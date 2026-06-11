【都シティ 大阪天王寺】親子三世代で楽しむ サマーイベント「夏祭り」を開催

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株式会社近鉄・都ホテルズ

都シティ 大阪天王寺（所在地:大阪市阿倍野区松崎町1-2-8）は、2026年8月8日(土)に宴会場吉野の間にて、親子三世代でお楽しみいただけるサマーイベント「夏祭り」を開催します。


国産ビーフステーキの鉄板焼きや握り寿司、ローストビーフなどバラエティー豊かなブッフェをご用意しています。また、お楽しみ抽選会をはじめ、お子様縁日コーナーや親子YOGA無料体験などの催しもあり、夏を満喫できる内容となっております。


楽しい夏の思い出づくりとして、この機会に是非お越しください。


なお、ご予約は2026年6月12日(金)11：00より承ります。




【開催日】　


　2026年8月8日(土)


【時間】　


　昼の部　5階受付 11：00～　食事 12：00～14：30


夜の部　5階受付 16：00～　食事 17：00～19：30


【開催場所】　


　6階　吉野の間


【料金】　


　大人　　9,000円


　小学生　3,000円


　幼児　　1,000円


　3歳以下は無料


　※料金はいずれもお一人様料金 （税金・サービス料含む）


　※大人はお楽しみ抽選券1枚付き　※小学生・幼児は縁日券2枚付き


【メニュー】ブッフェスタイル


　ライブキッチン


　国産牛肉の低温ローストビーフ/ 握り寿司 / キャラメルシュークリーム～たこ焼き風～


　鉄板焼き


　国産ビーフステーキの鉄板焼き


　冷製料理


　スモークトラウトサーモン、ショートパスタ、彩野菜のマリネ /冷製ローストビーフ/


　マグロとビン長マグロの炙り アボカドサラダを添えて /


　鱧の焼き霜仕立て、泉州水なす、モロヘイヤのマリネ


　温製料理


　お好み焼きの串スタイル / 明石焼きとさつま揚げのせいろ蒸し /


　焼きトウモロコシとフライポテト盛り合わせ / 北海道産ジャガイモと昆布のコロッケサンド /


　チキンの竜田揚げと骨付きソーセージ盛り合わせ /北海道産花咲ガニと野菜の味噌仕立て /


　大阪しろな入り五目チャーハン　北海道産花咲ガニのあんかけスタイル /


　大阪産夢シルクと北海道産コーンのポタージュ / 　など


　デザート


　なめらかプリン / さつまいもとチーズのもちもちボール / 炙りみたらし団子 / 冷やしパイン /


　レモンヨーグルトムース～金魚すくい風～ / チョコバナナケーキ ライムの香り～屋台焼きそば風



　※アナン学園高等学校の生徒さんの制作メニューもご用意しております。



　お飲み物


　アサヒスーパードライ（瓶）協賛：アサヒビール株式会社 /


　ウイスキー / 焼酎（芋・麦）/ ワイン（赤・白）/ カクテル / オレンジジュース / ウーロン茶



【催し】　


・お子様縁日コーナー（11：00～19：30）


　射的/千本釣り/的当て/おもちゃ釣り/スポーツコーナー　など


・株式会社TIPNESS（営業時間は都シティ 大阪天王寺公式HPをご確認ください）


　親子でYOGA無料体験


・カラオケコーナー（13：30～17：00）


・ギャラリー惠あんど惠


　手作りアクセサリー体験


・お楽しみ抽選会 （昼の部13：00～ / 夜の部18：00～）


　ホテル宿泊券や食事券などが当たります。



都シティ 大阪天王寺　　　　　　　　1泊朝食付き　ペア宿泊券

都シティ 大阪天王寺　　　　　　　　アフタヌーンティー　ペアご招待券

スカイレストラン エトワール　　　　ディナーブッフェ　ペア食事券


【販売開始日】


　2026年6月12日(金) 11：00



■ご予約・お問合せ先（受付時間　9：30～18：00）


・ご来館　都シティ 大阪天王寺　3階ご宴会承りコーナー


・お電話　料飲予約係　0120-008-385


・都ホテルズ＆リゾーツ 公式オンラインショップ


　　https://shop.miyakohotels.ne.jp/shopdetail/000000002587



※写真は全てイメージです。


※表記料金には、料理・お飲み物・税金・サービス料が含まれます。


※食物アレルギーをお持ちのお客様は、ご予約の際に予めお申し付けください。


※食材の入荷状況等により、メニュー内容を変更する場合があります。