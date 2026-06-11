【熊本ヴォルターズ】山本翔太選手 継続決定(複数年)
熊本バスケットボール株式会社
山本翔太［Shota Yamamoto］
2025-26シーズン スタッツはこちら(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=51000156)
Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）2部に所属する熊本ヴォルターズ（熊本バスケットボール株式会社／熊本市中央区）では、山本翔太選手と2026-27シーズンの契約（継続）に合意しました。山本選手とは、2027-28シーズンまでの複数年契約となります。
プロフィール
山本翔太［Shota Yamamoto］
生年月日：1999年10月19日
身長：188cm
体重：85kg
ポジション：SG
背番号：3
出身地：山形県
【経歴】
日本大学山形高校
専修大学
2022- 熊本ヴォルターズ
※2027-28シーズンまでの複数年契約
【本人コメント】
2026-27シーズンも熊本でプレーさせていただくことになりました山本翔太です！
いつも沢山の応援ありがとうございます。
2025-26シーズンは初めての怪我でチームを離脱し、最後までプレーしてる姿を皆さんに届けられなかった事がとても悔しいです。
でも、コート外から試合などを見て様々な事を学ぶことができたので、それを新シーズンでプレーに活かせれたらなと思います。
更に成長している姿と、笑顔を忘れず楽しんでプレーしている姿を見せられるよう準備していきたいと思いますので、是非「会場で」お待ちしてます！
LET'S GO VOLTERS!!
2025-26シーズン スタッツはこちら(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=51000156)