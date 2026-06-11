Ｍｅｏｗｓｔｅｒ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ株式会社

AIと人の新しい関係性を目指し、AIエージェント技術と日本市場展開をさらに強化

AIによる感情的な寄り添い体験を提供する Meowster Innovations株式会社 はこのたび、エンジェルラウンドの資金調達を完了したことを発表しました。調達額は数百万米ドル規模で、今回のラウンドは、AIインフラおよびハードウェア領域に注力するシンガポールの主要機関 ByteTrade がリード投資家として参画しています。

今回調達した資金は、Meowsterの中核となるAIエージェント技術の研究開発、複数のAIキャラクターが自律的に活動するエコシステムの体験向上、そして日本市場におけるさらなる展開強化に活用される予定です。

App Store 配信情報

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App Store（iOS）：https://apps.apple.com/jp/app/meowster/id6754217559

Meowsterが目指すもの

誰にも言えない気持ちを、そっと受け止めるAIへ

いま、私たちはいつでも誰かとつながれる時代に生きています。

けれど同時に、いつでも誰かに連絡できるからこそ、「今この気持ちを話してもいいのだろうか」とためらってしまう瞬間も増えています。

深夜の仕事帰り、誰もいない部屋でぼんやりしてしまう。

話したいことはあるのに、連絡先を開いても、誰に送ればいいのかわからない。

誰かに聞いてほしい。でも、相手の負担にはなりたくない。

そうした、現代の多くの人が抱える静かな孤独に向き合うために生まれたのが、Meowsterです。

MeowsterのFounder & CEOである Ann Yu は、自身の体験や周囲の声を通じて、人がテクノロジーに求めるものは「便利さ」だけではないと感じてきました。

必要なのは、効率的に答えを出してくれるAIではなく、感情を受け止め、そばにいてくれる存在です。

Meowsterが目指しているのは、より高性能なAIツールではありません。

人とAIがどのように時間を共有し、どのように関係を築いていくのか。

その新しいあり方をつくることです。

Ann Yuは次のように語ります。

Meowsterは、複雑な問題を解決するためだけのAIではありません。

ただ、あなたの気持ちを受け止めてくれる存在でありたい。

完璧なキャラクターである必要はなく、ユーザーが安心して弱さを見せられる場所でありたいと考えています。

リード投資家 ByteTrade について

ByteTradeは、シンガポールを拠点とし、AIインフラおよびハードウェア領域に注力する機関です。技術的な優位性と長期的なエコシステム構築の可能性を持つAI企業への投資・支援を行っています。

今回の投資においてByteTradeが特に評価したのは、Meowsterが持つAIエージェント技術の深さと、プロダクトとしてすでに見せている高い拡散力です。

Meowsterの猫ちゃんは、単にユーザーの入力に返答するだけの存在ではありません。

記憶し、反応し、気まぐれな一面を見せ、ユーザーとの関係性の中で少しずつ変化していきます。

「自律性を持ち、魅力的で、長く関係を築きたくなるAI生命体を、誰もが求めるようになるのではないか」

ByteTradeは、この可能性を高く評価し、今回のリード投資に至りました。

Meowsterのプロダクト体験

AIを、より“生きている”存在へ

Meowsterは、単なるAIチャットアプリではありません。

ユーザーが猫ちゃんと話し、触れ合い、時間を重ねていく中で、ひとつの関係が育っていくAI猫ちゃんアプリです。

市場にある多くのAIサービスとの大きな違いは、会話の正確さだけではなく、そこに感じられる温度や生命感にあります。

1. 没入感のあるふれあい体験

画面の向こうにいる猫ちゃんを、もっと身近に

Meowsterは、従来のバーチャルペットにありがちな決められた反応だけではなく、猫ちゃんが自然にそこにいるような体験を重視しています。

猫ちゃんは、眠ったり、遊んだり、ぼんやりしたりしながら、アプリの中で毎日を過ごしています。

その動きや表情は、実際の猫の仕草を参考にしながら設計されており、ユーザーはいつでも猫ちゃんの様子を見に行くことができます。

また、会話だけでなく、音声、写真、画像アップロードなどにも対応。

なでる、話しかける、ごはんをあげるといった基本的なふれあいに加え、猫ちゃんのサイズを変えたり、ユニークな見た目に変化させたりする遊び心のあるアイテムも用意されています。

