AFF（アジアファッションフェア）会場にて弊社代表 下地　毅がトークショーに登壇

株式会社TSIホールディングス

「世界で最も幸せなファッションカンパニー」をスローガンに掲げる株式会社TSIホールディングス（本社：港区赤坂）の代表取締役社長CEOの下地 毅が6月10日（水）、池袋サンシャインシティ文化会館ビルで開催されている、AFF(株)主催、一般社団法人日中経済貿易センター協力の「アジアファッションフェア」にてファッションジャーナリストであり、一般社団法人東京ファッションデザイナー協議会（CFD TOKYO）代表理事・議長の久保雅裕氏がファシリテーターを務めるトークショーに登壇しました。

「AFF（アジアファッションフェア）」は、2003 年の創設以来20 年以上続いている、日本最大規模の繊維・アパレル ODM／ OEM 展示会です。業界内で公認された購買プラットフォームとして、出展者とバイヤーの双方に豊富な商機を提供し、最新の市場動向や業界トレンドを把握するための重要な場で、日本各地およびアジア各国から繊維・アパレル関連商社、ブランド企業、卸売業者、百貨店、専門店・小売チェーンなど、多様な業態のバイヤーが一堂に会し、会場での直接の対話を通じて新たなビジネスチャンスを見出しています。

https://www.asiafashionfair.jp/

セミナーは、「TSIにおける企画・生産能力の向上策」をテーマに、弊社代表の下地が発起人を務め、TSIの公式オンラインサイト「mix.tokyo」が協賛し、ファシリテーターの久保雅裕氏が代表を務める一般社団法人東京ファッションデザイナー協議会（CFD TOKYO）も出展した、5月9日、10日に東京原宿の国立代々木競技場第1第2体育館で開催した、若手クリエーター支援のイベント「FORTY DEGREES JAPAN」の話題からスタートしました。

「ブランドポートフォリオの再構築と企画・生産能力の変化」のコーナーでは、レディスアパレルとゴルフアパレルだったTSIがメンズ小売業の上野商会、さらに強いリテーラーとしてデイトナ・インターナショナルを取り入れたことに触れ、「作って終わりのアパレルから、作ったもの、仕入れたものをすべて期中に売り切るリテーラー体質に企業を進化させていきたい。M＆Aは企業体質を進化させるものととらえている。」と語りました。

デザイナー出身の経営として、「会社をデザインしていく。ビジネスにおいても新しいことをクリエイトしていく。“デザインは社会貢献である”というジョルジュ・アルマーニの言葉を座右の銘に、デザインが社会を良くするツールであるという強い意識を持って、社会に役立つプロダクトを企画・生産していく。変わるよりも進化させていく。」と未来への展望を話しました。

AFFは、2026年6月9日～11日 まで、池袋サンシャインシティ展示ホールC・Dで開催。2025 年には、大阪展で 534 社・635 ブース、東京展で852 社・1036 ブースが出展しています。

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