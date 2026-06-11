株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する「ハローキティ」をテーマにした施設メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」では、ここでしか手に入らないハローキティがデザインされた「タオルハンカチ」と「ダイカットメモ帳」を6月24日（水）より販売いたします。 URL：https://awaji-resort.com/hellokittysmile/

今回登場するのは、海の世界観を詰め込んだHELLO KITTY SMILE限定デザインの新作グッズ2種類！乙姫の衣装を着たハローキティや人魚の姿をしたハローキティをデザインした、ファン必見のアイテムです。 「タオルハンカチ」は、優しいパステルカラーを基調に海のモチーフを散りばめた華やかなデザインが魅力。ころんとした貝型フォルムがかわいい「ダイカットメモ帳」はピンクとブルーの2色展開で、中面にもオリジナルデザインを施し、使うたびに思わずときめく可愛さとなっています。いずれもHELLO KITTY SMILE1階ショップにて販売中です。 「HELLO KITTY SMILE」でしか買えない、思わず持ち歩きたくなる愛らしいアイテムをぜひご購入ください。

■『HELLO KITTY SMILEタオルハンカチ＆ダイカットメモ帳』 概要

販売開始： 6月24日（水） ※状況により発売日が前後する可能性がございます。詳細は公式HPをご覧ください 内容： タオルハンカチ（2種類）／1,320円、 ダイカットメモ帳（2種類）／660円 ※税込価格 場所： HELLO KITTY SMILE（兵庫県淡路市野島蟇浦985-1） URL： https://awaji-resort.com/hellokittysmile/ お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

＜HELLO KITTY SMILEとは＞

メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」は、竜宮城をテーマに、乙姫の衣装を着たハローキティが住む 海中世界を表現したメディアアートと、レストラン＆カフェなどを併設する「食」「学び」「体験」を融合させた屋内型複合 施設。本施設は、3月14日よりリニューアルオープンし、『誰もが主役になれる魔法の竜宮城』をコンセプトに、ハロー キティの世界観をより体験できるフォトスポットを新設・拡充。乙姫や人魚姿をしたハローキティのぬいぐるみに囲まれた フォトルーム「OTOHIME ROOM」等を設置し、館内各所に“ハローキティで満たされた”没入空間を散りばめ、来場者が作品世界に包み込まれるようなひとときを提供いたします。 ※詳細はHP（https://awaji-resort.com/hellokittysmile/）よりご覧いただけます