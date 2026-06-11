Ora²、TOMORROW X TOGETHER公式キャラクターPPULBATU オリジナルアイテムが当たるキャンペーン6/16(火)開始 数量限定オリジナルデザイン製品も発売

サンスター株式会社

サンスターグループ（以下サンスター）の美白ハミガキ売上 No.1*¹ ブランド「Ora²（オーラツー）」(以下オーラツー）は、グローバルに活躍する5人組ボーイグループTOMORROW X TOGETHERの公式キャラクターPPULBATU(プルバトゥ)とのキャンペーン『白さの敵はステインだ SMILE × TOGETHER キャンペーン』を、2026年6月16日（火）より開始します。

本キャンペーンでは、対象製品を購入すると、歯みがきタイマーやハブラシスタンドなどのPPULBATUオリジナルアイテムが抽選で当たるほか、応募者全員にPPULBATUの動く壁紙（GIF動画）をプレゼントします。さらに、PPULBATUとのオリジナルデザインをパッケージに採用したオーラツー製品を数量限定で販売します。

国境を超えて愛されるTOMORROW X TOGETHERの公式キャラクターとの企画を通じて、オーラルケアをより楽しく、身近に感じていただける機会を提供します。サンスターは、今後も皆さまの毎日に寄り添い、笑顔あふれる生活習慣づくりを応援します。

*¹ インテージSRI＋日本国内美白ハミガキ市場2025年1月-12月ブランド別合計売上金額 Ora²ブランドハミガキ計

【キャンペーン概要】

白さの敵はステインだ SMILE × TOGETHER キャンペーン

■実施期間：2026年6月16日（火）～2026年8月15日（土）

■サイトURL：https://jp.ora2.com/2606_ppulbatu_cp

１. 対象製品の購入レシートで応募！オリジナルアイテムが当たる！！キャンペーン

店頭で対象製品を500円（税込）以上購入し、キャンペーンに応募すると、PPULBATUが描かれた歯みがきタイマーやハブラシスタンド、クリアポーチ＆折りたたみ携帯コップなどキャンペーン限定オリジナルアイテムが抽選で当たります。購入した製品に応じて3コースから選べます。また、応募者全員にPPULBATUの動く壁紙（GIF動画）5種から1つをプレゼントします。

■応募期間：2026年6月16日（火）～2026年8月22日（土）23：59

■応募方法：対象製品を500円（税込）以上購入し、レシートをキャンペーン公式LINEアカウントに送付。製品の種類に応じて希望するコースを選んで応募。

※おひとり様何度でもご応募いただけます。詳細はキャンペーンサイトをご覧ください。

■対象製品：

Aコース：オーラツーミー ペーストのいずれかを含む、オーラツー製品500円（税込）以上購入

Bコース：オーラツー プレミアム ステインクリアペーストまたはオーラツー プレミアム クレンジングペーストのいずれかを含む、オーラツー製品500円（税込）以上購入

Cコース：オーラツーミー ポータブルまたはオーラツーミー マウススプレーを含む、オーラツー製品500円（税込）以上購入

■賞品：

２. Xフォロー＆リポスト 白さの敵はステインだ SMILE × TOGETHER キャンペーン

期間中にオーラツーX公式アカウントをフォローして対象投稿をリポストすると、抽選でオーラツーデザインのQUOカードPayが当たります。

■応募方法：

1．Xでオーラツー公式アカウント「@Ora2girls_CP」をフォロー

2．対象の投稿をリポストして応募

■実施期間：

第一弾：2026年6月16日（火）10:00～2026年6月30日（火）23:59

第二弾：2026年7月17日（金）10:00～2026年7月31日（金）23:59

■賞品：オーラツーデザイン QUOカードPay（3,000円分） 抽選で合計20名様

■キャンペーンに関するお問い合わせ：

「白さの敵はステインだ SMILE × TOGETHER キャンペーン」事務局

電話番号：0120-984-184

受付期間：2026年6月16日（火）～2026年12月4日（金） ※土・日・祝日・8/12～8/14 を除く

受付時間：10：00～17：00

【オリジナルデザイン製品概要】

PPULBATUとのオリジナルデザインをパッケージに採用したオーラツー製品を数量限定で販売します。

オーラツーミー ハブラシ ミラクルキャッチ （デザイン5種）

毛先が細かく分割しているミラクル毛が、歯面の凹凸にフィットし、ざらつきの原因となる汚れをふきとるようにからめとります。

規格：ふつう

希望小売価格（税込）：275円

オーラツーミー ハブラシ スパイラルキャッチ （デザイン1種）

独自開発の毛切り形状「とんがりカット」で歯と歯のすき間にも毛が届き、スパイラル毛の特長である毛の側面の凹凸で、歯と歯のすき間の落としにくい汚れをしっかり除去します。

