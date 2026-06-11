課題解決EXPO2026＠北九州メッセ 内 エコテクノ2026『環境・エネルギー見学ツアー』参加者募集中！（6月19日まで）

公益財団法人北九州観光コンベンション協会昨年のツアーの様子【エネルギーコース１.】 北九州エコタウンとひびきLNG基地見学ツアー

日時：7月8日（水）12：30～16：00

見学先：北九州市エコタウンセンター

＜北九州エコタウン事業紹介＞

ひびきエル・エヌ・ジー（株）

（ひびきLNG基地）

見学方法：貸切バスで各工場へ見学

参加料：3,000円（税込）

昨年の船舶でのツアーの様子【エネルギーコース２.】 風力発電施設見学ツアー

日時：7月9日（木）13：00～16：00

見学先：北九州響灘洋上ウインドファーム

＜洋上風力発電＞

見学方法：船舶による洋上からの見学

参加料：4,000円（税込）

※荒天時は中止となる場合あり

詳しくはホームページ上にてご確認ください。

お申込みは6/19までとなっております。（申込多数の場合は抽選となります。）

ツアー詳細を見る・申し込む :https://solution-expo.jp/raijo/seminar.php#SEMI05

＜課題解決EXPO2026とは＞

『課題解決EXPO2026』とは、福岡県北九州市小倉北区の北九州メッセで2026年7月8日(水)～10日(金)の3日間にわたり開催される総合展示会です。製造現場向けの「西日本製造技術イノベーション」、デジタル技術の推進を目的とした「西日本DX推進フェア」、環境ビジネス振興を対象とした「エコテクノ～地球環境ソリューション展/エネルギー先端技術展～」、中小企業の取引拡大を目的とした「中小企業テクノフェアin九州」など、7つの展示会と商談会を同時開催します。

現在、下記URLより、事前来場登録受付中です！

▼来場登録（無料）▼

https://solution-expo.jp/raijo/moshikomi.php

＜開催概要＞

課題解決EXPO2026

公式HP https://solution-expo.jp/index.php

会 期 ：2026年7月8日（水）～7月10日（金）3日間

時 間 ：10時～17時（最終日は16:00まで）

会 場 ：北九州メッセ 〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1

開催規模：250社・403小間（予定）

入場目標：18,000人(予定・同時開催展を含む)

入場料 ：無料（事前来場登録が必要）

■お問い合わせ先

課題解決EXPO事務局

(公財)北九州観光コンベンション協会

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1

TEL：093-511-6800 FAX：093-521-8845

E-mail：exhibition2026@hello-kitakyushu.or.jp