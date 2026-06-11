カメラやレンズの日々のメンテナンスを快適に。K&F Concept のシリコンエアブロワー2種を6月3日より販売開始

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、K&F Concept シリコンエアブロワー 2種を、2026年6月3日（水）より販売開始いたします。今回登場するのは、日常使いしやすいショートノズルと、奥まった箇所の清掃に適したロングノズルの2タイプです。

カメラやレンズを使っていると、撮影前に気になるのが細かなホコリやチリ。特に屋外でのレンズ交換や、バッグから機材を出し入れする場面では、気づかないうちに汚れが付着していることも少なくありません。とはいえ、清掃のたびに気を使いすぎると、日々のメンテナンスがつい後回しになってしまうものです。

ショートノズルロングノズル

そんな日常の悩みに応えるのが、K&F Conceptのシリコンエアブロワーです。柔軟性と高い反発力を備えたシリコン素材を採用し、握ってから素早く形状が戻ることで、テンポよく連続送風が可能。撮影前にサッと使いたいときも、清掃を手早く済ませたいときも、扱いやすさが光ります。

粉塵の吸い込みや二次汚染を抑える設計

本製品は、双方向制御エアバルブを採用。粉塵の吸い込みや二次汚染を抑えながら、効率よくホコリを吹き飛ばせるよう設計されています。

ブロワーは手軽なクリーニング用品だからこそ、風の強さだけでなく、清潔に使い続けられる構造も重要です。

見えにくいところまで気を配った設計が、日々のメンテナンスをより安心なものにします。

シリコン素材ならではの、やさしい使い心地

本体にはシリコン素材を採用し、やわらかな握り心地と高い反発力を両立。ノズル部分も柔軟性があり、機器を傷つけにくいため、カメラやレンズのように気を遣う機材にも使いやすい仕様です。

さらに、肌にやさしい滑り止めテクスチャーにより、手になじみやすく、快適なグリップ感を得られます。

毎回の清掃が負担になりにくいことは、機材をきれいな状態に保つうえで大きな魅力です。

細かな隙間にも届く、大風量送風

強力な送風で、細かな隙間や隅、手の届きにくい箇所のホコリや汚れをすばやく除去。レンズ表面やカメラボディはもちろん、センサーまわりやバッテリー室など、気になる箇所の清掃にも役立ちます。

握り込み後の戻りが速く、連続して使いやすいため、撮影準備の流れを止めにくいのもポイントです。

使い方に合わせて選べる2タイプ

ラインアップは、ショートノズルとロングノズルの2種類。

ショートノズルは、レンズ、フィルター、ボディ表面など、日常的なお手入れに使いやすいモデル。撮影に出かける前や、帰宅後の軽いメンテナンスにも取り入れやすい1本です。



一方のロングノズルは、カメラセンサーやバッテリー室など、奥まった箇所の清掃に適しています。届かせたい場所にしっかり風を送りたい方におすすめです。

これからの季節、外で撮影する機会が増える中で、機材のコンディションを整えることは、気持ちよく撮影を楽しむための大切な準備のひとつです。旅先の風景撮影、週末のスナップ、雨上がりの街歩き、そして日常の記録まで。レンズを向ける前にサッとひと吹きできる気軽さは、撮影そのものの心地よさにもつながります。

カメラ用品は、スペックの高さだけでなく、「使うたびにストレスがないこと」も大切です。K&F Concept シリコンエアブロワーは、機材をいたわりながら、毎日の清掃をより手軽で快適なものにしてくれるアイテムです。カメラユーザーはもちろん、これから機材のメンテナンスを習慣にしたい方にも取り入れやすい製品となっています。

主な仕様

ショートノズル

- 素材：シリコン- サイズ：約Φ57×135mm- 質量：約68g

ロングノズル

- 素材：シリコン- サイズ：約Φ57×160mm- 質量：約71g

発売情報

発売日：2026年6月3日(水)

※メーカー希望小売価格：ショートノズル：\2,200（税込）、ロングノズル：\2,300（税込）

※最新情報は下記リンク先、焦点工房オンラインストアの商品ページをご確認ください。

ご購入はこちら :https://www.stkb.jp/shopdetail/000000003634/

その他商品ページ

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About K&F Concept

K&F Concept（ケーアンドエフコンセプト）は、レンズやフィルター、アダプター、三脚、カメラバックなど、様々なカメラ周りのアクセサリーを取り扱っているブランド。 洗練されたデザイン、研究、製造、革新的な製品の創造に力を注いでいます。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

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