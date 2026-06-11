暮らし方を設計したコンセプト分譲住宅シリーズ〈第4弾〉収納特化型の分譲住宅を公開！

ライフデザイン・カバヤ株式会社

ライフデザイン・カバヤ株式会社（代表取締役社長：窪田健太郎/本社：岡山県岡山市）は、暮らし方を設計したコンセプト分譲住宅シリーズ第4弾として、“収納が暮らしの質を高める”をコンセプトとした分譲住宅「しまウマ！」を本日2026年6月11日（木）より公開いたしました。

▼「しまウマ！」LPサイト

https://lifedesign-kabaya.co.jp/fudousan/ConceptModel/detail/3

収納特化型分譲住宅「しまウマ！」4つの特徴

１.あってほしいところにある収納

使う場所に、使う分だけ。最短距離で収まる“収納計画”。片づけ行動までデザインされた住まい。

２.圧倒的な収納量

しまウマ！の住まいは、暮らしにゆとりを生む“圧倒的な収納量”を確保しています。

３.家具の買い足し不要！造り付けですっきりとした暮らし

大容量の収納を備え付けているため、広くすっきり使えます。後から収納を追加する必要もありません。

４.ウッドワン社とのコラボレーション

住まいに合わせた収納をウッドワン社がプロデュース。暮らしにフィットしながら進化する住まいです。

※分譲住宅「しまウマ！」には建材メーカーの株式会社ウッドワン（代表取締役社長：中本祐昌/本社：広島県廿日市市）が販売する商品を採用しております。※一部物件を除きます。

収納特化型分譲住宅「しまウマ！」開発の背景

当社の分譲住宅の主な購入層である20～30代の子育て・共働き世帯を想定し、収納計画に重点を置いた分譲住宅を開発しました。

住まいにおける収納は、単にスペースを確保するだけでなく、暮らしやすさを左右する重要な要素と捉え、「片付け」「探し物」「洗濯物の移動」など、日々の小さなムダ時間を減らすために片付け行動そのものをデザインした収納計画としています。

本商品は、家族構成や生活シーンを想定しながら当社専属設計士が収納計画を検討。収納設備の特長を活かしながら、使用頻度や用途に応じて収納を適材適所に配置することで、片づけやすく、物が散らかりにくい住環境を目指しました。

収納スペースの量だけでなく、「どこに、何を、どのようにしまうか」まで考え抜いた収納計画により、日々の片付けや探し物の負担を軽減し、暮らしにゆとりを生み出す住まいを提案します。

ライフデザイン・カバヤのコンセプト分譲住宅シリーズ

「暮らし方を設計したコンセプト分譲住宅シリーズ」は2025年4月より始動し、これまでに以下を展開しています。

- 【第1弾】「ほぼ平屋」- - コンセプト：“限られた土地で平屋のようなライフスタイルを実現”- - https://lifedesign-kabaya.co.jp/fudousan/ConceptModel/detail/1- 【第2弾】「マルチスペースCOCO」- - コンセプト：“ウォークインクローゼットを備えたリビング・ダイニングに隣接する1階個室”- - https://lifedesign-kabaya.co.jp/fudousan/ConceptModel/detail/2- 【第3弾】「Ra Kurasu（ラ・クラス）」- - コンセプト：“現役ママのリアルな目線を活かした、家事や育児がラクになる住まい”- - https://lifedesign-kabaya.co.jp/fudousan/ConceptModel/detail/4

【コンセプト分譲住宅シリーズ 特設サイトトップページ】

https://lifedesign-kabaya.co.jp/fudousan/ConceptModel

▼株式会社ウッドワン

創業：1935年5月

代表取締役社長：中本 祐昌

本社：〒738-8502 広島県廿日市市木材港南1番1号

▼ライフデザイン・カバヤについて https://lifedesign-kabaya.co.jp/

ライフデザイン・カバヤは、『中国ブロック5年連続No.1（2020～2024年度 低層住宅着工棟数）』『岡山県9年連続No.1（2016～2024年度 低層住宅着工棟数）』を獲得しています。（住宅産業研究所調べ）

当社は、1972年に岡山で設立された住宅会社で、現在、岡山・広島・香川・愛媛・兵庫・鳥取・福岡・沖縄・東京に販売拠点を設けています。（https://lifedesign-kabaya.co.jp/company/summary/）住宅事業の枠を超え、国産木材を使った新建材CLT事業、不動産事業、リフォーム事業、エクステリア事業、海外事業、特建事業など幅広く手掛けています。

▼会社概要

商号：ライフデザイン・カバヤ株式会社

設立：1972年12月1日

代表取締役社長：窪田健太郎

本社：〒700-0986 岡山県岡山市北区中仙道二丁目9-11

▼事業内容

建築工事の請負及び施工に関する事業／上記事業に関するフランチャイズチェーン事業／建築物の設計及び工事監理に関する事業／土木工事の設計、請負、施工及び監理に関する事業／リフォーム及びエクステリア等の設計、請負、施工及び監理に関する事業／不動産の売買及び仲介に関する事業／不動産の管理及びコンサルタントに関する事業／風力・太陽光・地熱の利用等による発電並びに電気・熱の供給に関する事業／清掃事業／警備事業／損害保険代理店事業及び生命保険の募集に関する業務／前各号に付帯関連する一切の事業