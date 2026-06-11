丹波篠山市

映画「黒牢城」の撮影が丹波篠山市で行われました。令和８年６月１９日（金）から全国の映画館にて公開です。

ぜひご覧ください。

▽映画「黒牢城」公式サイトはこちら

https://movies.shochiku.co.jp/kokurojo-movie/(https://movies.shochiku.co.jp/kokurojo-movie/)

映画「黒牢城」

荒木村重（本木雅弘さん）は暴虐な織田信長のやり方に反発し、籠城作戦を決行する。城は織田軍に囲まれ孤立無援にー

様々な登場人物たちの思惑が飛び交う、手に汗握る戦国系心理ミステリー超大作です。

篠山城跡で撮影

写真提供：丹波篠山市

今回のロケ地の一つとして篠山城跡が使用されました。

兵庫県丹波篠山市にある篠山城跡。

篠山城は、関ヶ原の合戦後、大坂城の豊臣秀頼の存在を警戒する徳川家康が、慶長14（1609）年、浅野幸長、蜂須賀至鎮、加藤嘉明、福島正則ら豊臣恩顧の大名を動員し、築き上げたものです。いわゆる天下普請とよばれるもので、 総奉行は池田輝政、縄張りは築城の名手藤堂高虎が手がけました。

篠山城跡はこれまでに多くのドラマや映画のロケ地として使用されています。撮影を検討される方は丹波篠山フィルムコミッションのホームページ（https://tambasasayama-fc.com/）にお問い合わせください。

映画概要

映画公開日 令和８年6月19日（金）～

監督・脚本 黒沢 清

原作「黒牢城」、米澤 穂信（角川文庫/KADOKAWA刊）

配給 松竹株式会社

出演者 本木 雅弘ほか

映画『黒牢城』公式サイト https://movies.shochiku.co.jp/kokurojo-movie/