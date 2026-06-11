「忍者も倒す口臭」を自慢にしないために──啓発MV『食べたなら、歯磨き革命』Vol.8「口臭は忍者も倒す!トイプー」編公開
トイプーが忍者に襲われるが！
ペット用健康食品のインターネット販売を手がけるドッグダイナー株式会社(本社:東京都港区赤坂、代表取締役:石田真彩子)は、犬猫の歯周病問題を啓発するオリジナルミュージックビデオ『食べたなら、歯磨き革命』Vol.8「口臭は忍者も倒す!トイプー」編を、2026年6月11日に公開いたしました。本作は、忍者に襲われ逃げきれなくなったごく普通の可愛いトイプードルが、思わず吐いた口臭で忍者を倒してしまうコミカルな作品。「忍者すら倒す口臭=でも、それは自慢にならない」という反転構造で、ペットの口臭が"愛らしさ"の影で発するケア不足のサインであることを伝えます。
▼ ミュージックビデオ視聴URL
YouTube: https://www.youtube.com/shorts/R4oXzcs0lks
特設ページ(楽天): https://www.rakuten.co.jp/dogdiner/contents/hamigaki16/
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=R4oXzcs0lks ]
■ ミュージックビデオ公開の概要
ドッグダイナー株式会社は、犬猫の口腔ケアの重要性を音楽を通じて伝える啓発ミュージックビデオシリーズ『食べたなら、歯磨き革命』の第8弾「口臭は忍者も倒す!トイプー」編を公開いたしました。
【作品情報】
- タイトル:食べたなら、歯磨き革命 Vol.8「口臭は忍者も倒す!トイプー」編
- 公開日:2026年6月11日
- フォーマット:縦型ショート動画
- 公開URL:https://www.youtube.com/shorts/R4oXzcs0lks
■ MVのストーリー:逃げる愛犬、思わぬ反撃
物語の主役は、ごく普通の、可愛いトイプードル。
そんな愛らしい彼を、突如、忍者たちが襲ってきます。逃げて、逃げて、走って--けれど、どんどん追い詰められていく。もう逃げ場がない、絶体絶命のその瞬間。
トイプードルは大きく息を吐き出します。
--すると、忍者たちが、バタバタと倒れていく。
その威力、まさかの忍者をも倒すほど。
驚きと笑いが入り混じる、思わずクスッとしてしまうシーンの直後、画面に静かに浮かび上がるメッセージ。
口臭は、悪役を倒すためじゃない。 ケアが必要な、サインです。
そして、ごはんにそっと振りかけられる**「食べる歯磨き革命」**--。
「可愛い愛犬の、まさかの威力」を笑いで描きながら、それが本来"自慢"ではなく"危険信号"であることを、鮮やかに反転させる構成です。
■ 公開の背景:「可愛い」と「口臭」のギャップ
シリーズ第5弾「口臭は破壊力が莫大です編」、第7弾「口臭の破壊力・やばい ポメラニアン編」では、口臭を怪獣スケールで描いてきました。
Vol.8では、視点を一気に変えています。
主役は、特別な存在ではありません。どこの家庭にもいそうな、可愛いトイプードル。怪獣でも、巨大化でもない、普通の愛犬。
だからこそ、伝わるものがあると当社は考えました。
「うちの子、可愛い」「うちのトイプー、最高」--そんな日常を過ごす飼い主さんにこそ、Vol.8を見てほしい。
可愛い愛犬の口から、忍者を倒すほどの口臭が出る--それは笑い話として描かれています。けれど、この笑い話の中に、本当のメッセージが隠れています。
愛らしさと、口臭の強さは、別の話。
どんなに可愛い愛犬でも、ケアを怠れば、口臭は確実に強くなります。そして、その口臭の正体は、多くの場合歯周病のサイン。歯周病は、心臓・腎臓・脳の病気の引き金になります。3歳以上の犬の80%が歯周病という事実は、私たち飼い主側の"後回し"が積み重なった結果--つまり、人災です。
「うちの子の口臭、ヤバすぎ(笑)」とSNSで投稿する飼い主さんを、見かけることがあります。それは"あるある"として共有される一方で、笑い話にして済ませてはいけない事実でもあります。
Vol.8は、エンタメ表現で笑いを取りながら、最後にきちんと**「これは笑い話ではない」**と着地させる構成にしました。自分の愛犬・愛猫の口臭を笑い話にしている飼い主さんが、ふと真顔になる--そんな瞬間を作りたかったのです。
■ ペットの歯周病が抱えるリスク- 3歳以上の犬の約80%が歯周病(米国獣医歯科学会 American Veterinary Dental College)
- 重度の歯周病がある犬は死亡リスクが約1.4～1.6倍高い(米国Banfield Pet Hospital 大規模調査)
- 歯周病菌は血液を介して心臓・脳・腎臓にも影響を及ぼすことが指摘されている
