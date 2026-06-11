DCコミックス『バットマン』より、 知能犯「リドラー」の1/3スケールスタチューが登場

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム１スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム１スタチュー）」。そのフォーマットのひとつリアルエリートマスターラインにて、『バットマン（コミック） リドラー オール・イン・ワン (Design by Carlos D'Anda)』をリリースいたしました。予約受付は6月11日よりスタート。商品の発売は2027年11月～2028年2月を予定しています。



◆製品ページ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/dcbm-the-riddler-all-in-one-design-by-carlos-danda-remdc-04dxs.html

嘲笑うドミノマスク、浮かび上がるクエスチョンマーク。

ゴッサムの知能犯、その洒脱な狂気をアーティスティックに再構築

卓越した頭脳でバットマンたちを翻弄する、スーパーヴィラン「リドラー」がリアルエリートマスターラインに登場。

コミック、映画、ゲーム--さまざまな作品のリドラーからエッセンスを抽出し、新たな肖像へ昇華した1/3スケールスタチューです。

コラボレーターとして招いたのは、コミックアーティストCarlos D'Anda（カルロス・ダンダ）。写実とデフォルメを巧みに織り交ぜ、洒脱な狂気が漂う姿を生み出しています。

ドミノマスクと無精髭が覆う表情は、歪んだショーマンシップに満ちたもの。

リアルエリートマスターラインの技法により、虹彩の怪しい輝きまで精巧に表現しました。

タイトに仕立てたスーツも、素材感と経年変化を丹念に造形。

ハット、ブーツ、そして愛用の杖など、細部まで隙の無い仕上がりです。

特製ベースはアジトをイメージしたもの。

LEDで発光するモニター。

スイッチが隠されたバットマンの胸像。

不気味に佇むボブルヘッド--。

散りばめられたアイテムが、彼の犯罪史を物語ります。

ゴーグルを額に載せた頭部やデザインが異なる杖など、

多彩なシーンを演出できる豊富な追加パーツも用意しました。

ヘッドスタンドも使い、自由にカスタマイズをお楽しみください。

そしてミリタリーカラーのフルフェイスマスクは、本DXボーナス版だけのスペシャルパーツ。

拘束具のようなデザインと血走った目で、リドラーの猟奇性を一層際立たせます。

1/3スケールで現れたゴッサムの知能犯。オール・イン・ワンのコンセプトと、リアルを追求した立体表現、その魅力を解き明かすのはあなたです。

◆製品ページ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/dcbm-the-riddler-all-in-one-design-by-carlos-danda-remdc-04dxs.html

[ご注意]

・画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。

製品概要

リアルエリートマスターライン

バットマン（コミック） リドラー オール・イン・ワン (Design by Carlos D'Anda) DX ボーナス版

※本DXボーナス版の日本国内における取り扱いは、プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。

商品価格 ：\324,390（税込）

発売時期 ：2027年11月～2028年2月

販売数量 ：350

シリーズ ：バットマン（コミック）

フォーマット：リアルエリートマスターライン

サイズ：1/3 Scale

全高:74cm 全幅:48cm 奥行:47cm（ラウンドクエスチョン杖担ぎ）

全高:74cm 全幅:47cm 奥行:47cm（スクエアクエスチョン杖担ぎ／ラウンドクエスチョン杖立て）

全高:74cm 全幅:50cm 奥行:47cm（スクエアクエスチョン杖立て）

全高:74cm 全幅:49cm 奥行:47cm（ラウンドクエスチョン杖握り）

全高:74cm 全幅:52cm 奥行:47cm（スクエアクエスチョン杖握り）

※頭部がフルフェイスマスクの場合、全高はすべて73cm

重量：約18.79kg

素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）

製品仕様・付属品：

・LED内蔵特製ベース

・頭部×3（パープル・ドミノマスク、グリーン・ドミノマスク、ゴーグル）

・右腕×2（伸ばし、曲げ）

・右手×3（伸ばし：トゥーフィンガー／曲げ：オープン、封筒）

・左腕×2（杖担ぎ、杖立て＆握り）

・左手＋ラウンドクエスチョン杖×3（杖担ぎ、杖立て、杖握り）

・左手＋スクエアクエスチョン杖×3（杖担ぎ、杖立て、杖握り）

・ショルダーバッグ×1

・ヘッドスタンド×2

・ボーナス特典：頭部×1（フルフェイスマスク）、ヘッドスタンド×1

※LED給電方式未定（仕様に合わせて電池またはUSBケーブルを別途お買い求めください）

権利表記 ：

BATMAN and all related characters and elements (C) & (TM) DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: TM & (C) WBEI. (s26)

株式会社プライム１スタジオ

株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者：松本 理恵

・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/