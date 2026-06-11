【都シティ 大阪天王寺】親子三世代で楽しむ サマーイベント「夏祭り」を開催

株式会社近鉄・都ホテルズ

都シティ 大阪天王寺（所在地:大阪市阿倍野区松崎町1-2-8）は、2026年8月8日(土)に宴会場吉野の間にて、親子三世代でお楽しみいただけるサマーイベント「夏祭り」を開催します。

国産ビーフステーキの鉄板焼きや握り寿司、ローストビーフなどバラエティー豊かなブッフェをご用意しています。また、お楽しみ抽選会をはじめ、お子様縁日コーナーや親子YOGA無料体験などの催しもあり、夏を満喫できる内容となっております。

楽しい夏の思い出づくりとして、この機会に是非お越しください。

なお、ご予約は2026年6月12日(金)11：00より承ります。

【開催日】

2026年8月8日(土)

【時間】

昼の部 5階受付 11：00～ 食事 12：00～14：30

夜の部 5階受付 16：00～ 食事 17：00～19：30

【開催場所】

6階 吉野の間

【料金】

大人 9,000円

小学生 3,000円

幼児 1,000円

3歳以下は無料

※料金はいずれもお一人様料金 （税金・サービス料含む）

※大人はお楽しみ抽選券1枚付き ※小学生・幼児は縁日券2枚付き

【メニュー】ブッフェスタイル

ライブキッチン

国産牛肉の低温ローストビーフ/ 握り寿司 / キャラメルシュークリーム～たこ焼き風～

鉄板焼き

国産ビーフステーキの鉄板焼き

冷製料理

スモークトラウトサーモン、ショートパスタ、彩野菜のマリネ /冷製ローストビーフ/

マグロとビン長マグロの炙り アボカドサラダを添えて /

鱧の焼き霜仕立て、泉州水なす、モロヘイヤのマリネ

温製料理

お好み焼きの串スタイル / 明石焼きとさつま揚げのせいろ蒸し /

焼きトウモロコシとフライポテト盛り合わせ / 北海道産ジャガイモと昆布のコロッケサンド /

チキンの竜田揚げと骨付きソーセージ盛り合わせ /北海道産花咲ガニと野菜の味噌仕立て /

大阪しろな入り五目チャーハン 北海道産花咲ガニのあんかけスタイル /

大阪産夢シルクと北海道産コーンのポタージュ / など

デザート

なめらかプリン / さつまいもとチーズのもちもちボール / 炙りみたらし団子 / 冷やしパイン /

レモンヨーグルトムース～金魚すくい風～ / チョコバナナケーキ ライムの香り～屋台焼きそば風

※アナン学園高等学校の生徒さんの制作メニューもご用意しております。

お飲み物

アサヒスーパードライ（瓶）協賛：アサヒビール株式会社 /

ウイスキー / 焼酎（芋・麦）/ ワイン（赤・白）/ カクテル / オレンジジュース / ウーロン茶

【催し】

・お子様縁日コーナー（11：00～19：30）

射的/千本釣り/的当て/おもちゃ釣り/スポーツコーナー など

・株式会社TIPNESS（営業時間は都シティ 大阪天王寺公式HPをご確認ください）

親子でYOGA無料体験

・カラオケコーナー（13：30～17：00）

・ギャラリー惠あんど惠

手作りアクセサリー体験

・お楽しみ抽選会 （昼の部13：00～ / 夜の部18：00～）

ホテル宿泊券や食事券などが当たります。

都シティ 大阪天王寺 1泊朝食付き ペア宿泊券都シティ 大阪天王寺 アフタヌーンティー ペアご招待券スカイレストラン エトワール ディナーブッフェ ペア食事券

【販売開始日】

2026年6月12日(金) 11：00

■ご予約・お問合せ先（受付時間 9：30～18：00）

・ご来館 都シティ 大阪天王寺 3階ご宴会承りコーナー

・お電話 料飲予約係 0120-008-385

・都ホテルズ＆リゾーツ 公式オンラインショップ

https://shop.miyakohotels.ne.jp/shopdetail/000000002587

※写真は全てイメージです。

※表記料金には、料理・お飲み物・税金・サービス料が含まれます。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、ご予約の際に予めお申し付けください。

※食材の入荷状況等により、メニュー内容を変更する場合があります。