口臭は、その入口に過ぎません。"自慢"でも"あるある"でもなく、ケアが必要なサインです。
■ 商品「食べる歯磨き革命」について
「食べる歯磨き革命」は、ごはんにかけるだけでペットの口腔ケアをサポートするプロポリス入りの完全無添加粉末タイプ健康食品です。
【商品の特長】
- ごはんにかけるだけの手軽さ
- 完全無添加・粉末タイプ(着色料・保存料不使用)
- 犬・猫兼用
- プロポリス配合
【当社のこだわり:すべての原材料を公開】
当社は「〇〇エキス」「独自の風味成分」といった、中身の不明瞭な曖昧表示を一切行いません。使用する原材料はすべてパッケージおよび商品ページに公開しています。
犬や猫は、食事を口にゆすいだり吐き出したりできません。与えられたものを、すべて体に取り込みます。だからこそ、飼い主が「何を与えているか」を明確に把握できる状態であるべきだと、当社は考えています。
また、添加物の多い食事自体も口臭の一因となります。「食べる歯磨き革命」は、口腔ケアと全身の健康、その両立を追求した完全無添加の製品です。
商品ページ: https://item.rakuten.co.jp/dogdiner/500003092/
■ シリーズ展開について
『食べたなら、歯磨き革命』は、テーマ別にシリーズ化を続けているプロジェクトです。
- Vol.1「ポメラニアン編」(2026年4月23日公開)- しっとり共感型 Vol.2「柴犬編・口臭から逃げろ!」(2026年4月30日公開)- コメディ型 Vol.3「歯磨きは嫌いです編」(2026年5月8日公開)- 犬あるある共感型
- Vol.4「口臭は迷惑行為です編」(2026年5月13日公開)- 社会提言型
- Vol.5「口臭は破壊力が莫大です編」(2026年5月20日公開)- 怪獣映画オマージュ型
- Vol.6「ご飯を食べたら歯磨き革命 猫編」(2026年5月27日公開)- 猫専門・問いかけ型
- Vol.7「口臭の破壊力・やばい ポメラニアン編」(2026年6月4日公開)- シリーズ自己回収・進化版 Vol.8「口臭は忍者も倒す!トイプー編」(2026年6月11日公開)- 反転メッセージ・人災型 ← 今回
- 今後も犬種別・テーマ別に順次公開予定
毎回トーン・表現方法を変えながら、一人でも多くの飼い主に「お口の健康」を意識していただくきっかけを届けてまいります。
■ 代表コメント(石田真彩子)
「ご飯を食べ終わった犬や猫が、『じゃあ、歯磨いてくるね』と洗面台に向かう姿を、私は一度も見たことがありません。人間は自分で歯を守れますが、ペットはそうはいきません。だからこそ、私たち飼い主がやるしかないのです。
今回のVol.8の主役は、ごく普通の可愛いトイプードルです。怪獣でも、巨大化でもありません。
その可愛い愛犬が、忍者に追い詰められて、思わず吐いた口臭で忍者を倒してしまう。見ていて思わず笑ってしまう映像になっていると思います。
でも、その笑いの直後に、私はこう問いかけました。
それ、本当に笑い事ですか?
『可愛い愛犬の口臭で、忍者が倒れた』--フィクションとしては面白い。けれど、これを現実に置き換えると、こうなります。『可愛い愛犬の口臭で、周りの人が顔をしかめている』。
SNSでは『うちの子の口臭、ヤバすぎ(笑)』という投稿を、よく見かけます。"あるある"として共有され、コメント欄も笑顔の絵文字で埋まる。一見、微笑ましい光景です。
けれど、その口臭の正体は、ほとんどの場合歯周病のサインです。歯周病は心臓・腎臓・脳の病気の引き金になり、ペットの寿命そのものを蝕みます。笑っている場合じゃないのです。
そして、もうひとつ言いたいことがあります。
口臭は、人災です。
天災ではありません。遺伝でもありません。多くの場合、飼い主が日々のケアを後回しにしてきた結果として、ペットの口の中で起こっている問題です。
『うちの子、可愛い』と毎日SNSに投稿しているなら、**お口の中も、見てあげてください。**それは、可愛がっている証拠であり、本当の愛情の形だと私は思います。
Vol.8の最後で『口臭は悪役を倒すためじゃない。ケアが必要なサインです』と書いたのは、すべての飼い主さんに対する、私からの真剣なお願いです。
笑っていただいて構いません。むしろ、笑ってほしいです。けれど、笑い終わったあとに、ふと愛犬・愛猫のお口を覗いてみてほしい。そして、最後に歯磨きしたのはいつだったかな、と考えてみてほしい。
それが、Vol.8の本当の目的です」
■ 会社概要- 会社名:ドッグダイナー株式会社
- 所在地:〒107-0052 東京都港区赤坂6-19-40
- 代表取締役:石田真彩子
- 事業内容:犬・猫・ペット用健康食品のインターネット販売
- 楽天市場店:https://www.rakuten.co.jp/dogdiner/
■ 本件に関するお問い合わせ
【報道関係者様のお問い合わせ】
ドッグダイナー株式会社
広報担当 電話:03-6721-7610(営業のお電話はお断りします)
メールアドレス:dogdiner@dogdiner.co.jp