人間理解×デジタルから生まれる事業構想を社外との対話で磨く

yellow door株式会社

yellow door株式会社（代表取締役：星野翔子）は、NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーションラボラトリと共に、社内イントレプレナーの構想を社外へひらく共創型ピッチイベント「第2回 NEC Intra Ale Pitch」を2026年7月7日に開催します。

本イベントは、NECグループの社会課題解決に貢献する新規事業の創出を目的とした取り組みです。 イノベーションラボラトリで生まれた事業構想を、事業会社・スタートアップ・専門家との対話を通じて磨き上げます。

近年、多くの企業が新規事業創出やオープンイノベーションに取り組む一方で、事業構想が社内に留まり、外部からの視点を得る機会はまだ十分とは言えません。

2026年2月に開催された第1回では、社内イントレプレナーが事業構想を社外へ発信し、参加者との対話を通じて新たな気づきや共創の可能性を得る場となりました。参加者からは「社内だけでは得られない視点が得られた」「他社の新規事業担当者との交流が刺激になった」「継続的に開催してほしい」といった声が多数寄せられています。こうした反響を受け、第2回の開催が決定しました。今回はAI・エージェント領域やヒューマンデジタルツイン、環境分野などをテーマに、さらなる共創の可能性を探ります。

前回開催の様子▶︎https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000176066.html

■ 第2回 NEC Intra Ale Pitchの概要

1. 社内のイントレプレナーによる事業構想ピッチ

NECソリューションイノベータの新規事業担当者が、自らの構想を発表します。

2. 社外のプレイヤーとの対話

事業会社・スタートアップ・専門家が参加し、多角的な視点からフィードバックを行います。

3. 共創を前提とした場づくり

評価や審査を目的とするのではなく、事業の実装や協業の可能性を探る「対話」を重視しています。

4. 懇親会によるネットワーク形成

イベント後には参加者同士の交流機会を設け、実際の共創につながる接点創出を目指します。

■ 登壇テーマ

第2回では、AIやヒューマンデジタルツインなど、イノベーションラボラトリで取り組む先端技術領域をテーマとした事業構想が紹介されます。あわせて、社外事業会社による事業推進の事例共有の登壇を予定しています。以下のテーマを中心に議論を行います。

・Ambient Intelligence

・ヒューマンデジタルツイン

・環境・サステナビリティ

【 スタートアップ登壇企業 】

株式会社メタジェン

腸内細菌叢(マイクロバイオーム)と腸内代謝物質の解析技術を核に、食と腸内環境の関係を科学的に解明するヘルスケアスタートアップ。事業会社との共同研究・商品開発実績を持ち、食品が腸内細菌・免疫・代謝に与える影響の個人差をエビデンスとして積み上げ、パーソナライズド腸活の実現を推進しています。

https://metagen.co.jp/

社会実装を見据えた新規事業構想について、多様な参加者とともに議論を深めます。

■ 本取組み開催にあたってのコメント

NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーションラボラトリ 所長 福井知宏 氏

我々は、問いを起点に小さく素早く実験を重ね、新たな価値の新規事業に取り組んでいます。しかし、同じ組織の中だけで事業アイデアを考えていても、なかなかブレイクスルーは生まれません。昨年度のイベントでは、起業家や有識者、事業開発に携わる方々の多様な視点に触れることで、新たな気づきや刺激が生まれ、イノベーションが加速することを実感しました。今回も対話を通じて事業仮説を磨き、新たな可能性を見出す場となることを期待しています。

立命館大学ビジネススクール教授／MK&Associates 代表 河瀬 誠 氏（コメンテーター）

プロフィール：A.T.カーニーやソフトバンクで新規事業戦略・企業買収を経験後、現在は日本を代表するさまざまな業種の大企業に対し、経営幹部育成・事業戦略推進・新規事業創出プロジェクトを担当。著書『戦略思考コンプリートブック』はAmazon「永遠のビジネス書ベスト100」入り。

