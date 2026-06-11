ラジオNIKKEI賞（GIII）当日は、福島競馬場で東京トゥインクルファンファーレによる生演奏が実施決定！！

特別区競馬組合

東京シティ競馬（TCK）は、「東京トゥインクルファンファーレPRキャラバン」と題して、TCKのファンファーレ隊「東京トゥインクルファンファーレ（TTF）」によるパフォーマンスをJRAの各競馬場で実施し、TCKで行われる3歳ダート三冠競走、帝王賞、東京大賞典をPRします。その第2弾として、６月28日（日）の福島競馬場においてラジオNIKKEI賞（ＧIII）の発走ファンファーレを生演奏することが決定しました。さらに、お昼休みの特別演奏会及びお出迎え・お見送り演奏も実施します。

ラジオNIKKEI賞（ＧIII）当日は、ぜひ福島競馬場へお越しください。

東京トゥインクルファンファーレ（TTF） ※メンバー・衣装は異なる場合がございます。

＊TTF特設サイト：https://www.tokyocitykeiba.com/special_page/special_ttf/

【６月28日（日） 東京トゥインクルファンファーレ（TTF）生演奏 概要】

お出迎え演奏会：９時00分ごろ ＠南エントランス広場

お昼休みの演奏会：11時50分頃（4R終了後）＠ウイナーズサークル

ラジオNIKKEI賞（ＧIII）発走ファンファーレ：15時45分 ＠ウイナーズサークル

お見送り演奏会：16時35分ごろ ＠南エントランス広場

※内容や時刻は変更となる場合がございます。