楽天グループ株式会社

6月8日（月）（日本時間）に発生したフィリピン南部ミンダナオ島沖地震により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様、そのご家族の方々に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。



楽天グループ株式会社（以下「楽天」）は、インターネット募金「楽天クラッチ募金」において、「令和 8 年フィリピン南部ミンダナオ島沖地震支援募金」への寄付受付を開始しました。

寄付者は、「楽天ポイント」、「楽天カード」および VISA・Mastercard ブランドの各種クレジットカード、「楽天銀行」指定口座への現金振込（注 1）から、ご利用しやすい決済方法を選び、寄付いただくことができます。

皆様からお寄せいただきました募金は、本災害の被災者支援を目的 として全額寄付します。寄付先は決まり次第、特設サイトにてお知らせします。なお、受付期間は 2026 年 6 月 11 日（木）から 2026年 8 月 28 日（金）までを予定しています（注 2）。

楽天は今後も、募金をはじめとした様々な支援活動に取り組んでまいります。

（注 1）「楽天銀行」指定口座への現金振込は、近日中に寄付受付を開始予定です。

（注 2）今後の状況により、受付期間を延長する可能性がございます。

■概要

1) URL： https://corp.rakuten.co.jp/donation/mindanao_2026_ja/mindanao_2026_ja.html

2) 募金受付期間： 2026 年 6 月 11 日（木）～2026 年 8 月 28 日（金）

3) 募金方法：

1. 「楽天ポイント」による募金

「楽天ポイント」1 ポイントを 1 円分として寄付を受け付け、1 ポイントからご利用いただけます。

2. クレジットカードによる募金

「楽天カード」および VISA・Mastercard ブランドの各種クレジットカードにて 100 円から寄付を受け付けます。

3. 「楽天銀行」指定口座への現金振込による募金

「楽天銀行」口座を利用して、24 時間寄付することが可能です。また、「楽天銀行」口座をお持ちでないお客様も、指定口座へ直接寄付金をお振り込みいただけます。1 円から寄付を受け付けます。

なお、お振り込み先の情報に関しては近日公開予定です。以下の楽天銀行「募金・寄付」ページにて指定口座をご確認ください。

https://www.rakuten-bank.co.jp/company/contribution/

※クラッチ募金については、領収書の発行はいたしません。また、寄付金控除の対象にはなりません

※お客様の「楽天銀行」口座からの寄付に振込手数料はかかりません。

※「楽天銀行」法人ビジネス口座・個人ビジネス口座から支店名、口座番号を入力してのお振り込みは手数料がかかります。詳しくは各手数料一覧ページでご確認ください。

法人ビジネス口座： https://www.rakuten-bank.co.jp/business/howto/interest.html

個人ビジネス口座： https://www.rakuten-bank.co.jp/smallbusiness/howto/interest.html

※「楽天銀行」口座以外からのお振り込みは、各金融機関が設定する振込手数料がかかります。

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

■「楽天クラッチ募金」について

「楽天クラッチ募金」は、東日本大震災発生後に日本国内外を問わず支援の輪が広がる中、インターネットで寄付をしたいという多くの声を受けて、 2011 年より開始した取り組みです。これまでに国内外の災害支援を中心に募金活動を行い、多くの方々から多大なるご支援を賜りました。

以 上