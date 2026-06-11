パウ・パトロール映画公開記念！この夏、全国のリトルプラネットで“恐竜”コラボイベント開催決定！

株式会社リトプラ

遊びが学びに変わる次世代型キッズテーマパーク「リトルプラネット(https://litpla.com/)」では、全国の系列パークで2026年6月29日（月）から8月31日（月）まで、夏の特別イベント「リトルプラネット DINO FESTIVAL with パウ・パトロール」を開催いたします。

本イベントは、映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』の公開を記念したコラボレーション企画です。

例年、ファミリー層から好評を博しているリトルプラネット夏の恒例イベント「DINO FESTIVAL（通称ディノフェス）」が、今年は映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』とのコラボでさらにパワーアップ！

パウ・パトロールが乗り込むビークル（のりもの）のぬりえでカーレースに挑んだり、砂の形状にあわせて海や山が現れる不思議な砂場でパウ・パトロールの仲間たちを捜索したりと、最新のデジタル技術を駆使したリトルプラネットならではの特別な体験が楽しめます。映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』（7月24日公開）の世界をイメージした、没入感あふれるアトラクションの数々を全国のファミリーの皆様にお届けいたします。

＜実施アトラクション（一部）のイメージ＞

パウ・パトロールのビークル（のりもの）のぬりえが3Dになって白熱のカーレースに参戦！「スケッチレーシング」未来の砂場「サンドパーティ」でパウ・パトロールを捜索！“恐竜の化石発掘”が楽しめる今だけの演出も。

イベント期間中は、最大4種の「パウ・パトロール」コラボアトラクションが登場するほか、ほかにもさまざまな「ディノフェス」限定の“恐竜”アトラクションが登場予定です。

また来場者特典として、期間中にお絵かき3Dレーシング「スケッチレーシング」でパウ・パトロールのぬりえを体験いただいたお子様（各パークで毎日先着20名様）に、イベント特製シールをプレゼントします（なくなりしだい終了）。

リトルプラネットのパークはすべて大型ショッピングモール内に位置しているため、猛暑や突然の雨でも、涼しく安全に「未来のアソビ」をお楽しみいただけます。

※実施アトラクションはパークによって異なります。各パークの公式サイト(https://litpla.com/space/)でご確認ください。

※パークおよびアトラクションの写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。

■イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28192/table/279_1_a64c129824d65c470e5c158a80152e56.jpg?v=202606110551 ]

■夏休み前の購入がお得！チケット早割キャンペーン

6月11日より、お得な価格でチケットが購入できる早割キャンペーンを「ディノフェス」特設サイト(https://litpla.com/event/dinosaurfestival/)で実施します。夏休み前の購入で、お得にイベントをお楽しみいただけます。



※キャンペーン内容は変更になる場合があります。

■ 映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』作品概要

巻き起こるさまざまなトラブルに立ち向かうリーダーのケントと、個性豊かな子犬たちからなるチーム“パウ・パトロール”が、「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」を合言葉にそれぞれの特技を生かして大活躍！

いつもみんなに元気と笑顔を届けてきたチーム“パウ・パトロール“が、今回は島の恐竜たちを巻き込んだまさに”ダイノサイズ“の大ピンチに直面！？さらなるパウジョンアップでパウっと解決するパウパトたちをガオガオっと映画館で応援しよう！今年の夏休みは【パウパト×恐竜】で決まりだ！

7月24日（金）パウっとガオガオ公開！

■配給：東和ピクチャーズ・東宝

■コピーライト：(C)2026 Paramount Pictures. All rights reserved.

■公式HP：https://www.pawpatrol-movie.jp/

■タカラトミープラネットにも限定アトラクション登場！

リトルプラネット系列のトイ＆プレイパーク「タカラトミープラネット(https://litpla.com/takaratomyplanet/)」にも、映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』コラボアトラクションの一部が2026年6月29日（月）より登場予定！詳しくは6月下旬に公開予定の続報をご覧ください。

■「リトルプラネット」とは

「リトルプラネット」は、最新のデジタル技術を駆使して子どもの探究心や創造力を刺激する、全く新しいタイプのファミリー向け屋内遊び場です。砂遊びやぬりえといった“昔からある遊び”に、プロジェクションマッピングやAR（拡張現実）などのテクノロジーが融合したアトラクションを通じて、“遊びが学びに変わる”体験を提供します。

