたい自分」を実現できる環境を整えます。

FIT-EASYでの運動に留まらず、日常生活のすべてを輝かせる力を提供することで、地域の皆様の心身を豊かにし、持続可能なウェルビーイングの実現に貢献してまいります。

◆アミューズメントサービスの融合が創り出す、新たなウェルビーイング体験

「FIT-EASY刈谷富士松店」では、単なるトレーニングにとどまらない、アミューズメントサービス同士の「掛け合わせ」による相乗効果を提案します。

最新・高品質のマシンを使ったトレーニングや天候を気にせず臨場感溢れるプレーが楽しめるシミュレーションゴルフや、インナーマッスルを効率よく鍛える「FIT-SHAPE」、座るだけで骨盤底筋をケアする「FIT-CHAIR」などのアミューズメントサービスを完備 。

これらで活発に身体を動かした後は、サウナでの温熱効果やH2ルームによる細胞レベルのケアを組み合わせることで、新陳代謝の向上と疲労回復を促進します 。

この「運動×リカバリー×リフレッシュ」のサイクルが、理想のボディメイクやメンタルケアを同時に叶えます。

◆FIT-EASY 刈谷富士松店 概要

住 所：愛知県刈谷市東境町児山418-1

開 業 日：2026年6月11日（木）

定 休 日：なし（年中無休、24時間利用可能）

利 用 料 金：月会費:7,678円（税込）

店 舗 HP：https://lp.fiteasy.jp/lp-aichi-kariyafujimatsu/ (https://lp.fiteasy.jp/lp-aichi-kariyafujimatsu/)

店 舗 SNS：https://www.instagram.com/fiteasy_kariyafujimatsu/ (https://www.instagram.com/fiteasy_kariyafujimatsu/)

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資 本 金：1,357,449,180円

従 業 員 数：238名 2025年10月31日現在

店 舗 数：281店舗 2026年6月11日現在

U R L：https://fiteasy.jp/（サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）