規格：ふつう

希望小売価格（税込）：275円

オーラツーミー ポータブル 【ハブラシ・ハミガキセット】（デザイン1種）

「おしゃれに楽しく持ち運べること」にこだわったスタイリッシュなデザインのハブラシ・ハミガキセットです。ケースは抗菌加工されており、通気性も良く衛生的です。

ラインアップ ：（画像左から）ブルー、ホワイト、ピンク、パープル

希望小売価格（税込）：528円

オーラツーミー マウススプレー 【医薬部外品・口中清涼剤】（デザイン2種）

販売名：オーラツーマウススプレー

有効成分リットル-メントールがニオイをつくりだす原因菌を殺菌。口臭が気になる時にシュッとスプレーするだけで、一瞬でクリアな息にします。

香味 ：（画像左から）クールミント、シトラスミント

容量：6ｍL

希望小売価格（税込）：275円

【TOMORROW X TOGETHERについて】

HYBE MUSIC GROUPレーベルのBIGHIT MUSICに所属するSOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIで結成された、5人組ボーイグループ。グループ名の「TOMORROW X TOGETHER」は「それぞれ違う君と僕がひとつの夢で集まって共に明日を作って行く」という意味を持つ。2025年11月から2026年2月まで、自身初となる日本5大ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN』を開催し35万人を動員。2026年4月13日にリリースした8th Mini Album『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』は発売初日にミリオンセラーを記録した。

【PPULBATUについて】

「PPULBATU（プルバトゥ）」は、メンバーが描いたスケッチをもとに誕生したTOMORROW X TOGETHERの公式キャラクターで、「MOA（TOMORROW X TOGETHERのファンの呼称）といつでもどこでも一緒にいる、一番良い友人になる」ことを願う気持ちが込められています。各キャラクターの名前や性格、好みなどにはメンバーの意見が積極的に反映されており、メンバーそれぞれにどこか似ている、CHOI YONG MEONG（チェヨンモン）、HWANG CHOON（ファンチュン）、BAMGEUT（バムグッ）、DA-GO-NYANG（ダゴニャン）、HHM NYA RING（フムニャリン）で構成されています。

【Ora²】

美白ハミガキ売上 No.1*¹ブランドOra²(オーラツー)は、美しさと自分らしさを求めながら、充実した毎日をおくる方のために、時代の価値観にあった製品と情報を提供するオーラルビューティケアブランドです。

Ora²ブランドサイト https://jp.ora2.com/(https://jp.ora2.com/)

*¹ インテージSRI＋日本国内美白ハミガキ市場2025年1月-12月ブランド別合計売上金額 Ora²ブランドハミガキ計

【サンスターグループについて】

サンスターグループは、持株会社サンスターSA（スイス・エトワ）を中心に、オーラルケア、健康食品、化粧品など消費者向けの製品・サービスをグローバルに統括するサンスター・スイスSA（スイス）と、自動車や建築向けの接着剤・シーリング材、オートバイや自動車向け金属加工部品などの産業向け製品・サービスをグローバルに統括するサンスター・シンガポールPte.Ltd.(シンガポール)を中核会社とする企業グループです。

100年mouth100年health

人生100年時代、サンスターが目指すのは、お口の健康を起点とした、全身の健康と豊かな人生。毎日習慣として行う歯みがきなどのオーラルケアは、お口の健康を守り、そして全身の健康を守ることにもつながっています。100年食べ、100年しゃべり、笑う。一人ひとり、自分らしく輝いた人生、豊かな人生を送るためにも、お口のケアを大切にしていただきたいと考えています。今後もお口の健康を起点としながら全身の健康に寄与する情報・サービス・製品をお届けすることで、人々の健康寿命の延伸に寄与することを目指していきます。