“体感・探究・思考・創造・交流”という「5つのエクスペリエンス（体験）」にもとづき開発されたアトラクションは、世代や言語、地域、文化の枠を超えて、誰もが直感的に楽しめます。

詳しくはこちら：https://litpla.com/about/

公式Instagram : https://www.instagram.com/litpla/

公式X：https://x.com/litpla_info

■「リトルプラネット DINO FESTIVAL with パウ・パトロール」実施パーク一覧

・北海道

リトルプラネット イオンモール札幌苗穂(https://litpla.com/space/aeonmall_sapporonaebo/)

・福島県

リトルプラネット MOLTI郡山(https://litpla.com/space/aeonmall_sapporonaebo/)

・東京都

リトルプラネット ダイバーシティ東京 プラザ(https://litpla.com/space/aeonmall_sapporonaebo/)

リトルプラネット ららぽーと立川立飛(https://litpla.com/space/lalaport_tachikawa/)

TOYLO PARK powered by リトルプラネット イトーヨーカドーアリオ北砂(https://litpla.com/space/toylo_kitasuna/)

・神奈川県

TOYLO PARK powered by リトルプラネット イトーヨーカドー ららぽーと横浜(https://litpla.com/space/toylo_kitasuna/)

TOYLO PARK powered by リトルプラネット グランツリー武蔵小杉(https://litpla.com/space/toylo_musashikosugi/)

TOYLO PARK powered by リトルプラネット イトーヨーカドー大和鶴間(https://litpla.com/space/toylo_yamatotsuruma/)

・千葉県

リトルプラネット KITE MITE MATSUDO(https://litpla.com/space/litpla_matsudo/)

リトルプラネット ららぽーとTOKYO-BAY(https://litpla.com/space/lalaport_tokyo-bay/)

TOYLO PARK powered by リトルプラネット イトーヨーカドーアリオ蘇我(https://litpla.com/space/toylo_soga/)

・埼玉県

リトルプラネット イオンモール川口(https://litpla.com/space/litpla_aeonmall_kawaguchi/)

Muchu Planet TSUTAYAレイクタウン(https://litpla.com/space/muchu-laketown/)

・静岡県

リトルプラネット ららぽーと沼津(https://litpla.com/space/litpla_numazu/)

・愛知県

リトルプラネット mozoワンダーシティ(https://litpla.com/space/litpla_mozo/)

・大阪府

リトルプラネット ららぽーと和泉(https://litpla.com/space/litpla_izumi/)

TOYLO PARK powered by リトルプラネット イトーヨーカドーあべの(https://litpla.com/space/toylo_abeno/)

・和歌山県

リトルプラネット モンティグレ和歌山(https://litpla.com/space/montigre-wakayama/)

・岡山県

リトルプラネット 岡山天満屋(https://litpla.com/space/okayama-tenmaya/)

・広島県

リトルプラネット LECT広島(https://litpla.com/space/lect_hiroshima/)

・山口県

リトルプラネット 下関ゆめシティ(https://litpla.com/space/shimonoseki-youmecity/)（2026年6月19日オープン予定）

・福岡県

リトルプラネット ゆめタウン飯塚(https://litpla.com/space/youmetown_iizuka/)

リトルプラネット ゆめタウン久留米(https://litpla.com/space/youmetown_kurume/)

・熊本県

リトルプラネット ゆめタウン光の森(https://litpla.com/space/youmetown_hikarinomori/)

・鹿児島県

リトルプラネット イオンモール鹿児島(https://litpla.com/space/litpla_aeonmall_kagoshima/)

■「ディノフェス」一部アトラクション実施パーク

タカラトミープラネット イトーヨーカドーアリオ亀有(https://litpla.com/space/takaratomy_kameari/)（東京都）

タカラトミープラネット ららぽーと安城(https://litpla.com/space/takaratomy_anjo/)（愛知県）

夏季限定イベント「リトルプラネット in 福井2026(https://litpla.com/space/2026_fukui/)」（福井県）

■株式会社リトプラについて

代表者：代表取締役CEO 後藤 貴史

住所：東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場9階

設立：2016年9月

事業内容：ロケーションベースエンターテインメント事業、エクスペリエンスデザイン事業

URL：https://corp.litpla.com/