「クルビサ」ブランドから日本初（※1）3つの肝機能酵素値と腹部の脂肪低下に対する機能性を表示する機能性表示食品「クルビサプラス 腹部の脂肪対策」2026年6月15日（月）より新発売

ハウス食品グループ本社株式会社

ハウスウェルネスフーズ株式会社は、機能性表示食品「クルビサ」ブランドより、「クルビサプラス 腹部の脂肪対策」を、2026年6月15日（月）より自社通販サイト『ハウスダイレクト(https://www.house-direct.jp/）』で発売します。

BMIが高めで血中肝機能酵素（γ-GTP、AST、ALT）値が正常域でやや高めの健康な人の肝機能酵素値の改善に役立つ機能が報告されているクルクミン・ビサクロンに加えて、BMIが高めの方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能が報告されているブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンを追加し、お客様の健康をサポートします。

※1:3つの肝機能酵素値（γ-GTP、AST、ALT）の改善と腹部の脂肪低下に関する機能性の組合せで、日本で初めて届出受理された機能性表示食品

■「クルビサプラス 腹部の脂肪対策」開発ストーリー

１.「クルビサ」に+αした成分でお客様の健康をサポートしたい

ハウス食品グループでは、15年以上にわたり、カレーに使用されるターメリックの原料となるウコンの研究を続けてきました。研究を重ねる中で、秋ウコンに含まれるクルクミンとビサクロンを併せて摂取することにより、BMIが高めで血中肝機能酵素（γ-GTP、AST、ALT）値が正常域でやや高めの健康な人の肝機能酵素値の改善に役立つことが分かりました。この研究結果を活かし、健康価値を訴求した「クルビサ」は、2020年4月に販売開始し、2026年5月1日時点で、3つの肝機能酵素（γ-GTP、AST、ALT）値に対する機能性を表示できる唯一の機能性表示食品（※2）として、多くのお客様からご支持いただいております。

「クルビサ」のさらなる研究を進める中で、肝機能酵素値が気になる方は日頃の食生活や加齢に伴う身体の変化を背景とするお悩みもあることがわかりました。こうしたニーズに応えるため、この度「クルビサプラス 腹部の脂肪対策」を発売します。今後も「クルビサ」ブランドを通じて、より多くのお客様の健康をサポートしてまいります。

※2: 3つの肝機能酵素値（γ-GTP、AST、ALT）に対する機能性で届出受理され、現在販売中である唯一の機能性表示食品（2026年5月1日時点）

２.「肝機能酵素値」や「腹部の脂肪」が気になる方へ

日頃から肝機能酵素値と腹部の脂肪を意識している、健常な40～50代の男女を中心に、本製品をお試しいただきたいです。

３.2つの機能性を一目で伝えるパッケージと、手軽に続けられる1日4粒（一日摂取目安量）設計

本製品の特徴である“3つの肝機能酵素（γ-GTP、AST、ALT）値に対する機能性”と“腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）に対する機能性”の2つの機能性が一目で分かるよう、パッケージには「γ-GTP、AST、ALT」と「内臓脂肪、皮下脂肪」をアイコンで表現しています。

また、「クルビサプラス 腹部の脂肪対策」は、これらの機能性が報告されているクルクミン、ビサクロン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンを1日4粒（一日摂取目安量）で補える設計で、1日に摂取する負担の軽減にも配慮しています。

■特徴

機能性表示食品 届出番号：K657

【機能性表示】

本品にはクルクミン、ビサクロン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。クルクミンとビサクロンは、BMIが高めで血中肝機能酵素（γ-GTP、AST、ALT）値が正常域でやや高めの健康な人の肝機能酵素値の改善に役立つ機能があることが報告されています。γ-GTP値とAST値とALT値は肝臓の健康状態を示す指標の一つです。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンにはBMIが高めの方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能が報告されています。

- クルビサプラス 腹部の脂肪対策には、機能性関与成分クルクミン30mg、ビサクロン400μg、ブラックジンジャー由来 ポリメトキシフラボン12mgを配合しています。- 【摂取上の注意】本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日摂取目安量を守ってください。本品は肝胆道系酵素値の異常の値を改善するものではありません。ウイルス性肝炎の方や肝胆道系酵素値が異常の値を示した方は医療機関の診断を受け、医師にご相談ください。消化器系の疾患に罹患している方は医師にご相談ください。- 本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。- 届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。- 医薬品ではありません。- 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。■製品概要

●製品名：「クルビサプラス 腹部の脂肪対策 粒 ＜30日分＞」

●内容量：120粒（4粒／日×30日分）

●販売チャネル：ハウスダイレクト公式通販、Amazon公式ショップ、楽天公式ショップ

●価格：税別 4,900円

（ハウスダイレクト公式通販価格。Amazon・楽天の販売価格は各サイトをご確認ください。）

●発売日：2026年6月15日（月）（Amazon・楽天は順次発売予定）

・「クルビサプラス 腹部の脂肪対策」専用サイト ※6月15日（月）10時より発売開始予定

URL: https://www.house-direct.jp/product/cur-bisa/cur-bisa-plus-fa/

・「ハウスダイレクト」サイト

URL: https://www.house-direct.jp/