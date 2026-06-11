【東急Sレイエス フットボールスクール】蹴祭！特別紹介キャンペーン2026

東急スポーツシステム株式会社

これからフットボールを始めるお子様やより上達したいお子様、身体を動かしたいお子様などを対象に、当スクールではそれぞれの目的にあったプログラムを提供しています。

ぜひおともだちと一緒に東急Sレイエス フットボールスクールでフットボールを楽しみましょう♪

皆様のご入会をお待ちしております。

■内容

2026年6・7月中にスクールに在籍しているお子様がまだ通っていないお子様をご紹介して入会するか、まだスクールに通っていないお子様同士で1週間以内にご入会していただくと、特典をプレゼントいたします。

■対象

年中～小学6年生のお子様

※スクールによって対象が異なります。

※NAS溝の口・むつみ幼稚園は対象外となります。

■期間

2026年6月1日(月)～2026年7月31日(金)

■紹介特典

※毎月1日もしくは16日に商品を手配し、商品によってはそこから2週間ほどお待ちいただく場合がございます。

※ご希望の商品が在庫切れの場合もございますので、その際はスタッフよりご連絡させていただきます。

■紹介パターン

【ご入会をご検討中の方】

入会キャンペーン(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/campaign/every_year/admission_campaign.html)のページより詳細をご確認ください。

【各スクールキャンペーン】

※全スクールのキャンペーン内容が異なります。

詳しい詳細は各スクールキャンペーンぺージ(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/campaign/every_year/refer_a_friend_campaign.html)よりご確認ください。

■その他

・期間内の入会手続きの方が対象となります。

・詳細はご希望のスクールまでお問い合わせください。

お問い合わせ一覧はこちら(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/contact_list.html#TOKYUSReyesFOOTBALLSCHOOL)

■体験予約

体験予約はこちら(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/lp/trial_school.html)

紹介キャンペーン詳細はこちら :https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/campaign/every_year/refer_a_friend_campaign.html