株式会社Parkour Japan、「SFUG CUP 2026」決勝大会にて審査員特別賞を受賞

株式会社Parkour Japan

株式会社Parkour Japan（本社：東京都世田谷区、代表取締役：溝橋 正輝／以下、当社）は、 株式会社セールスフォース・ジャパン （以下 Salesforce)主催の「第14回 Salesforce 全国活用チャンピオン大会（SFUG CUP 2026）」決勝大会（2026年6月10日（水）、ザ・プリンス パークタワー東京にて開催）において、「審査員特別賞」を受賞したことをお知らせします。

決勝大会は Agentforce World Tour Tokyo Day 2 の特別トラックとして実施され、弊社執行役員 CDOの鈴木純平が登壇いたしました。当日の様子は配信プラットフォーム「Salesforce+」を通じてオンラインでも全国に配信されました。当社は予選審査を経て選出されたファイナリスト6社の一社として登壇し、本受賞に至りました。

関連：SFUG CUP 2026 公式特設ページ（株式会社セールスフォース・ジャパン）(https://www.salesforce.com/jp/events/world-tour/tokyo/sfugcup/)

受賞した発表について

◼️発表タイトル：「Agentforceを人よりも人らしく。」～ ServiceAgentの会話の質を上げるTips集 ～

今大会のテーマ「うちのAgentforce、すごいでしょ？～すぐ真似したくなる実践Tips集～」のもと、当社コーポレートサイト上で稼働しているService Agentを題材に、従来のChatbotにありがちな定型文、融通の利かない応答から脱却し、“人よりも人らしく”感じられる会話の質をどう設計したのかを、すぐに真似できる実践Tipsとして発表しました。

AIエージェントを便利な機能で終わらせず、組織の意思決定と現場の動き方そのものを変えるためのインフラとして実装してきた当社の取り組みが評価されたものです。

受賞コメント

「この度、SFUG CUP 2026にて特別賞という栄誉ある賞をいただき大変光栄に思います。私たちは『データを真ん中に、人と組織を強くする』というミッションのもと、Agentforceをより活用して頂けるための工夫や試行錯誤を重ねてまいりました。今回の受賞は、自社で泥臭く積み上げてきた工夫が全国のSalesforceユーザーの皆さまに少しでも『真似したい』と感じてご評価いただけた証だと受け止めております。今後も、明日からどの組織でも取り入れられる実践知を発信し、日本企業のAgentforce活用をご支援してまいります！」

― 株式会社Parkour Japan 執行役員CDO 鈴木 純平

今後の展開

当社は本発表でお届けした実践Tipsを、Agentforce導入支援サービスおよび各種ワークショップのカリキュラムに反映し、お客様のAgentforce活用を引き続き支援してまいります。

株式会社Parkour Japanについて

株式会社Parkour Japanは、「データを真ん中に、人と組織を強くする」をミッションに、Salesforce／Agentforce／Tableauなどを活用したAIエージェント導入支援、データ・AIリスキリング事業、DXコンサルティングを展開しています。グループ会社の株式会社CROSS TOKYO・株式会社cracoと連携し、企業が抱える「データ活用の理不尽」を解消し、役職や経験年数に関わらず誰もが同じ事実をもとに建設的な議論ができる組織づくりを支援しています。

◼️お問い合わせ

株式会社Parkour Japan

広報担当【n.uehara@parkourjapan.com】

■ 会社概要

社名：株式会社Parkour Japan（パルクールジャパン）

所在地：東京都世田谷区

代表取締役：溝橋 正輝

事業内容：人材開発（BI・AI人材育成）、AIエージェント導入支援、AI Copan

URL：https://parkourjapan.com/

※「Salesforce」「Agentforce」「Salesforce+」は、米国Salesforce, Inc.の商標または登録商標です。その他、本文中に記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。



