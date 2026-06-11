【熊本ヴォルターズ】山本翔太選手 継続決定(複数年)

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熊本バスケットボール株式会社


Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）2部に所属する熊本ヴォルターズ（熊本バスケットボール株式会社／熊本市中央区）では、山本翔太選手と2026-27シーズンの契約（継続）に合意しました。山本選手とは、2027-28シーズンまでの複数年契約となります。



プロフィール



山本翔太［Shota Yamamoto］

生年月日：1999年10月19日


身長：188cm　　


体重：85kg　　


ポジション：SG


背番号：3　　　 　


出身地：山形県





【経歴】


日本大学山形高校


専修大学


2022-　 熊本ヴォルターズ　


　※2027-28シーズンまでの複数年契約



【本人コメント】


2026-27シーズンも熊本でプレーさせていただくことになりました山本翔太です！


いつも沢山の応援ありがとうございます。


2025-26シーズンは初めての怪我でチームを離脱し、最後までプレーしてる姿を皆さんに届けられなかった事がとても悔しいです。


でも、コート外から試合などを見て様々な事を学ぶことができたので、それを新シーズンでプレーに活かせれたらなと思います。


更に成長している姿と、笑顔を忘れず楽しんでプレーしている姿を見せられるよう準備していきたいと思いますので、是非「会場で」お待ちしてます！


LET'S GO VOLTERS!!



2025-26シーズン スタッツはこちら(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=51000156)

熊本ヴォルターズHPはこちら(https://www.volters.jp/)