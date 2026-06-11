株式会社Smart Craftとの出資契約締結について

オムロン株式会社

オムロンベンチャーズ株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長:神谷 直輔、以下オムロンベンチャーズ）は、株式会社Smart Craft(本社: 東京都渋谷区、代表取締役:浮部 史也、以下Smart Craft社）と出資契約を締結しましたことをお知らせします。

Smart Craft社は、「モノづくり産業のニュースタンダードを創る」をミッションに、製造現場でのものづくりのDX化に向けてテクノロジーを駆使し、工場のスマート化を推進するスタートアップです。

日本の製造ラインでは、依然として、人手を要する工程が多く存在し、加えて紙などのアナログな情報管理も多く残っており、生産性向上や技術継承の観点からも省力化に向けて多くの課題を抱えています。

Smart Craft社が提供する製造現場DXのプラットフォーム「Smart Craft」は、製造現場のオペレーションである作業指示から進捗のモニタリング、実績データの集計までをワンストップでデータ管理するソリューションを提供しています。

生産性向上がより一層必要となるこのような現場課題の解決に向けてSmart Craft社は、ITを活用したリアルタイムでのデータ管理と利活用を促進することでものづくり現場のDX化に貢献しています。

オムロンは、中期ロードマップSF 2nd Stageで掲げたGEMBA DX戦略において、オムロンの強みであるデバイスから得られるデータと他の現場データを組合せることで、価値ある情報に変換し、ものづくり現場の課題解決を目指しています。

本取り組みを通じて、現場のデバイス・ヒト・工程に関わるデータ活用をさらに進め、GEMBA DXの実現を加速させます。

■株式会社Smart Craft 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/120244/table/169_1_172c1b651b207a9db29e00947d3fee5c.jpg?v=202606110551 ]

オムロンベンチャーズ株式会社について

オムロンベンチャーズ株式会社は、オムロンが掲げる中期ロードマップ「SF 2nd Stage」の実現に向けて、世界中の独創的な技術やアイデアを持つスタートアップへの投資や共創を実行し、ソーシャルニーズを創造する、コーポレートベンチャーキャピタルです。現在は、オムロングループの成長を牽引するFAをはじめとした13の注力事業とスタートアップの協業実現に向けた投資活動を進めています。

詳細については、https://www.omron.com/omronventuresをご参照ください。

オムロン株式会社について

オムロン株式会社は、独自の「センシング＆コントロール+Think」技術を中核としたオートメーションのリーディングカンパニーとして、制御機器、ヘルスケア、社会システム、電子部品、そしてこれらの事業をつうじて取得した多種多様なデータを活用したデータソリューション事業を展開しています。1933 年に創業したオムロンは、現在では全世界で約 2.6 万人の社員を擁し、130ヶ国以上で商品・サービスを提供し、よりよい社会づくりに貢献しています。

詳細については、https://www.omron.com/jp/ja/ をご参照ください。