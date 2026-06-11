【通常のゴミ袋の1/4サイズ！】コンパクトに折りたたまれたゴミ袋 シリーズに「とって付き」と「省資源」の6商品を発売！

日本サニパック株式会社

日本サニパック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井上充治、以下 サニパック）は、「コンパクトに折りたたまれたゴミ袋」シリーズより、「とって付き」3商品と「省資源」3商品を2026年6月11日（木曜）より発売しました。

コンパクトに折りたたまれたゴミ袋 6商品

「コンパクトに折りたたまれたゴミ袋」商品特長について

■コンパクトで収納しやすい

従来のゴミ袋は1/8サイズに折りたたまれていますが、本シリーズは1/32サイズのため、収納に困りません。

1/32サイズに折りたたまれているからコンパクト

■1枚ずつ取り出しやすい

1枚1枚折りたたまれて梱包されているため、1枚ずつスムーズに取ることができます。

1枚ずつ取り出しやすい

商品ラインアップ

【家庭用】

・コンパクトに折りたたまれたゴミ袋 とって付き 20L 透明 10枚 0.022mm

・コンパクトに折りたたまれたゴミ袋 とって付き 30L 透明 10枚 0.022mm

・コンパクトに折りたたまれたゴミ袋 とって付き 45L 透明 10枚 0.022mm

コンパクトに折りたたまれたゴミ袋 とって付き

「とって付き」は透明で中身が見やすいため、資源ゴミの分別や衣類保管などにもおすすめです。

「とって付き」は透明

・コンパクトに折りたたまれたゴミ袋 省資源 20L 半透明 20枚 0.011mm

・コンパクトに折りたたまれたゴミ袋 省資源 30L 半透明 20枚 0.011mm

・コンパクトに折りたたまれたゴミ袋 省資源 45L 半透明 20枚 0.011mm

コンパクトに折りたたまれたゴミ袋 省資源

サニパック商品内の標準タイプに比べ、プラスチック使用量を抑えたのが「省資源」タイプです。

「省資源」は半透明です。透明に比べ、中身が少し見えにくく、ゴミ捨てにおすすめです。

「省資源」は半透明

コンパクトに折りたたまれたゴミ袋の詳細ページはこちら

https://www.sanipak.jp/series/kp.html

■会社概要

社名：日本サニパック株式会社

所在地：〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-25-5

代表者：代表取締役社長 井上充治

事業内容：ポリエチレン製ゴミ袋、食品保存袋、水切り袋、食品シートなどの製造、及び販売

設立年：1970年（昭和45年）

株主：伊藤忠商事株式会社 100%

■お問い合わせ先

本件に関する報道機関様からのお問い合わせ窓口

日本サニパック株式会社

経営企画本部 広報担当 細川

TEL：03-3469-4842

お問い合わせ窓口：

https://www.sanipak.co.jp/contact.html