Oral Biologics Drugs Market(経口生物学的製剤市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月09に「Oral Biologics Drugs Market(経口生物学的製剤市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。経口生物学的製剤に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Oral Biologics Drugs Market(経口生物学的製剤市場)の概要
Oral Biologics Drugs Market(経口生物学的製剤市場)に関する当社の調査レポートによると、Oral Biologics Drugs Market(経口生物学的製剤市場)規模は 2035 年に約 329 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Oral Biologics Drugs Market(経口生物学的製剤市場)規模は約 88.5億米ドルとなっています。経口生物学的製剤に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 14.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Oral Biologics Drugs Market(経口生物学的製剤市場)の成長は、世界的な糖尿病患者数の急増に起因しています。この患者数の増加は、経口生物学的製剤による治療の対象となる患者層を直接的に拡大させているためです。国際糖尿病連合（IDF）の報告によれば、世界中で589百万人の成人（20ー79歳）が糖尿病を患っています。
2025年版アトラスに掲載されている地域別合計値は以下のとおりです:
● 西太平洋：215百万人
● 東南アジア：107百万人
● 中東と北アフリカ：85百万人
● ヨーロッパ：66百万人
● 北米とカリブ海地域：56百万人
● 中南米：35百万人
● アフリカ：25百万人
経口GLP-1受容体作動薬の臨床現場での採用が進む中、糖尿病患者における経口製剤の普及率が1ポイント上昇するごとに、収益は大幅に拡大します。こうした患者層に関連する追い風は構造的なものであり、規制動向や患者の選好の変化とは無関係です。
経口生物学的製剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/oral-biologics-market/590642402
経口生物学的製剤に関する市場調査によると、透過促進技術やイオン液体製剤化技術の進歩に伴い、市場シェアが拡大すると予測されています。こうした技術の進歩は、バイオ医薬品の分子が消化管内で分解されてしまうという長年の課題を克服する上で重要な役割を果たしてきました。同レポートでは、徳島大学のプロジェクト2021ー2026年が取り上げられています。このプロジェクトでは、モデル高分子を用いた実験において、イオン液体製剤を用いた場合は約1時間で血中への出現が確認されたのに対し、イオン液体を用いない対照群ではほとんど吸収が見られませんでした。
さらに、こうした技術的ブレイクスルーにより、ペプチドだけでなく、より広範な治療用タンパク質についても経口投与が可能となり、現在のGLP-1受容体作動薬やソマトスタチンアナログといった薬剤にとどまらない市場の拡大が見込まれます。このような供給側の技術革新は、すでに挙げられている需要側の要因を補完するものです。
一方で、経口生物学的製剤の製剤化に伴う製造の複雑さやコストの高さが、市場拡大の制約要因となっています。バイオ医薬品は大きく不安定な分子構造を持ち、通常は胃酸によって分解されてしまいます。そのため、安定した経口錠剤として製剤化するには、腸溶性コーティング、透過促進剤、酵素阻害剤といった高度な技術が必要となります。
Oral Biologics Drugs Market(経口生物学的製剤市場)の概要
Oral Biologics Drugs Market(経口生物学的製剤市場)に関する当社の調査レポートによると、Oral Biologics Drugs Market(経口生物学的製剤市場)規模は 2035 年に約 329 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Oral Biologics Drugs Market(経口生物学的製剤市場)規模は約 88.5億米ドルとなっています。経口生物学的製剤に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 14.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Oral Biologics Drugs Market(経口生物学的製剤市場)の成長は、世界的な糖尿病患者数の急増に起因しています。この患者数の増加は、経口生物学的製剤による治療の対象となる患者層を直接的に拡大させているためです。国際糖尿病連合（IDF）の報告によれば、世界中で589百万人の成人（20ー79歳）が糖尿病を患っています。
2025年版アトラスに掲載されている地域別合計値は以下のとおりです:
● 西太平洋：215百万人
● 東南アジア：107百万人
● 中東と北アフリカ：85百万人
● ヨーロッパ：66百万人
● 北米とカリブ海地域：56百万人
● 中南米：35百万人
● アフリカ：25百万人
経口GLP-1受容体作動薬の臨床現場での採用が進む中、糖尿病患者における経口製剤の普及率が1ポイント上昇するごとに、収益は大幅に拡大します。こうした患者層に関連する追い風は構造的なものであり、規制動向や患者の選好の変化とは無関係です。
経口生物学的製剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/oral-biologics-market/590642402
経口生物学的製剤に関する市場調査によると、透過促進技術やイオン液体製剤化技術の進歩に伴い、市場シェアが拡大すると予測されています。こうした技術の進歩は、バイオ医薬品の分子が消化管内で分解されてしまうという長年の課題を克服する上で重要な役割を果たしてきました。同レポートでは、徳島大学のプロジェクト2021ー2026年が取り上げられています。このプロジェクトでは、モデル高分子を用いた実験において、イオン液体製剤を用いた場合は約1時間で血中への出現が確認されたのに対し、イオン液体を用いない対照群ではほとんど吸収が見られませんでした。
さらに、こうした技術的ブレイクスルーにより、ペプチドだけでなく、より広範な治療用タンパク質についても経口投与が可能となり、現在のGLP-1受容体作動薬やソマトスタチンアナログといった薬剤にとどまらない市場の拡大が見込まれます。このような供給側の技術革新は、すでに挙げられている需要側の要因を補完するものです。
一方で、経口生物学的製剤の製剤化に伴う製造の複雑さやコストの高さが、市場拡大の制約要因となっています。バイオ医薬品は大きく不安定な分子構造を持ち、通常は胃酸によって分解されてしまいます。そのため、安定した経口錠剤として製剤化するには、腸溶性コーティング、透過促進剤、酵素阻害剤といった高度な技術が必要となります。