株式会社Kiii、サッカーベルギー1部リーグ「STVV(シント＝トロイデンVV)」とのパートナーシップ契約2年目へ

概要

株式会社Kiii(C)STVV2025-2026

株式会社Kiii（本社：東京都目黒区、代表取締役：藤倉晴樹、以下「Kiii」）は、サッカーベルギー1部リーグ「STVV(シント＝トロイデンVV)」(以下「STVV」)とのパートナーシップ契約を継続し、2年目を迎えました。

トップチームの選手が着用する2025-2026シーズン練習着（背中）にロゴを掲出しております。

今後もKiiiはインフルエンサーマーケティング事業を通じて、STVVとのさらなる連携強化を図るとともに、双方の成長につながる取り組みを推進してまいります。

背景

Kiiiはこれまで才能あるインフルエンサーの挑戦を支援し、その可能性を社会へ広げることを大切にし事業を展開してまいりました。

一方STVVは、日本人選手の欧州挑戦を後押ししながら、ベルギーリーグの中で着実な成長を遂げ現在では欧州大会出場を目指すクラブへと発展しています。

「挑戦する人を支え、その成長を後押しする」という価値観は、両者に共通する理念です。

KiiiはSTVVの挑戦と成長の歩みに深く共感し、このたびスポンサー契約の締結に至りました。

今後はスポンサーという枠組みにとどまらず、スポーツとエンターテインメントの可能性を広げながら、日本と世界をつなぐ架け橋として、さらなる発展を目指してまいります。

パートナーシップ契約を通じての今後のビジョン

(C)STVV2025-2026

Kiiiは本パートナーシップを通じて、STVVのさらなる成長と発展を支援してまいります。

クラブがベルギーリーグで上位争いを続け、欧州大会の舞台で活躍するクラブへと飛躍していくことを期待しています。

また、谷口選手や後藤選手をはじめとする日本人選手たちが欧州で経験を積み、日本代表としてFIFAワールドカップの舞台で活躍することで、日本サッカー界のさらなる発展につながることを願っています。

Kiiiとしても、DMMおよびSTVVと連携しながら、SNSやクリエイターマーケティングの知見を活かした取り組みを推進し、クラブ・ファン・パートナー企業をつなぐ新たな価値の提供と、双方の発展に貢献してまいります。

「STVV(シント＝トロイデンVV)」について

STVV（シント＝トロイデンVV）は、ベルギー1部リーグに所属するプロサッカークラブです。

2017年よりDMM.comグループが経営に参画しており、日本と欧州をつなぐクラブとして発展を続けています。

これまで多くの日本人選手が所属し、欧州での挑戦や成長の舞台として注目を集めてきました。

近年はベルギーリーグで安定した成績を収めるとともに、欧州大会出場を目指すクラブとしてさらなる成長を目指しております。

またクラブ所属の谷口彰悟選手、後藤啓介選手がFIFAワールドカップ日本代表メンバーに選出されたことでも注目を集めており、日本人選手の育成・活躍を後押しする独自の取り組みを通じて、日本サッカー界と欧州サッカー界をつなぐ架け橋としての役割も担っています。

クラブ公式サイト：https://stvv.jp/(https://stvv.jp/)

株式会社Kiiiについて

株式会社Kiiiは、「数多の才能を紡ぎ合わせ、プラスの連鎖を広げる“鍵”となる。」をミッションに掲げ、10万人以上のネットワークを活用したインフルエンサーマーケティングから、企業のニーズに合わせたプロモーション動画の企画・制作まで幅広い事業を展開しています。 1万件を超える豊富な実績・データを武器に、戦略設計から効果分析まで一貫して対応。 成果にこだわり、企業のマーケティング効果を最大化するパートナーとして伴走いたします。

【会社概要】

会社名：株式会社Kiii

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-6-28 住友不動産青葉台タワー17階

代表者：代表取締役 藤倉晴樹

U R L ：https://kiii.co.jp/

【本リリースに関するお問合せ先】

・Kiii広報担当： 中島、和田

・E-mail：press@kiii.co.jp