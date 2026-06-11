累計3万部『ヤバい仕組み化』著者・松田幸之助が登場！AI時代に生き残るコンサルタントについて語る会を7月19日に開催

株式会社 経営参謀

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」を運営する株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、2026年7月19日（日）13:00より、参謀BAR新宿にて、株式会社プリマベーラ社長執行役・松田幸之助氏を講師に迎えた【日曜会】コンサルタント集まれ！松田幸之助の「仕組み化BAR」を開催します。年商5,000万円以上のコンサルティング会社・コンサルタント限定、参加費は無料（飲食費は当日実費）です。AI時代に生き残るコンサルティング会社のビジネスモデルについて、講義と本音の情報交換を行います。

開催の背景

AIの進化によって、コンサルティング業界は大きな転換点を迎えています。知識や情報を提供するだけのコンサルティングは、今後ますますAIに代替されていく一方で、AIを活用しながらこれまで以上に価値を発揮するコンサルタントも確実に存在します。これからの時代、コンサルティング会社はどのようなビジネスモデルを構築すべきなのか。コンサルタントはどのような価値を提供していくべきなのか。本イベントは、同じ悩みや課題を持つコンサルタント同士で集まり、AI時代の勝ち方を本音で語り合う場として企画しました。

イベントの特徴

・16期連続増収増益・グループ売上53億円のプリマベーラ社長執行役・松田幸之助氏が、出版・コミュニティ・コンサルティングで実際に試した成功事例と失敗事例を公開

・シリーズ累計3万部突破『ヤバい仕組み化』のマーケティング戦略を解説

・AI時代に勝つためのコンサルティング会社のビジネスモデル、コンサルタント×AIの実践事例を共有

・普段は有料でしか話さない内容も含めて無料で公開

・講義後はお酒を飲みながら同業者同士で本音の情報交換

開催概要

日時：2026年7月19日（日）13:00～15:00

タイムスケジュール：

13:00～13:30 松田幸之助ミニ講義

13:30～15:00 交流・情報交換会（飲食費は実費）

会場：参謀BAR 新宿（〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目15-11 アドホック新宿5F redine新宿内）

地図：https://maps.app.goo.gl/vvwmAHPWg82nm7kq6

参加費：無料（飲食費は当日実費）

対象：コンサルティング会社・コンサルタント限定（年商5,000万円以上）

申込方法：https://luma.com/bsjpje5x(https://luma.com/bsjpje5x?utm_source=prtimes)

講師プロフィール

松田 幸之助

株式会社プリマベーラ 社長執行役

著書『ヤバい仕組み化』シリーズ累計3万部突破。仕組み化経営を支援した企業は400社超、現在も100社以上の会社を継続支援中（2026年3月時点）。16期連続増収増益・グループ売上53億円（直近決算）を達成したプリマベーラの経営の仕組みを体系化し、中小企業の仕組み化経営を支援している。

司会進行

株式会社経営参謀 代表取締役 新谷 健司

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」オーナー

デロイトトーマツグループにて10年間、中小企業向けコンサルティングに従事し、5つの事業立ち上げに参画。その後独立し、株式会社経営参謀を設立。現在は多くの経営支援を行う傍ら、日本茶ブランド「CRAFT TEA」などを展開する株式会社クラフト・ティーの代表も務める。自らの経営経験をもとに、経営者の孤独に寄り添うコミュニティ運営に尽力している。

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」について

経営者やビジネスリーダーが「ビジネス」を共通言語に集うコミュニティバー。新宿・浜松町・汐留の都内3店舗で展開しており、連日開催される多彩なイベントを通じて、質の高い出会いと情報交換の場を提供しています。

＜イベント一覧＞

https://luma.com/sanbou.bar

・参謀BAR新宿

〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１５－１１ アドホック新宿 5F reDine 新宿 内

https://maps.app.goo.gl/rFq9gjPxPQ2WpMDW8

・参謀BAR浜松町

〒105-0022 東京都港区海岸１丁目２－３ 汐留芝離宮ビルディング B1F 浜松町ネオ横丁内

https://maps.app.goo.gl/z9G2tYQpqRw5oSMY6

・参謀BAR汐留

〒105-7090 東京都港区東新橋１丁目８－２ カレッタ汐留 地下2階 汐留横丁内

https://maps.app.goo.gl/TiRrEMsgZMxiYmFo7

会社概要

会社名：株式会社経営参謀

代表取締役：新谷 健司（Kenji Araya）

設立：2015年11月

事業内容：経営コンサルティング、経営者コミュニティ「参謀」の運営、参謀BARの運営

URL：https://www.ksanbou.co.jp/