技術革新などが社会を変えつつある今、組織が存続するためには事業ポートフォリオを転換し、新たな事業を創造していく必要があります。事業創造とは、未来の流れを捉え、自社の強みに立脚しつつ、顧客と提供価値を探り、目指すビジョンを描き、実現シナリオを考え、実践にトライする一連の行動です。困難なチャレンジである一方、楽しくワクワクすることでもあります。ぜひ皆さんと一緒によりよい未来を創りだしたいと思います。

PROTOCORE 代表取締役CEO / AiHUB 創業者 / Voicetep 取締役CAIO 園田 れい 氏 （コメンテーター）

プロフィール：AI時代の新規事業開発・プロダクト企画・UXデザインを専門とする事業開発プロデューサー。恋愛マッチングサービス「with」創業期にProducer / UXとして参画し、事業立ち上げと成長に貢献。これまでに30件以上のUX / 新規事業開発プロジェクトを支援し、Exit経験は3回。 現在は、PROTOCOREを中心に、ソロプレナー支援、AIクリエイティブ、AIエージェント、AIプロダクト開発に取り組む。ユーザー理解・体験設計・事業戦略・収益モデル設計を一気通貫で行い、「つくってみよう」から事業化までを支援している。

AI時代の新規事業開発において最も大切なのは、最初から完成された正解を出すことではなく、まず小さく「つくってみる」ことだと考えています。特に社内で生まれる事業構想には、まだ言語化されきっていない強い原体験や、現場だからこそ見えている課題が眠っていることが多くあります。

今回のように、社内のアイディアを社外にひらき、多様な視点とぶつけあう場は、単なるピッチイベントではなく、隠れた才能や構想の可能性を発掘する機会だと感じています。

コメンテータとして、事業性やUX、AI活用の観点から対話に参加し、挑戦者のみなさんの「次の一歩」がより具体的になるように貢献できればと思います。

■ 開催概要

・イベント名：NEC Intra Ale Pitch

・開催日時：2026年7月7日（火）

・会場：NECソリューションイノベータ株式会社（ 東京都江東区新木場1丁目18-7 ）

・形式：招待許可制・事前申込制

・主催：NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーションラボラトリ

・企画・開催：yellow door株式会社

■ 協力企業・団体について

株式会社ハイレゾ GPU事業パートナー/AILab Alliance・Bizdev Manager 山口正人 氏

プロフィール：大学で地球物理学、産業・環境政策を学んだ後、広告・メディア業界にてCSV/SDGs関連の事業支援（重機シェアリング等）に従事。その後テック業界へ転身し、前職の株式会社オルツではマルチモーダルAI開発の指揮や大手企業との事業提携を牽引。現在は株式会社ハイレゾにて、GPUクラウドを活かしたAIソリューションの企画や、データセンターを中心とした自治体連携による地方創生AIプロジェクトを推進している。

【 イノベーションな会 】

主な活動内容：事業会社・スタートアップ・専門家が集い、社会課題や事業課題を起点に、対話と実装を重視した共創を行う有志コミュニティを運営。イベントや勉強会を通じて、具体的なアクションや協業の創出を支援している。



【 株式会社ハイレゾ 】

主な事業内容：GPU専用データセンターの運営、GPUクラウドサービスGPUSOROBANの提供

HP：https://highreso.jp/

■ 企画・開催会社について

【 会社概要 】

yellow door株式会社

yellow door株式会社は、新規事業の伴走支援、資金調達、広報支援を通じて、企業の価値創出と社会実装を支援する事業支援会社です。属性の異なる複数のコミュニティ運営を通して、スタートアップや企業内イントレプレナーの挑戦を共創機会につなげるとともに、エンジェル投資家コミュニティ「Power Angels」にて「国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業」の制度を活用したファンドの組成・運営を行っています。

＜ 公式サイト ＞

https://www.yellowdoor.co.jp/

＜ エンジェル投資家コミュニティ Power Angels ＞

https://power-angels.com/

本件についてのお問い合わせ先

yellow door株式会社

s@yellowdoor.co.jp

取材希望の方は下記の