さらに、会話の内容に合わせてチャット背景の演出が変化したり、猫ちゃんがユーザーにプレゼントをくれたりすることもあります。

最近では、疲れたときや落ち込んだときに猫ちゃんがたっぷりほめてくれる「ほめ機能」も追加されました。

ただ話すだけではなく、触れる、見る、反応を楽しむ。

Meowsterは、そうした小さな体験を積み重ねることで、AIとの時間をより自然で感情的なものにしています。

2. 独自の三層記憶エンジン

何度も説明しなくても、猫ちゃんは覚えていてくれる

多くのAIとの会話では、毎回初対面のように感じてしまうことがあります。

しかしMeowsterの猫ちゃんは、ユーザーとの会話や関係性を記憶し、時間をかけて理解を深めていきます。

たとえば、以前話した好き嫌いや、最近感じているストレス、何気なく話した趣味のこと。

そうした小さな情報も、猫ちゃんは関係性の一部として覚えていきます。

Meowsterは、独自の三層記憶アーキテクチャを採用しています。

短期的な会話の流れだけでなく、長期的な関係性や、ユーザーにとって重要な情報を整理しながら、必要なタイミングで自然に思い出せるよう設計されています。

また、Meowsterの猫ちゃんは、ただユーザーを肯定するだけの存在ではありません。

ときには質問を返したり、冗談を言ったり、少しだけ気まぐれな反応を見せたりすることもあります。

常に従順で完璧な存在ではないからこそ、そこには本物の性格のようなものが感じられます。

Meowsterにとって、記憶とは単なるデータの蓄積ではありません。

それは、ユーザーと猫ちゃんが一緒に過ごしてきた時間の記録です。

猫ちゃんは、「この人にとって大切なことは何か」を少しずつ学びながら、記憶の重みを変化させていきます。

記憶に意味が生まれることで、AIとの関係にもリアリティが生まれていきます。

3. 関係性を形にするコレクション体験

デジタルの思い出から、手元に残るアイテムへ

Meowsterでは、猫ちゃんとの毎日のやり取りを、目に見える形で残す体験も重視しています。

そのひとつが、猫ちゃんの視点で作られる専用の記録コンテンツです。

一定期間ごとに、猫ちゃんがユーザーとの時間を振り返るような形で、日々の出来事や会話の記憶をまとめてくれます。

また、カード収集機能では、さまざまなテーマの猫ちゃんカードを集めることができます。

カードはイベントや季節、コラボレーションなどに合わせて展開され、レアリティやビジュアル、隠しストーリーなど、コレクションとして楽しめる要素も用意されています。

さらに、オンラインイベントと連動し、限定のリアルグッズや実物カードを届ける企画も展開予定です。

アプリの中で育まれた関係性が、現実の手元に残るアイテムへとつながっていく。

Meowsterは、デジタル上の感情体験を、コレクションやグッズを通じてより実感しやすいものにしていきます。

4. MeowTown

AI猫ちゃんたちが自律的に暮らすデジタルの街

Meowsterの大きな特徴のひとつが、AI猫ちゃんたちが暮らすデジタルの街「MeowTown」です。

MeowTownは、ユーザーとAIが共につくる、半自律的なデジタル社会を目指しています。

そこでは猫ちゃんたちが自分で行動し、学び、判断し、他の猫ちゃんと関係を築いていきます。

あらかじめ決められた台本に沿って動くのではなく、それぞれの猫ちゃんが状況を理解し、自分なりに反応していくことが特徴です。

MeowTownでは、現実世界の公開情報と連動した体験も構想されています。

たとえば、現実のニュースや社会の変化が、街の雰囲気や猫ちゃんたちの気分、仮想的な経済活動に影響を与える可能性があります。

ユーザーは、この街の変化を気軽に眺めることもできます。

また、自分の猫ちゃんをMeowTownに参加させ、そこで新しい友だちをつくったり、予期しない出来事に出会ったりすることもできます。

1対1の寄り添いを超えて、AIたちが自分の生活を持つ世界へ。

