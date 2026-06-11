全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP(本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生)は、リアル脱出ゲーム×都市伝説『きさらぎ駅からの脱出』を、2026年7月16日(木)よりリアル脱出ゲーム渋谷店にて開催することを発表いたします。 ★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/kisaragi/

リアル脱出ゲーム×都市伝説『きさらぎ駅からの脱出』とは？

本イベントは、インターネット発の都市伝説として有名な異界駅「きさらぎ駅」へと迷い込んだプレイヤーが、駅やその周辺を探索し、現実世界への“帰り方”を見つけ出す体験型ゲーム・イベントです。 各プレイヤーには、きさらぎ駅行きの古びた切符と、これがあれば無事に現実世界へと戻れるという「きさらぎ駅100%安全観光ガイドブック」を渡されます。しかし肝心の“帰り方”は暗号化されていて解読不能。気になる場所を調べたり、違和感を見つけたり、自ら行動し安全に元の世界へと帰る方法を見つけ出すことを目指します。 本イベントは、ジャンプスケア(大きな音や物が飛び出すなど)や急に驚かせる演出はございません。また、一部ホラー演出もありますが、スキップできるガイドもご用意しておりますので、ホラーが苦手な方でも安心してお楽しみいただけます。

あの「きさらぎ駅」がリアル脱出ゲーム渋谷店に出現。会場内は自由に写真撮影可能

ネット掲示板から生まれ、映画化やゲーム化など広がり続ける都市伝説「きさらぎ駅」。駅のホームや売店、駅長室がぎゅっと詰め込まれた不気味な駅構内や、目線が追いかけてくるポスター、鳴りやまない歪んだアナウンス、さらには実際にプレイヤーが乗り込める電車まで、細部まで作り込まれた空間で、異世界へ迷い込む体験を楽しめます。 制限時間がないので、気が済むまで気になる場所をじっくり調べたり、友だちと考察したり、自分たちのペースで挑んでいただけます。 また、会場内は自由に撮影が可能。駅構内を探索しながらお好きなタイミングで写真撮影をお楽しみいただけます。 さらに写真映えするフォトスポットもご用意。自由に写真撮影をしながら、「きさらぎ駅」での体験を思い出として残すことが可能です。

チケット一般発売は6月20日(土)12時から開始

本イベントは、リアル脱出ゲーム渋谷店にて2026年7月16日(木)よりスタート。イベントチケットは少年探偵SCRAP団(FC)団員先行が6月13日(土)12時から、一般が6月20日(土)12時から販売開始いたします。 あの有名な「きさらぎ駅」を、安心して気軽に観光できるこのチャンスをお見逃しなく！

リアル脱出ゲーム×都市伝説『きさらぎ駅からの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/kisaragi/ ◼︎ストーリー 「きさらぎ駅」という都市伝説は、あるネット掲示板で語られた。 電車に揺られ気がつくと、異世界の駅へ運ばれ、帰れなくなってしまった、という奇妙な話。 あなたは興味本位で情報を集める中、「きさらぎ駅100%安全観光ガイドブック」という、謎めいたpdfファイルを入手する。 そこには、きさらぎ駅への行き方が記されていた。 これさえあれば、異世界をのぞいても安全に帰って来られる！ しかし、駅に到着した瞬間、ある違和感に気づく。 なんと「帰り方」のページが暗号化されていたのだ！ 駅にはひっそりとした冷たい空気が立ち込めている。 こちらを見つめるポスター。怪しく並ぶ地蔵。 鳴り止まない歪(ゆが)んだアナウンス。 あなたはこの異世界から生きて帰ることができるだろうか？ ◼︎プレイ形式 ・所要時間：約60分(制限時間なし) ・参加人数：1人～(2～3人推奨) ・随時スタート ・屋内イベント ◼︎開催会場、日程 リアル脱出ゲーム渋谷店：2026年7月16日(木)～ 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町20-11 渋谷三葉ビル 地下1階／地下2階 ◼︎チケット販売スケジュール 少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：2026年6月13日(土)12:00～6月19日(金)23:59 一般販売：2026年6月20日(土)12:00～ ◼︎チケット料金 〈前売(平日)〉一般：3,000円 〈前売(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：3,300円 〈当日(平日)〉一般：3,300円 〈当日(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：3,600円 ※チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。 ◼︎主催／企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine