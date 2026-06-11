千葉県内有数の規模！約1万5千株が初夏を彩る「袖ケ浦公園 花菖蒲まつり」を6月12日(金)より開催

袖ケ浦市

千葉県袖ケ浦市の観光名所である「袖ケ浦公園」にて、約1万5千株の花菖蒲が見ごろを迎える時期に合わせ、令和8年（2026年）6月12日（金）から14日（日）までの3日間、「花菖蒲まつり」を開催いたします。期間中は、情緒あふれる「花摘み娘」による花ガラ摘みの実演のほか、ご当地キャラクター「ガウラ」をモチーフにした限定グルメの販売など、園内をより一層華やかに演出する催しを実施します。

本イベントの見どころ

県内有数の規模を誇る約1万5千株の花菖蒲

袖ケ浦公園の菖蒲園には約1万5千株もの花菖蒲が植えられており、6月上旬から中旬にかけて圧巻の景色が広がります。

「花摘み娘」による情緒的な風景とフォトスポット

13日（土）には、花摘み娘による「花ガラ摘み」を実演。満開の菖蒲園に和の風情が加わります。また、期間中は顔出しパネルも設置され、写真撮影をお楽しみいただけます。

この日だけの限定グルメやキッチンカーが登場

中央広場には飲食露店やキッチンカーが出店。13日・14日には、市のキャラクター「ガウラ」や花菖蒲を絵柄にした太巻き寿司、ガウラをかたどったパンなど、ここでしか味わえない限定品も販売されます。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/133445/table/168_1_caf6de3ebb613d739d51149b7a89abec.jpg?v=202606110651 ]