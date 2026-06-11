「忍者も倒す口臭」を自慢にしないために──啓発MV『食べたなら、歯磨き革命』Vol.8「口臭は忍者も倒す!トイプー」編公開

ドッグダイナー株式会社トイプーが忍者に襲われるが！

ペット用健康食品のインターネット販売を手がけるドッグダイナー株式会社(本社:東京都港区赤坂、代表取締役:石田真彩子)は、犬猫の歯周病問題を啓発するオリジナルミュージックビデオ『食べたなら、歯磨き革命』Vol.8「口臭は忍者も倒す!トイプー」編を、2026年6月11日に公開いたしました。本作は、忍者に襲われ逃げきれなくなったごく普通の可愛いトイプードルが、思わず吐いた口臭で忍者を倒してしまうコミカルな作品。「忍者すら倒す口臭=でも、それは自慢にならない」という反転構造で、ペットの口臭が"愛らしさ"の影で発するケア不足のサインであることを伝えます。

▼ ミュージックビデオ視聴URL

YouTube: https://www.youtube.com/shorts/R4oXzcs0lks

特設ページ(楽天): https://www.rakuten.co.jp/dogdiner/contents/hamigaki16/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=R4oXzcs0lks ]

■ ミュージックビデオ公開の概要

ドッグダイナー株式会社は、犬猫の口腔ケアの重要性を音楽を通じて伝える啓発ミュージックビデオシリーズ『食べたなら、歯磨き革命』の第8弾「口臭は忍者も倒す!トイプー」編を公開いたしました。

【作品情報】

■ MVのストーリー:逃げる愛犬、思わぬ反撃

- タイトル:食べたなら、歯磨き革命 Vol.8「口臭は忍者も倒す!トイプー」編- 公開日:2026年6月11日- フォーマット:縦型ショート動画- 公開URL:https://www.youtube.com/shorts/R4oXzcs0lks

物語の主役は、ごく普通の、可愛いトイプードル。

そんな愛らしい彼を、突如、忍者たちが襲ってきます。逃げて、逃げて、走って--けれど、どんどん追い詰められていく。もう逃げ場がない、絶体絶命のその瞬間。

トイプードルは大きく息を吐き出します。

--すると、忍者たちが、バタバタと倒れていく。

その威力、まさかの忍者をも倒すほど。

驚きと笑いが入り混じる、思わずクスッとしてしまうシーンの直後、画面に静かに浮かび上がるメッセージ。

口臭は、悪役を倒すためじゃない。 ケアが必要な、サインです。

そして、ごはんにそっと振りかけられる**「食べる歯磨き革命」**--。

「可愛い愛犬の、まさかの威力」を笑いで描きながら、それが本来"自慢"ではなく"危険信号"であることを、鮮やかに反転させる構成です。

■ 公開の背景:「可愛い」と「口臭」のギャップ

シリーズ第5弾「口臭は破壊力が莫大です編」、第7弾「口臭の破壊力・やばい ポメラニアン編」では、口臭を怪獣スケールで描いてきました。

Vol.8では、視点を一気に変えています。

主役は、特別な存在ではありません。どこの家庭にもいそうな、可愛いトイプードル。怪獣でも、巨大化でもない、普通の愛犬。

だからこそ、伝わるものがあると当社は考えました。

「うちの子、可愛い」「うちのトイプー、最高」--そんな日常を過ごす飼い主さんにこそ、Vol.8を見てほしい。

可愛い愛犬の口から、忍者を倒すほどの口臭が出る--それは笑い話として描かれています。けれど、この笑い話の中に、本当のメッセージが隠れています。

愛らしさと、口臭の強さは、別の話。

どんなに可愛い愛犬でも、ケアを怠れば、口臭は確実に強くなります。そして、その口臭の正体は、多くの場合歯周病のサイン。歯周病は、心臓・腎臓・脳の病気の引き金になります。3歳以上の犬の80%が歯周病という事実は、私たち飼い主側の"後回し"が積み重なった結果--つまり、人災です。

「うちの子の口臭、ヤバすぎ(笑)」とSNSで投稿する飼い主さんを、見かけることがあります。それは"あるある"として共有される一方で、笑い話にして済ませてはいけない事実でもあります。

Vol.8は、エンタメ表現で笑いを取りながら、最後にきちんと**「これは笑い話ではない」**と着地させる構成にしました。自分の愛犬・愛猫の口臭を笑い話にしている飼い主さんが、ふと真顔になる--そんな瞬間を作りたかったのです。

■ ペットの歯周病が抱えるリスク

- 3歳以上の犬の約80%が歯周病(米国獣医歯科学会 American Veterinary Dental College)- 重度の歯周病がある犬は死亡リスクが約1.4～1.6倍高い(米国Banfield Pet Hospital 大規模調査)- 歯周病菌は血液を介して心臓・脳・腎臓にも影響を及ぼすことが指摘されている

