【熊本ヴォルターズ】山本翔太選手 継続決定(複数年)

熊本バスケットボール株式会社

Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）2部に所属する熊本ヴォルターズ（熊本バスケットボール株式会社／熊本市中央区）では、山本翔太選手と2026-27シーズンの契約（継続）に合意しました。山本選手とは、2027-28シーズンまでの複数年契約となります。

プロフィール

山本翔太［Shota Yamamoto］

生年月日：1999年10月19日

身長：188cm

体重：85kg

ポジション：SG

背番号：3

出身地：山形県

【経歴】

日本大学山形高校

専修大学

2022- 熊本ヴォルターズ

※2027-28シーズンまでの複数年契約

【本人コメント】

2026-27シーズンも熊本でプレーさせていただくことになりました山本翔太です！

いつも沢山の応援ありがとうございます。

2025-26シーズンは初めての怪我でチームを離脱し、最後までプレーしてる姿を皆さんに届けられなかった事がとても悔しいです。

でも、コート外から試合などを見て様々な事を学ぶことができたので、それを新シーズンでプレーに活かせれたらなと思います。

更に成長している姿と、笑顔を忘れず楽しんでプレーしている姿を見せられるよう準備していきたいと思いますので、是非「会場で」お待ちしてます！

LET'S GO VOLTERS!!

熊本ヴォルターズHPはこちら(https://www.volters.jp/)

2025-26シーズン スタッツはこちら(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=51000156)