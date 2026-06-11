HEAT PIPE IN ELECTRONIC COOLING MARKET(電子冷却向けヒートパイプ市場) 調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月09に「HEAT PIPE IN ELECTRONIC COOLING MARKET(電子冷却向けヒートパイプ市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。HEAT PIPE IN ELECTRONIC COOLING MARKET(電子冷却向けヒートパイプ市場)に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
HEAT PIPE IN ELECTRONIC COOLING MARKET(電子冷却向けヒートパイプ市場)の概要
HEAT PIPE IN ELECTRONIC COOLING MARKET(電子冷却向けヒートパイプ市場) に関する当社の調査レポートによると、HEAT PIPE IN ELECTRONIC COOLING MARKET(電子冷却向けヒートパイプ市場) 規模は 2035 年に約 52 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の HEAT PIPE IN ELECTRONIC COOLING MARKET(電子冷却向けヒートパイプ市場) 市場規模は約 26.9億米ドルとなっています。HEAT PIPE IN ELECTRONIC COOLING MARKET(電子冷却向けヒートパイプ市場) に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、電子冷却向けヒートパイプ市場におけるヒートパイプのシェア拡大は、スマートフォン、フィットネスバンド、AR/VRヘッドセット、スマートリング、医療用ウェアラブル機器といったウェアラブル電子機器の急速な小型化に起因しています。しかし、こうした小型化は熱管理上の課題をもたらしており、その結果、超薄型ヒートパイプ、ベイパーチャンバー、マイクロ熱拡散板、グラファイトシートなど、小型かつ軽量な冷却技術への需要が高まっています。
さらに、政府主導による電子機器製造の拡大も、世界的なウェアラブル電子機器の生産を強力に後押ししています。例えば、インドの電子情報技術省（MeitY）のデータによると、同国の電子機器製造生産額は、2014-15年度の約1.9ラックインドルピーから、2024-25年度には12ラックインドルピー近くにまで増加しました。
HEAT PIPE IN ELECTRONIC COOLING MARKET(電子冷却向けヒートパイプ市場)に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/heat-pipe-in-electronic-cooling-market/590642400
電子冷却向けヒートパイプに関する市場調査によると、5Gマクロセルおよびスモールセルの急速な拡大や、折りたたみ式スマートフォンおよびAI PCの普及に伴い、同市場のシェアは拡大すると見込まれています。
一方で、同等の価格帯にある組み込み型ベイパーチャンバーソリューションとの競争激化が、今後の市場成長を抑制する要因になると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352144/images/bodyimage1】
HEAT PIPE IN ELECTRONIC COOLING MARKET(電子冷却向けヒートパイプ市場)セグメンテーションの傾向分析
HEAT PIPE IN ELECTRONIC COOLING MARKET(電子冷却向けヒートパイプ市場) の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、HEAT PIPE IN ELECTRONIC COOLING MARKET(電子冷却向けヒートパイプ市場) の市場調査は、タイプ別、直径別、アプリケーション別と地域に分割されています。
HEAT PIPE IN ELECTRONIC COOLING MARKET(電子冷却向けヒートパイプ市場)の概要
HEAT PIPE IN ELECTRONIC COOLING MARKET(電子冷却向けヒートパイプ市場) に関する当社の調査レポートによると、HEAT PIPE IN ELECTRONIC COOLING MARKET(電子冷却向けヒートパイプ市場) 規模は 2035 年に約 52 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の HEAT PIPE IN ELECTRONIC COOLING MARKET(電子冷却向けヒートパイプ市場) 市場規模は約 26.9億米ドルとなっています。HEAT PIPE IN ELECTRONIC COOLING MARKET(電子冷却向けヒートパイプ市場) に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、電子冷却向けヒートパイプ市場におけるヒートパイプのシェア拡大は、スマートフォン、フィットネスバンド、AR/VRヘッドセット、スマートリング、医療用ウェアラブル機器といったウェアラブル電子機器の急速な小型化に起因しています。しかし、こうした小型化は熱管理上の課題をもたらしており、その結果、超薄型ヒートパイプ、ベイパーチャンバー、マイクロ熱拡散板、グラファイトシートなど、小型かつ軽量な冷却技術への需要が高まっています。
さらに、政府主導による電子機器製造の拡大も、世界的なウェアラブル電子機器の生産を強力に後押ししています。例えば、インドの電子情報技術省（MeitY）のデータによると、同国の電子機器製造生産額は、2014-15年度の約1.9ラックインドルピーから、2024-25年度には12ラックインドルピー近くにまで増加しました。
HEAT PIPE IN ELECTRONIC COOLING MARKET(電子冷却向けヒートパイプ市場)に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/heat-pipe-in-electronic-cooling-market/590642400
電子冷却向けヒートパイプに関する市場調査によると、5Gマクロセルおよびスモールセルの急速な拡大や、折りたたみ式スマートフォンおよびAI PCの普及に伴い、同市場のシェアは拡大すると見込まれています。
一方で、同等の価格帯にある組み込み型ベイパーチャンバーソリューションとの競争激化が、今後の市場成長を抑制する要因になると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352144/images/bodyimage1】
HEAT PIPE IN ELECTRONIC COOLING MARKET(電子冷却向けヒートパイプ市場)セグメンテーションの傾向分析
HEAT PIPE IN ELECTRONIC COOLING MARKET(電子冷却向けヒートパイプ市場) の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、HEAT PIPE IN ELECTRONIC COOLING MARKET(電子冷却向けヒートパイプ市場) の市場調査は、タイプ別、直径別、アプリケーション別と地域に分割されています。