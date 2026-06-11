6/28、ヒュンメルが寺嶋良選手と環境系イベントを広島市内で開催、コラボTシャツ購入者限定で実施！

株式会社エスエスケイ

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、B1プロバスケットボール選手の寺嶋良選手とのコラボアパレルを使ったイベントを6月28日に広島市内で開催。環境にまつわる話やバスケットボール、プライベートなど、寺嶋選手を囲んだ少人数の有料制トークショーです。コラボアイテム購入者限定（今後の新規購入者も含む）で、参加者の募集をスタートします。



コラボTシャツから始まる環境型循環イベント

昨年、ヒュンメルと寺嶋良選手が行ったコラボアパレルは、トウモロコシやサトウキビなどの植物由来のポリ乳酸を原料としており、土に還る（生分解性）性質を持つ株式会社ピエクレックスの素材を採用しました。

ピエクレックスを採用した製品は、回収後に土に還され、堆肥化されて農業や林業で利用されています。この環境型循環インフラ『P-FACTS』（ピーファクツ）は、2024年に本格始動し、企業や自治体、学校へと、協力の輪が広がっています。さらにピエクレックスは来年3月から横浜で開催される「2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」のスタッフユニフォームになるということで、話題にもなっています。

寺嶋選手はコラボ実施時に、「服を売るだけじゃなく、回収して、土をつくって、野菜を植える。そんなふうに循環していく仕組みがこのピエクレックスの面白さで、僕はそこに興味を持ちました。小さな一歩かもしれませんが、ファンの皆さんと一緒に地球のために活動していけたらいいな、と思っています」と話していました。

コラボアパレルのロングTシャツは、袖の先がチケットのデザインになっており、このTシャツが参加券代わりになります。寺嶋選手は、「1年ぶりに、あのチケットが使われてイベントが行えることをうれしく思います。また、このイベントが次の活動として、循環の輪が繋がることに意味があると思っています。皆さんに会えることを楽しみにしています」とコメントしました。



商品情報

イベント開催に伴い、ヒュンメル公式オンラインストア限定で対象商品の再販を実施します。

HUMMEL × PIECLEX × RYO L/S TEE

PRICE：12,100円（税込）

SIZE：S・M・L・O（UNISEX）

https://www.hummel.co.jp/item/detail/3903



イベント情報

日時：2026年6月28日（日） 11：00～13：00

参加費：5,000円（参加費とは別に、コラボTシャツの持参が必要です）

内容：プレートランチ＆ワンドリンク付き、お土産あり( c-mon × hummel 指紋認証付き真空断熱ボトル 320ml)

支払い方法：当日現金支払いのみ

参加申し込み：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj0LqWSb99eEbE0DxkQIgURB45RUhzk-aNkt52pTUFKezU7w/viewform

＊開催場所は、参加決定の連絡と合わせて送ります。

＊応募者多数の場合は、抽選となります。

■寺嶋良選手について

1997年10月23日生まれ、東京都出身のバスケットボール選手。東海大学4年時の2019年12月に京都ハンナリーズとプロ契約。2020-21シーズンは、卒業後初年度のルーキーながら、副キャプテンを務め、オールスターゲームに初選出。新人ベスト5にも選ばれた。リーグトップクラスのクイックネスを武器にしたPGは、2021-22シーズンから広島ドラゴンフライズに移籍。2022年8月、FIBA バスケットボールワールドカップ2023アジア地区予選に日本代表として出場。

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ピエクレックスについて

株式会社ピエクレックスは、イノベーションを通じて世界に貢献する村田製作所の100%子会社として、企業ビジョン「"でんき（電気）のせんい（繊維）”で世界を変える」を掲げ、電気の繊維「ピエクレックス」を通じた革新を推進しています。村田製作所と帝人フロンティアの共同出資によって設立され、両社の強みを融合させた新素材「ピエクレックス」を開発。ピエクレックスは革新性とともに環境へのやさしさを兼ね備えており、アパレル、ヘルスケア、一般消費財、産業分野など、幅広い用途に応用可能です。 現在、ピエクレックスは多くの繊維関連企業と協力し、持続可能な社会の実現に向け、循環インフラ「P-FACTS」（ピーファクツ）の社会実装に取り組んでいます。P-FACTS認証の製品を「着るだけ、使うだけ」で、地球にも人にもやさしい未来を実現するために、今後も新たな価値を創造し続け、社会に貢献します。

【OFFICIAL WEBSITE】https://pieclex.com/

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/