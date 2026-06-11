SNS累計数億再生の″サモエドカフェ″が、世界が熱狂するサッカーシーズンに仕掛ける「癒し×応援」体験--6/11より期間限定スタート

ふわふわのサモエドたちが、日本サッカー応援ユニフォームに着替えた。

株式会社サモエドカフェmoffu

SNS総再生数累計数億回を誇り、国内外から注目を集める「サモエドカフェmoffu」（東京2店舗・大阪1店舗）は、本日2026年6月11日（木）より、店内を"日本サッカー応援"テーマの期間限定仕様にリニューアル。世界的なサッカーの熱気が高まるこの夏、"会いに行けるサモエド"たちとの特別な応援体験を提供します。

■ 企画の背景--「癒し」と「熱狂」を同時に届ける

近年、体験型カフェへの注目がSNSを中心に急速に高まっています。moffuはこれまで「癒し」の場として多くのファンに支持されてきましたが、今回は"応援"という感情体験を加えることで、新たな価値を提案します。

ブルーを基調とした装飾空間で、moffuオリジナル応援ユニフォームを着たサモエドたちが来店客を出迎えます。訪日観光客からの人気も高く、海外SNSでも拡散が続くmoffuだからこそ実現できる、日本の応援文化と"癒し"の融合です。

１.店内リニューアル

■ 期間限定コンテンツ一覧

ブルー基調の装飾と応援ムードの空間演出。SNS映えするフォトスポットも設置。

２.限定アクリルキーホルダー販売

moffuオリジナル応援ユニフォームを着たサモエドたちをデザイン。表情・ポーズが異なるランダム仕様で、数量限定販売。

３.サッカー応援SNS投稿キャンペーン（6/11～7/31）

公式Instagramをフォローのうえ、応援ユニフォーム着用のサモエドを撮影してストーリー投稿すると、限定ステッカーまたは限定アクリルキーホルダーをプレゼント。

限定ステッカー&アクリルキーホルダーランダムアクリルキーホルダー【実施期間】

2026年6月11日（木）～7月31日（金）

※参加はご来店のお客様に限ります。

※景品は数量限定となります。

※景品がなくなり次第終了となる場合があります。

※キャンペーン内容は予告なく変更となる場合があります。

【実施場所】

サモエドカフェmoffu原宿店

サモエドカフェmoffu竹下通り店

サモエドカフェmoffu大阪心斎橋店

公式サイト：https://samoyedmoffu.com/

■ 取材・撮影について

店内取材・撮影のご対応が可能です。素材写真のご提供もいたします。 お気軽に下記広報窓口までお問い合わせください。

【広報お問い合わせ先】

株式会社サモエドカフェmoffu

広報担当：安井 TEL：080-1277-5539

EMAIL：m-yasui@moffu.jp