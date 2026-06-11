【東急Sレイエス フットボールスクール】蹴祭！特別入会キャンペーン2026

東急スポーツシステム株式会社

これからフットボールを始めるお子様やより上達したいお子様、身体を動かしたいお子様などを対象に、当スクールではそれぞれの目的にあったプログラムを提供しています。

ぜひこの機会に東急Sレイエス フットボールスクールで一緒にフットボールを楽しみましょう♪

皆様のご入会をお待ちしております。

■内容

2026年6・7月中にご入会していただくと、お得にご入会できます。

ご紹介者にも特典があり、ノベルティをプレゼントいたします。

■対象

スクールに通っていない年中～小学6年生のお子様

※スクールによって対象が異なります。

※NAS溝の口・むつみ幼稚園は対象外となります。

■期間

2026年6月1日(月)～2026年7月31日(金)

■入会・紹介特典

【入会者】全店共通内容

・入会金100％OFF(5,500円)♪

・入会登録料100％OFF(3,300円)♪

【紹介者】

お友達紹介キャンペーン(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/campaign/every_year/refer_a_friend_campaign.html)のページよりご確認ください。

【各スクールキャンペーン】

※全スクールのキャンペーン内容が異なります。

詳しい詳細は各スクールキャンペーンぺージ(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/campaign/every_year/admission_campaign.html)よりご確認ください。

■その他

・期間内の入会手続きの方が対象となります。

・選抜コースのご入会は適用外となります。

・詳細はご希望のスクールまでお問い合わせください。

お問い合わせ一覧はこちら(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/contact_list.html#TOKYUSReyesFOOTBALLSCHOOL)

■体験予約

体験申込はこちら(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/lp/trial_school.html)

入会キャンペーン詳細はこちら :https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/campaign/every_year/admission_campaign.html