美容室の運営やヘアケア製品の開発を行うSoar（所在地：広島県広島市、代表：諏訪 雄作）は、クラウドファンディングサイト「Creema SPRINGS（クリーマスプリングス）」にて実施中の、自宅用髪質改善トリートメント『mirror mirror（ミラーミラー）』のプロジェクトにおいて、販売開始からわずか2日で目標金額を達成し、プロジェクト開始18日目となる現在、支援総額1,326,970円、達成率1,326％を記録したことをお知らせいたします。 多くのご支援と反響をいただいたことを受け、『mirror mirror』は2026年8月23日の一般販売開始を予定しております。 なお、本プロジェクトは現在もCreema SPRINGSにて公開中で、終了まで残り72日を残しています。 一般販売に先駆けてお得に購入できる機会として、引き続きご支援を受け付けています。

■ Creema SPRINGSプロジェクトページ（支援受付中）

https://www.creema-springs.jp/projects/soar-mirrormirror

販売開始からわずか2日で目標金額を達成した『mirror mirror』プロジェクトは、その後も多くの支援を集め、開始18日目となる現在、支援総額1,326,970円、達成率1,326％を記録しています。 プロジェクト終了まで残り72日となっており、限定リターンや先行購入の機会をご用意しています。 ぜひプロジェクトページをご覧いただき、『mirror mirror』が目指す「サロン帰りの美しい髪を毎日続けられる新しいホームケア体験」をチェックしてください。

■ 販売開始から2日で目標達成。開始18日で達成率1326％を突破 『mirror mirror』は、「美容室帰りの美しい髪を、自宅でも維持したい」という多くのお客様の声から誕生した髪質改善トリートメントです。 プロジェクト公開後、多くの方々から共感と期待の声が寄せられ、開始からわずか2日で目標金額を達成。その後も支援は増え続け、開始18日目となる現在、支援総額1,326,970円、達成率1,326％を記録しています。 美容室でしか体験できないと思われていた本格的な髪質改善ケアを、自宅で手軽に再現できる点が支持され、多くのユーザーから注目を集めています。

■ 今後の展開 今回のクラウドファンディングを通じて、多くのお客様から「自宅でもサロン帰りのような髪を維持したい」という声をいただきました。 現在もCreema SPRINGSでのプロジェクトは継続中であり、終了まで残り72日となっています。

一般販売に先駆けてお得に購入できる機会として、多くの方から注目を集めています。

https://www.creema-springs.jp/projects/soar-mirrormirror

Soarでは今後も、美容師として培った知見と技術を活かし、お客様の日常に寄り添うヘアケア商品の開発を進めてまいります。

■ 会社概要 ●商号： 株式会社Soar ●代表者：代表取締役 諏訪 雄作 ●所在地： 〒733-0821 広島県広島市西区庚午北4-6-26 1F ●設立： 2015年12月 ●事業内容：美容サロンの運営、ヘアケア商品の企画・販売 ●URL：https://soar-company.jp/ ■ 本件に関するお問い合わせ先 【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】 ●Soar お客様窓口 ●TEL：070-9308-5211 ●E-mail：info@soar-company.jp 【本プレスリリースに関するお問い合わせ先（メディア関係者様窓口）】 ●Soar 広報担当：増田 ●TEL：070-9308-5211 ●E-mail：info@soar-company.jp