元関脇・安美錦率いる安治川部屋が栗原市に来訪！地域交流イベント「安治川部屋×豊明会×弘慈会　地域交流セミナー」を開催

本イベントは、地域住民の皆さまと大相撲の魅力を共有し、世代を超えた交流の機会を創出することを目的として開催するものです。当日は、元関脇・安美錦関で現役安治川部屋師匠を務める安治川親方による特別講演をはじめ、力士とのふれあい相撲、キッチンカーやワークショップの出店など、多彩なプログラムをご用意しております。

社会福祉法人 豊明会

地域と相撲文化をつなぐ交流イベント

安治川部屋は、元関脇・安美錦関が2022年に独立して創設した相撲部屋です。現在は東京都江東区を拠点とし、多くの若手力士が日々稽古に励んでいます。

今回のイベントでは、地域に住む皆さんが参加者となり、交流を深めるとともに、地域医療、地域福祉の価値や魅力を伝え、社会福祉法人豊明会・医療法人財団弘慈会と地域の魅力、多世代交流、地元企業が一層盛り上がる機会になることを目指しています。

昨年開催の様子

安治川親方による特別講演を実施

当日は安治川親方による特別講演を開催します。

現役時代の安美錦関は、関取在位117場所という史上最長記録を持ち、数々の名勝負を繰り広げてきました。37歳でアキレス腱断裂という大けがを経験しながらも半年で幕内復帰を果たし、その場所で敢闘賞を受賞するなど、不屈の精神で多くのファンを魅了してきました。

当日の講演会は、現役時代の経験や挑戦し続けることの大切さ、後進育成への思いなどについて語っていただく予定です。

栗原市出身力士・安大翔も参加予定

安治川部屋所属で栗原市金成出身の力士、安大翔大和関も参加予定です。

安生翔関は地元栗原で相撲を始め、全国大会で活躍した後、2023年に安治川部屋へ入門。序ノ口優勝、序二段優勝など着実に番付を上げ、現在では幕下で活躍しています。地元力士の凱旋としても注目が集まっています。

現役力士とのふれあい相撲や地域出店も

会場では現役力士とのふれあい相撲を実施するほか、安治川部屋オリジナルグッズの数量限定販売も予定しています。

また、地域事業者によるキッチンカーや飲食ブース、ワークショップも出店し、家族で楽しめるイベントとして開催します。

開催概要

【日時】

令和8年6月20日(土) 10：30～15：00

【会場】

若柳公民館およびドリームパル

【駐車場】

若柳公民館およびドリームパル内駐車場（無料）

【入場チケット】※ちゃんこ1杯付き、当日現金払い

18歳以上：1枚1,000円

18歳未満：無料（チケット必要※当日人数分申し出下さい。）

【前売りチケット】

前売りチケットは予約制、現金・手渡しのみとなります。※6月17日(水)まで

《購入手順》

１.平日9：00～18：00の間に法人事務局にご連絡下さい。 TEL:0228-32-3130

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２.購入の日時・枚数の予約(18歳以上・18歳未満） ※18歳以上は1,000円、18歳未満は無料

ですが、チケットが必要になりますのでお申し出ください。

受け取りは平日10：00～16：00の間となります。

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３.予約した日時に法人事務局（若藤園）で現金にて引き換え。

住所：宮城県栗原市若柳武鎗字藤貫沢85 特別養護老人ホーム若藤園

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４.当日、会場受付にチケットを渡して入場。

【当日のスケジュール】

10：30 開場、出店ブースオープン

11：30 ふれあい相撲/決まり手披露（若柳公民館1階 軽運動場）

12：00 安治川流ちゃんこ振る舞い (若柳公民館外ブース）

13：30 安治川部屋親方 特別講演会（若柳ドリームパル大ホール）

【主催】

IWGPグループ

社会福祉法人 豊明会

医療法人財団 弘慈会