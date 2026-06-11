トラタニ株式会社（石川県かほく市）は2026年6月、 睡眠中の呼吸が血管の働きにどのような影響を及ぼすのかを、 「変動パターン」という新しい視点で検討する初期解析フェーズ を開始しました。

本フェーズでは、従来の血流量だけでは把握しきれない 血管内皮の反応性、NO（⼀酸化窒素）生成、微小循環の揺らぎ といった生理学的指標を追加し、 睡眠中の呼吸と体内環境の関係を多角的に観察しています。

これらの指標は、呼吸の質によって変化する可能性が 研究レベルで報告されており（※参考文献）、 本リリースではその背景と初期の観察内容をまとめています。

■ 健康の土台をつくるのは「質の良い呼吸」

呼吸が整うことで、自律神経や酸素バランスが安定し、 内臓が本来の働きを発揮しやすい体内環境がつくられることが 生理学的に示唆されています。

しかし医療現場では、症状への対処が中心となり、 その前段階にある "体内環境の変化" が十分に説明される機会は多くありません。

■ 24時間の「呼吸環境」と頭痛の関係を整理する

生理学的に見ると、

日中の浅い呼吸 ↓ 夜間の低呼吸 ↓ 酸素・CO₂バランスの変動 ↓ 自律神経の揺らぎ

これらが連続して起こることで、 頭痛が起きやすい体内環境が形成される可能性 があります。

■ なぜ頭痛は"繰り返す"のか──医学が扱いきれていない領域

現代医学では、片頭痛・緊張型頭痛などの分類が中心です。 一方で、

なぜ頭痛が起きやすい体になるのか ↓ 生活環境や体内環境の変化がどう影響するのか

といった視点は専門領域の狭間にあり、 十分に整理されてきたとは言えません。

特に、 低呼吸・酸素変動・自律神経の揺らぎと頭痛の関連 は、 研究レベルでは報告があるものの、 一般にはまだ広く共有されていない視点です。

■ 頭痛薬は"痛みの回路"を一時的に抑えるもの

市販薬は、

血管の拡張を抑える ↓ 痛み物質の働きを弱める ↓ 痛覚の伝わり方を抑える

といった 下流の反応 に作用します。 一時的には有効ですが、 頭痛が起きやすい体内環境そのもの には直接作用しません。

■ 頭痛の背景には「酸素 × CO₂ × 自律神経」のバランスがある

睡眠中に呼吸が浅くなると、

酸素が不足しやすい ↓ CO₂が溜まりやすい ↓ 血管が過敏になる ↓ 痛覚が敏感になる ↓ 自律神経が揺らぎやすい

といった状態が重なり、 頭痛が起きやすい体内環境が形成される可能性 があります。

■ 日中の生活が、夜間の頭痛リスクをつくる

現代の生活には、呼吸を浅くする要因が多くあります。

PC・スマホ姿勢 ↓ 歩行不足 ↓ 長時間の座位 ↓ ストレス ↓ 浅い胸式呼吸のクセ

これらは横隔膜や胸郭の動きを弱め、 夜間の呼吸にも影響を及ぼす可能性があります。

■ 歩行は"呼吸インフラ"──最低30分が必要な理由

歩行は、

下肢 ↓ 体幹 ↓ 横隔膜 ↓ 胸郭 ↓ 腹腔圧

これらが連動して動く数少ない生活行動です。 歩行が不足すると、呼吸の深さを支える"インフラ"が弱まり、 夜間の呼吸にも影響が及ぶ可能性があります。

■ 睡眠中は"呼吸が浅くなりやすい構造"

仰向け姿勢では、立位とは異なる方向から重力がかかり、 胸郭や上気道が影響を受けやすい構造になります。

横隔膜の可動域の低下 ↓ 胸郭の圧迫 ↓ 舌根沈下 ↓ 気道狭窄

などが起こり、 呼吸が浅くなる条件が揃いやすい と考えられます。

■ 結論

頭痛は、対症療法だけでは十分に変わらない場合があります。 24時間の呼吸環境が整い、 とくに 深い呼吸で眠れる夜 が確保されることで、 頭痛の背景にある体内環境が変化する可能性があります。

夜の呼吸の質は、 頭痛を繰り返しにくい体づくりに寄与する上流の要素 と考えられます。

■ 参考文献（研究レベルの報告）

• 呼吸と自律神経の関連 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30051853/ (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov in Bing) • 呼吸と血管内皮機能 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25645033/ (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov in Bing)

■ 調査概要

・調査期間：2024年4月～2026年5月 ・調査主体：トラタニ株式会社 ・調査対象：成人男女（20～65歳） ・有効サンプル数：11名 ・調査方法： ResMo テレメトリー式生体信号測定装置および aams 呼吸解析システムを用いて、呼吸数・呼吸深度・胸郭可動性・IE比・呼吸波形を測定し、 通常寝具と当社寝具の条件比較を行った。 ■最後に 呼吸は「量」ではなく「質」で決まります。 そして呼吸の質は、体の内部環境を整える“入口”です。 内部環境が整えば、 血管、血圧、胃腸、睡眠、メンタル── あらゆる臓器の働きが自然に上向きます。 当社は今後も、呼吸の質を可視化し、 生活者の健康理解を深める取り組みを続けてまいります。 ■ 締め 医学は「壊れた後」を治す力に優れていますが、 “壊れる前の体内環境”を整えることは、私たち自身にしかできません。 その根幹にあるのが、無意識で続く “呼吸の質” です。 当社は、体にわずかな物理的負荷がかかるだけで 呼吸が自然に深くなる仕組みを発見しました。 呼吸が整うと、酸素・血流・毛細血管が開き、 睡眠・代謝・免疫など、生命の土台が静かに整っていきます。 当社はアパレル3D設計で培った立体構造の知見をもとに、 この“呼吸の物理学”を体系化し、体内環境の改善に応用しています。

【会社情報】 トラタニ株式会社 代表：虎谷 生央 所在地：石川県かほく市 事業内容： ・ショーツ（アパレル）の企画・製造・販売 ・睡眠中の呼吸・酸素環境・身体構造に関する研究 ・寝具および関連技術の開発 特徴： ショーツ開発で培った立体構造技術を応用し、 24時間、「呼吸の質を高め」体内環境適正化する特許技術を30件以上保有。 公式サイト：https://toratani-kokyu.jp/