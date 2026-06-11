「ブレイクスルー 2026 in KYOTO」出演決定！イベント1位のONECARAT「🎙️そらまめ💙」が京都最大級のライブステージへ

株式会社AEGIS GROUP

株式会社AEGIS GROUP（本社：東京都渋谷区）が運営するライバー事務所「ONECARAT（ワンカラット）」は、所属ライバー「🎙️そらまめ💙」が、ライブ配信アプリ「Pococha（ポコチャ）」にて開催されたイベント『ブレイクスルー 2026 in KYOTO ~ Music Pococha Live!! ~』において、第1位を獲得し、大型音楽ライブ「ブレイクスルー 2026 in KYOTO」への出演権を獲得したことをお知らせいたします。

「ブレイクスルー」は、20年前から全国各地で開催されている歴史あるライブイベントです。京都での開催は実に8年ぶりとなり、当日は日本の音楽シーンで活躍する著名アーティストが多数出演予定。豪華ゲスト陣とともに、復活後第2回目となる待望の京都ステージが実現します。

会場の「京都FANJ」は、京都最大級のキャパシティと高い天井を誇る本格派ホールです。卓越したパフォーマンスを鮮やかに演出する最新鋭の音響・照明システムを備えており、音楽ライバーにとって憧れの舞台となります。

2位に1.5倍以上の大差！圧倒的な成績で激戦を制す

🎙️そらまめ💙

「🎙️そらまめ💙」は、Pocochaで絶大な支持を集める「ONECARAT」を代表する人気シンガーライバーです。過去に配信アプリPocochaにおいて全体ランキング1位を獲得した実績を持つほか、数々の『Music Pococha Live!!』シリーズでも連続入賞を達成。同シリーズの大阪・滋賀開催のイベントでも見事入賞を果たしてライブステージへ出演するなど、関西エリアを中心に精力的に活躍の場を広げています。

▼ 過去のプレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000069.000059943.html

2026年5月27日から5月31日までの5日間にわたり開催された今回のイベントでは、全国のトップ歌ライバーたちが集う激戦の中、リスナーとともに圧倒的な強さを発揮。最終的に2,045,377ptという驚異的なポイントを記録し、2位に1.5倍以上の大差をつけて文句なしのトップを飾りました。これにより、上位2名と審査員賞枠を合わせたわずか3名のみが出演権を得られる狭き門において、特典として歌唱権を獲得しています。

2026年7月11日（土）に開催される「ブレイクスルー 2026 in KYOTO」では、第一線で活躍するプロのアーティストたちと同じステージに立ち、その情熱的な歌声を響かせます。ライブ配信で培った表現力を武器に、夢の舞台へ挑戦を続ける「🎙️そらまめ💙」の今後のさらなる飛躍に、大きな期待が寄せられます。

本人コメント

第一回目も1位をとらせて頂き、二回目があれば必ずと思っておりました。今回で二冠となり、またこの舞台に立たせてもらえること心から感謝の想いでいっぱいです。



アーティスト様とコラボできる機会を、ライバーをしてるからこそ頂ける恩恵と捉え今回も参加しました。音楽ライバーがもっともっと広がれば嬉しいです。

🎙️そらまめ💙 のライブ配信はこちら(https://www.pococha.com/ja-jp/app/users/3e26701e-b680-4958-8e02-b707531f1253)

ONECARATは今後も、所属ライバー一人ひとりの挑戦と可能性を広げ、配信の枠を超えた新たな活躍の場を創出してまいります。

【株式会社AEGIS GROUPについて】

2018年7月に設立した株式会社AEGIS GROUP（イージスグループ）は、YouTuberのラファエルが顧問を務めるライバー事務所「ONECARAT」を運営しています。

「ONECARAT」は、12,000人以上のライバーが所属しており、ライバーごとに担当マネジャーをつけ、配信企画の相談など活動全般のマネジメントを行っております。



実績としては、学生や主婦、会社員、インフルエンサーなど、男女問わず多彩なライバーが所属しており、様々な人気配信アプリで多数のTOPライバーを輩出しています。



ライバー活動を軸に、様々なタレント活動へ挑戦できる！夢の様な収入を得るチャンスがある！そんなONECARATで、あなたも新しい自分を見つけてみませんか？



株式会社AEGIS GROUP運営

・会社HP

https://aegis-group.jp



・ONECARAT公式サイト

https://www.one-carat.com



・LIVER CAMPUS（ライバーキャンパス）

https://one-carat.com/campus



・TALENT NAVI（タレントナビ）

https://talent-navi.com



・IDOL NAVI（アイドルナビ）

https://navi-idol.com



・ラファエル公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCgQgMOBZOJ1ZDtCZ4hwP1uQ



・CAREER BASE（キャリアベース）

https://careerbase-agent.jp