口臭は、その入口に過ぎません。"自慢"でも"あるある"でもなく、ケアが必要なサインです。

■ 商品「食べる歯磨き革命」について

「食べる歯磨き革命」は、ごはんにかけるだけでペットの口腔ケアをサポートするプロポリス入りの完全無添加粉末タイプ健康食品です。

【商品の特長】

- ごはんにかけるだけの手軽さ- 完全無添加・粉末タイプ(着色料・保存料不使用)- 犬・猫兼用- プロポリス配合

【当社のこだわり:すべての原材料を公開】

当社は「〇〇エキス」「独自の風味成分」といった、中身の不明瞭な曖昧表示を一切行いません。使用する原材料はすべてパッケージおよび商品ページに公開しています。

犬や猫は、食事を口にゆすいだり吐き出したりできません。与えられたものを、すべて体に取り込みます。だからこそ、飼い主が「何を与えているか」を明確に把握できる状態であるべきだと、当社は考えています。

また、添加物の多い食事自体も口臭の一因となります。「食べる歯磨き革命」は、口腔ケアと全身の健康、その両立を追求した完全無添加の製品です。

商品ページ: https://item.rakuten.co.jp/dogdiner/500003092/

■ シリーズ展開について

『食べたなら、歯磨き革命』は、テーマ別にシリーズ化を続けているプロジェクトです。

- Vol.1「ポメラニアン編」(2026年4月23日公開)- しっとり共感型 Vol.2「柴犬編・口臭から逃げろ!」(2026年4月30日公開)- コメディ型 Vol.3「歯磨きは嫌いです編」(2026年5月8日公開)- 犬あるある共感型- Vol.4「口臭は迷惑行為です編」(2026年5月13日公開)- 社会提言型- Vol.5「口臭は破壊力が莫大です編」(2026年5月20日公開)- 怪獣映画オマージュ型- Vol.6「ご飯を食べたら歯磨き革命 猫編」(2026年5月27日公開)- 猫専門・問いかけ型- Vol.7「口臭の破壊力・やばい ポメラニアン編」(2026年6月4日公開)- シリーズ自己回収・進化版 Vol.8「口臭は忍者も倒す!トイプー編」(2026年6月11日公開)- 反転メッセージ・人災型 ← 今回- 今後も犬種別・テーマ別に順次公開予定

毎回トーン・表現方法を変えながら、一人でも多くの飼い主に「お口の健康」を意識していただくきっかけを届けてまいります。

■ 代表コメント(石田真彩子)

「ご飯を食べ終わった犬や猫が、『じゃあ、歯磨いてくるね』と洗面台に向かう姿を、私は一度も見たことがありません。人間は自分で歯を守れますが、ペットはそうはいきません。だからこそ、私たち飼い主がやるしかないのです。

今回のVol.8の主役は、ごく普通の可愛いトイプードルです。怪獣でも、巨大化でもありません。

その可愛い愛犬が、忍者に追い詰められて、思わず吐いた口臭で忍者を倒してしまう。見ていて思わず笑ってしまう映像になっていると思います。

でも、その笑いの直後に、私はこう問いかけました。

それ、本当に笑い事ですか?

『可愛い愛犬の口臭で、忍者が倒れた』--フィクションとしては面白い。けれど、これを現実に置き換えると、こうなります。『可愛い愛犬の口臭で、周りの人が顔をしかめている』。

SNSでは『うちの子の口臭、ヤバすぎ(笑)』という投稿を、よく見かけます。"あるある"として共有され、コメント欄も笑顔の絵文字で埋まる。一見、微笑ましい光景です。

けれど、その口臭の正体は、ほとんどの場合歯周病のサインです。歯周病は心臓・腎臓・脳の病気の引き金になり、ペットの寿命そのものを蝕みます。笑っている場合じゃないのです。

そして、もうひとつ言いたいことがあります。

口臭は、人災です。

天災ではありません。遺伝でもありません。多くの場合、飼い主が日々のケアを後回しにしてきた結果として、ペットの口の中で起こっている問題です。

『うちの子、可愛い』と毎日SNSに投稿しているなら、**お口の中も、見てあげてください。**それは、可愛がっている証拠であり、本当の愛情の形だと私は思います。

Vol.8の最後で『口臭は悪役を倒すためじゃない。ケアが必要なサインです』と書いたのは、すべての飼い主さんに対する、私からの真剣なお願いです。

笑っていただいて構いません。むしろ、笑ってほしいです。けれど、笑い終わったあとに、ふと愛犬・愛猫のお口を覗いてみてほしい。そして、最後に歯磨きしたのはいつだったかな、と考えてみてほしい。

それが、Vol.8の本当の目的です」

■ 会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ

- 会社名:ドッグダイナー株式会社- 所在地:〒107-0052 東京都港区赤坂6-19-40- 代表取締役:石田真彩子- 事業内容:犬・猫・ペット用健康食品のインターネット販売- 楽天市場店:https://www.rakuten.co.jp/dogdiner/

【報道関係者様のお問い合わせ】

ドッグダイナー株式会社

広報担当 電話:03-6721-7610(営業のお電話はお断りします)

メールアドレス:dogdiner@dogdiner.co.jp