[2026年版ゼンリンマップ採用]ワンセグ視聴・録画ができるポータブルナビゲーション「OVER TIME(R) 9inchタッチパネル ワンセグ対応ポータブルナビゲーションシステム」を発売

ダイアモンドヘッド株式会社

OVER TIME(R) 9inchタッチパネル ワンセグ対応ポータブルナビゲーションシステム OT-ZN905AK

9インチの大きな画面で見やすい

9インチのディスプレイでタッチパネルの操作性も大幅にアップ。視認性が高く地図上の文字なども鮮明で見やすい！

2026年度版 最新地図データを搭載

【ZENRINマップ＆るるぶDATA】最新データ搭載だから新しい道路や施設にも対応。4種類の目的地検索ができ、全国約39,000件の旅行ガイド情報を収録！

デモ走行モードでドライブシミュレーションも可能

デモ走行モードが付いているので、事前のドライブシミュレーションが可能。

走行時の観光スポットや到着時間などのスケジュールも立てやすくなります。

自分の見やすいアングルに固定できる

角度や高さ調整も可能なので自分の見やすいアングルに固定でき、楽しいドライブを有意義に過ごせます。

安全運転支援情報を表示

一方通行表示やトンネルアシスト機能、速度注意ゾーンに近づいたら警報が表示される速度制限機能や速度取り締まりエリアのオービス情報等、地点に合わせた支援情報を表示します！

主な仕様

型番：OT-ZN905AK

JAN：4580870110024

解像度：800×480

推奨環境温度：-10℃～50℃

電源電圧：DC5V 2.0A(本体) DC5V出力(車載用DCアダプタ)※マイナスアース車専用

対応車載バッテリー：12V車/24V車対応

内蔵充電池：Li-po(リチウムポリマー電池) 1200mAh 4.5Wh

充電時間：約120分(本体電源OFF状態)

騒動時間：約60分 ※充電/騒動時間は使用方法や設置環境により異なります

GPS受信部：

周波数 1575.42MHz (C/A CODE)

受信感度 -160dB以上、誤差約10m

音声出力：モノラルスピーカー (1W)/ステレオイヤホン端子

FMトランスミッター：送信周波数 76.0～108.MHz

本体メニュー言語：日本語/英語

カードスロット：microSD/SDHC

※カード容量：～16GB推奨

収録地図データ：8GB (地図データ提供者：(株)ゼンリン)(2025春リリース版)

TV受信チャンネル：UHF13ch～62ch(ワンセグ放送)

本体サイズ：W221×H143×D23mm

本体：約480g

パッケージサイズ：約250×170×105mm

生産地：中国

ナビアプリ 検索登録数

住所検索：約4,033万件

電話番号検索：約488万件（法人のみ）

施設名称検索：約416万件

施設ジャンル検索：約183万件

周辺施設検索：約183万件より表示

付属品：マウント、台座、台座固定用両面シール、取扱説明書、シガー充電器、1segTV用外付アンテナ、操作説明書、保証書

【ご注意】

※本機収蔵のメディアプレーヤー等をご利用される場合、「外部メディア」が別途必要です。