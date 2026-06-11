Dr.1の人気アイテム「THE POセラム」「THE メディケアリップセラム」が五つ星認定美容アイテムに選出

株式会社TRC

美容医療発想のスキンケアブランド「Dr.1」はこのたび、「THE POセラム」および「THE メディケアリップセラム」が、『make』調査員による評価企画において、五つ星認定美容アイテムとして選出されたことをお知らせいたします。

Dr.1は、THE ROPPONGI CLINIC 長尾沙也加医師監修のもと、美容医療の知見を活かしながら、毎日のホームケアに寄り添うスキンケアブランドとして誕生しました。

理想の肌は、一度の施術だけで完成するものではありません。美容医療によるアプローチに加え、日々のスキンケアの積み重ねこそが、美しい肌を育む大切な要素であると考えています。

今回五つ星認定を獲得した「THE POセラム」(https://the-roppongi-cosme.com/dr-1%EF%BD%9Cthe-po%E3%82%BB%E3%83%A9%E3%83%A0/)は、毛穴やざらつきなどの肌悩みに着目した美容液です。アゼライン酸やホンカンゾウ花エキスを配合し、肌をなめらかに整えながら、健やかな肌印象へ導きます。

また、「THE メディケアリップセラム」(https://the-roppongi-cosme.com/dr-1%ef%bd%9cthe-%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b1%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%bb%e3%83%a9%e3%83%a0/)は、乾燥・皮むけ・縦ジワ・くすみなどの唇の悩みにアプローチするリップ美容液です。セラミドや保湿成分を贅沢に配合し、うるおいとツヤのあるふっくらとした唇へ導きます。

■ 商品概要

Dr.1 THE POセラム（30mL／9,900円・税込）

THE POセラム

毛穴やざらつきが気になる方へ。アゼライン酸配合で、毎日の毛穴管理をサポートする美容液。

価格：9,900円（税込）

容量：30mL

Dr.1 THE メディケアリップセラム（8g／3,980円・税込）

THE メディケアリップセラム

乾燥・皮むけ・縦ジワ・くすみにアプローチ。うるおいとツヤを与え、ふっくらとした印象の唇へ導くリップ美容液。

価格：3,980円（税込）

容量：8g

今回の五つ星認定および『CREA』掲載を励みに、Dr.1は今後も美容医療とホームケアの架け橋となるブランドとして、一人ひとりの肌悩みに寄り添いながら、毎日のスキンケアがより前向きで心地よい時間となるよう製品づくりを続けてまいります。

THE ROPPONGI CLINICとは

THE ROPPONGI CLINICは、ミセスジャパン東京大会のオフィシャルスポンサーも務めており、「一人ひとりに合わせた最高の美容医療を」をモットーとした美容クリニックです。患者様のお悩みにしっかりと向き合い細部までこだわったオートクチュールの医療を提供致します。



サロンやクリニックを巡り、色々な治療を試すということを繰り返していては、本当の美しさは手に入りません。美のカリスマである長尾沙也加先生は、美容のコーチ役としても、患者様の美の追求に貢献いたします。当院は、美的感度の高い方の一生のかかりつけ医になれるように日々精進しております。ぜひお気軽にお越しください。

■ THE ROPPONGI CLINIC 六本木院

所 在 地 ：東京都港区六本木7丁目15－17 ユニ六本木ビル5階

お問い合わせ：03-6438-9244

診療科目 ：美容外科

■ THE ROPPONGI CLINIC 恵比寿院

所 在 地 ：東京都渋谷区恵比寿南3丁目11-14

お問い合わせ：03-5708-5413

診療科目 ：美容皮膚科、美容外科