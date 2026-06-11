【東急Sレイエス フットボールスクール】蹴祭！特別入会キャンペーン2026
これからフットボールを始めるお子様やより上達したいお子様、身体を動かしたいお子様などを対象に、当スクールではそれぞれの目的にあったプログラムを提供しています。
ぜひこの機会に東急Sレイエス フットボールスクールで一緒にフットボールを楽しみましょう♪
皆様のご入会をお待ちしております。
■内容
2026年6・7月中にご入会していただくと、お得にご入会できます。
ご紹介者にも特典があり、ノベルティをプレゼントいたします。
■対象
スクールに通っていない年中～小学6年生のお子様
※スクールによって対象が異なります。
※NAS溝の口・むつみ幼稚園は対象外となります。
■期間
2026年6月1日(月)～2026年7月31日(金)
■入会・紹介特典
【入会者】全店共通内容
・入会金100％OFF(5,500円)♪
・入会登録料100％OFF(3,300円)♪
【紹介者】
お友達紹介キャンペーン(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/campaign/every_year/refer_a_friend_campaign.html)のページよりご確認ください。
【各スクールキャンペーン】
※全スクールのキャンペーン内容が異なります。
詳しい詳細は各スクールキャンペーンぺージ(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/campaign/every_year/admission_campaign.html)よりご確認ください。
■その他
・期間内の入会手続きの方が対象となります。
・選抜コースのご入会は適用外となります。
・詳細はご希望のスクールまでお問い合わせください。
お問い合わせ一覧はこちら(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/contact_list.html#TOKYUSReyesFOOTBALLSCHOOL)
■体験予約
体験申込はこちら(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/lp/trial_school.html)
入会キャンペーン詳細はこちら :
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/campaign/every_year/admission_campaign.html