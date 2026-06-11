株式会社東急エージェンシーは、2026年6月17日(水)より、東京都が推進する「東京ベイeSGプロジェクト」の発信・交流拠点「Tokyo Mirai Park」(日本科学未来館内)にて、観情植物「Log Flower」の展示を開始したことをお知らせします。





「Log Flower」は、クリエイティビティとテクノロジーを掛け合わせ、新しい体験価値を創造するアイデアユニット「BTEC」が開発したデジタル植物です。音声感情解析AI「Empath」を用いて、人の声かけにより、種から苗、花へと成長しながら形や色を変化させていきます。

「Tokyo Mirai Park」は、2026年6月17日(水)より、「未来の一日」というテーマで展示がリニューアルされ、最先端のテクノロジーで変わる未来の暮らしを体験できます。

「Log Flower」は、「朝」のエリアに展示され、朝の水やりから人の声のかけ方でさまざまなパターンに成長し、未来の日常の朝を感じられる新しい体験をお届けします。





Log Flower





BTEC





「Business」「Technology」「Experience」「Creativity」の4つのテーマを軸に半歩未来のアイデアをβ版というカタチにして世の中に発信していく東急エージェンシーのプロジェクト。

日常の中に隠れた“こんなことできたらいいな”、“あんなものがあったらいいな”という想いをベースに、明日をより嬉しい方向に変えるプロダクトやサービスのプロトタイプを開発。( https://www.tag-btec.com/ )