ASIA to JAPAN、神奈川県と「高度外国人材の採用機会拡大及び 受入支援に係る連携協定」を締結

株式会社ASIA to JAPAN記者発表会の様子(左：神奈川県知事 黒岩 祐治様、右：ASIA to JAPAN代表 三瓶 雅人)

海外の主要大学内での日本語学習などを通じ、日本への就職のきっかけを学生に提供する株式会社ASIA to JAPAN（代表: 三瓶雅人、本社：東京都台東区、以下 ASIA to JAPAN）は、神奈川県と2026年6月11日に、「高度外国人材の採用機会拡大及び受入支援に係る連携協定」を締結しました。

■ 協定締結の背景

日本では少子高齢化に伴う労働人口減少が進み、特に中小企業における人材確保が大きな経営課題となっており、神奈川県においても、製造業やIT関連産業を中心に、高度な専門人材への需要が高まっています。

一方、海外には優れた専門性や高い学習意欲を持つ学生が多数存在するものの、日本企業との接点不足や、日本語・生活面への不安が就職の障壁となっています。

ASIA to JAPANは、海外大学との連携による日本語教育、採用マッチング、来日後の受入・定着支援までを一気通貫で対応することで、日本企業と高度外国人材の架け橋となる取り組みを推進してまいりました。

本協定では、神奈川県内中小企業における高度外国人材の採用促進を目的として、セミナーなどを通じた各種情報連携や、面接会の開催によるマッチング機会の創出などを行います。

■ 今後の展望

ASIA to JAPANは、本連携を通じて、神奈川県内企業の人材不足解消および国際競争力強化に貢献するとともに、高度外国人材が地域で活躍できる環境整備を推進してまいります。

また、地域企業と高度外国人材をつなぐ持続的な採用モデルの構築を通じ、「外国人との共生社会」の実現に貢献してまいります。

■ 株式会社ASIA to JAPANについて

株式会社ASIA to JAPANは、海外トップ大学の学生を対象とした高度外国人材採用支援サービス「FAST OFFER」を展開しています。

海外大学での日本語教育、採用イベント、来日支援、生活立ち上げ、日本語研修、定着支援までを一気通貫で行い、

年間約500名の高度外国人材採用を実現しています。