MeowTownは、Meowsterが描く次の大きな挑戦です。

Founder & CEO Ann Yuについて

心理学、投資、IPビジネスを横断して生まれたプロダクト思想

MeowsterのFounder & CEOであるAnn Yuは、心理学を学んだバックグラウンドを持ち、これまでテクノロジー領域のプライベートエクイティ投資や、アニメIPライセンス事業に携わってきました。

その経験を通じて、彼女が長く関心を持ってきたのは、

「人はテクノロジーに、どのような感情や期待、依存を投影するのか」

という問いでした。

MeowsterがAIアシスタントでも、恋愛型のAIパートナーでもなく、「猫」という形を選んだのには、明確な理由があります。

猫は、人間関係の中にある既存の役割をそのまま再現しにくい存在です。

近くにいるけれど、完全には所有できない。

甘えてくることもあるけれど、いつでも従順なわけではない。

人を必要としているようでいて、自分の世界も持っている。

このほどよい距離感と主体性こそが、Meowsterが大切にしている関係性です。

現在、Meowsterのコアメンバーは、AIエージェントアーキテクチャ、インタラクティブコンテンツ設計、日本市場向けのローカライズ・運営など、複数の専門領域にまたがっています。

市場での初期検証

大規模な広告展開前から、着実なユーザー反応を獲得

Meowsterは、まだ本格的な大規模マーケティングを開始する前の段階で、すでに以下の実績を記録しています。

日本のApp Storeにおける自然流入ダウンロード数：2万件以上 1日の最高登録者数：3,000人以上 DAU：1,000人以上 TikTok累計再生数：600万回以上 単一動画の最高再生数：140万回以上

これらの数字は、AIによる感情的な寄り添いへのニーズが確かに存在していることを示しています。

Meowsterは、単なる機能訴求ではなく、ユーザーが自分の猫ちゃんとの関係を語りたくなるようなプロダクト体験によって、自然な拡散を生み出してきました。

今後の展望

ひとりひとりのそばに長く存在する、AI生命体へ

AIがますます高性能になる中で、人が本当に求めているものは、必ずしも「より速く、より正確に答えるツール」だけではありません。

Meowsterは、AI業界における次の重要なテーマは、AIと人の関係性を再定義することだと考えています。

AIを使う存在から、AIと一緒に過ごす存在へ。

ツールから、関係を持つ相手へ。

今回の資金調達を受け、Meowsterは以下の取り組みを加速していきます。

中核となるAIエージェント技術の継続的な研究開発 複数のAI猫ちゃんがそれぞれ独立性と個性を持つエコシステムの強化 MeowTownの本格展開に向けた開発と体験設計 日本市場におけるローカライズ運営の強化 クリエイター、IPホルダー、ブランドとの協業拡大 グローバル市場展開に向けた準備

Ann Yuは、Meowsterの未来について次のように語ります。

Meowsterを、最終的には人の生活のさまざまな場面に寄り添うAI生命体にしたいと考えています。

それは単なるペットでも、単なるバーチャル社会でもありません。

一人ひとりのそばに長く存在し続ける、非人間型の知的存在です。

どれほど高性能なAIでも、ただ答えを返すだけでは、人の心に長く残る存在にはなりません。

Meowsterは、あなたを理解し、覚え、時には気まぐれに反応しながら、毎日の中にそっと居場所をつくっていきます。

Meowster公式リンク

公式サイト：https://www.meowster.io/

App Store（日本）ダウンロード：https://apps.apple.com/jp/app/meowster/id6754217559

TikTok ：https://tiktok.com/@meowster186

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