【JAF三重】三重県の「珈琲銘香さんく」でJAF特別優待企画を実施します
一般社団法人 日本自動車連盟
珈琲銘香さんくの「キャラメルワッフル」
2026年6月1日（月）～8月31日（月）
桑名店：桑名市新西方7丁目22番地
優待の詳細・アプリクーポンの利用はこちら :
https://area.jaf.or.jp/area/2026/06/chubu/mie/special-benefits/sanku-20260601?utm_campaign=24prtimes&utm_source=2026-012&utm_medium=referral
JAF（一般社団法人 日本自動車連盟）三重支部（支部長 川喜田 久）は、6月1日（月）から、桑名市・四日市市・津市にある喫茶店「珈琲銘香さんく」においてJAF特別優待企画を実施しています。
珈琲銘香さんくの「キャラメルワッフル」
JAFでは、ロードサービス以外の会員メリットとして、さまざまな企業と提携し、会員証提示で割引などが受けられる「会員優待サービス」を全国で実施しています。
本企画では、JAFスマートフォンアプリをダウンロード・登録いただくと利用できる「JAFスマートフォンアプリクーポン」の提示で、グランドメニューのワッフルが200円引きでお楽しみいただけます。
優待内容詳細
【優待内容】
ワッフル（グランドメニュー）200円引
※その他優待・割引などとの併用不可
【優待期間】
2026年6月1日（月）～8月31日（月）
※3店舗（桑名・四日市店・津南店）の利用者累計が 2,000名に達し次第終了します。
※利用が2,000名に満たない場合は、2027年3月31日（水）まで延長します。
【対象】
JAF会員本人のみ
【利用方法】
会計時にJAFスマートフォンアプリクーポン利用画面を提示
【店舗】
桑名店：桑名市新西方7丁目22番地
四日市店：四日市市高角町字境田2561番地1
津南店：津市高茶屋小森町字中山1172-1
優待の詳細・アプリクーポンの利用はこちら :
https://area.jaf.or.jp/area/2026/06/chubu/mie/special-benefits/sanku-20260601?utm_campaign=24prtimes&utm_source=2026-012&utm_medium=referral