【東急Sレイエス フットボールスクール】蹴祭！特別入会キャンペーン2026

写真拡大 (全2枚)

東急スポーツシステム株式会社


　これからフットボールを始めるお子様やより上達したいお子様、身体を動かしたいお子様などを対象に、当スクールではそれぞれの目的にあったプログラムを提供しています。


　ぜひこの機会に東急Sレイエス フットボールスクールで一緒にフットボールを楽しみましょう♪


　皆様のご入会をお待ちしております。


　


■内容


　2026年6・7月中にご入会していただくと、お得にご入会できます。


　ご紹介者にも特典があり、ノベルティをプレゼントいたします。



■対象


　スクールに通っていない年中～小学6年生のお子様
※スクールによって対象が異なります。


※NAS溝の口・むつみ幼稚園は対象外となります。



■期間


　2026年6月1日(月)～2026年7月31日(金)



■入会・紹介特典


【入会者】全店共通内容


　・入会金100％OFF(5,500円)♪


　・入会登録料100％OFF(3,300円)♪




【紹介者】


　お友達紹介キャンペーン(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/campaign/every_year/refer_a_friend_campaign.html)のページよりご確認ください。



【各スクールキャンペーン】


※全スクールのキャンペーン内容が異なります。


　詳しい詳細は各スクールキャンペーンぺージ(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/campaign/every_year/admission_campaign.html)よりご確認ください。



■その他


・期間内の入会手続きの方が対象となります。


・選抜コースのご入会は適用外となります。


・詳細はご希望のスクールまでお問い合わせください。



　お問い合わせ一覧はこちら(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/contact_list.html#TOKYUSReyesFOOTBALLSCHOOL)



■体験予約


　体験申込はこちら(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/lp/trial_school.html)




入会キャンペーン詳細はこちら :
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/campaign/every_year/admission_campaign.html