ドイツ発祥文具ブランド「KUM(R)」から新シリーズ『Style it your way!!』登場！毎日を自分らしく彩るポップ＆カラフルな全5アイテムを7月上旬より順次発売

『Style it your way!!』

株式会社レイメイ藤井～スタイルで遊ぼう。自分らしくスタイリングしよう。～

ポップでカラフルなデザインと日常使いしやすい機能性を兼ね備えたアイテムを展開する、ドイツ発祥のステーショナリーブランド 「KUM(R)」から、新シリーズが登場します。

テーマは『Style it your way!!』。

毎日使う文房具だからこそ、決まったルールにとらわれず、自分らしい世界観や自由な使い方を楽しんでほしい――そんな想いから本シリーズは生まれました。

「KUM(R)」ならではのポップで鮮やかなカラーリングを日常使いしやすいアイテムに掛け合わせ、持っているだけで気分が高まるデザインに仕上げています。

学習やワークシーンを自分らしく彩るための全5アイテムを発売いたします。

＜新作 全5種ラインナップ＞

（2026年7月上旬発売）

・チェックペンポーチ

・2穴バインダー A5

・学習タイマー

・スタンドふせん

（2026年8月発売）

・ルーラー

KUM チェックペンポーチ

チェック生地がかわいい大容量のペンポーチ

口が大きく開いてたっぷり収納できます。

出し入れもラクラク！

■ラインアップ

KM1482M（グリーン）KM1482P（ピンク）

（商品詳細）

商品名：KUM チェックペンポーチ

品番：KM1482M/P

価格：1,400円 (税込1,540円)

本体サイズ：W205 × H115 × D55mm

本体重量：65g

KUM 2穴バインダー A5

ファイル付きでプリントやルーズリーフも入るA5バインダー

A5のルーズリーフやノートに対応

■ラインアップ

KM1483M（グリーン）KM1483P（ピンク）

（商品詳細）

商品名：KUM 2穴バインダー A5

品番：KM1483M/P

価格：1,000円 (税込1,100円)

本体サイズ：W190 × H230 × D26mm

本体重量：98g

KUM 学習タイマー

学習の質を上げる、スペパ抜群の4WAYタイマー

見やすい画面サイズ＆押しやすい操作ボタン

■ラインアップ

KM1484M（グリーン）KM1484P（ピンク）

（商品詳細）

商品名：KUM 学習タイマー

品番：KM1484M/P

価格：1,500円（税込1,650円）

本体サイズ：W75 × H68.5 × D30mm

本体重量：53g

仕様：単4形乾電池×１本

KUM スタンドふせん

TO DOリストや計算式など幅広く使える5mm方眼！

場所を取らないスタンド仕様

ふせんは30枚入り

■ラインアップ

KM1485M（グリーン）KM1485P（ピンク）

（商品詳細）

商品名：KUM スタンドふせん

品番：KM1485M/P

価格：480円（税込528円）

本体サイズ：W70 × H110 × D4mm（スタンド時D50mm）

本体重量：15g

KUM ルーラー ※8月発売予定

17cmルーラー クリアタイプに新色追加！

裏の凹凸が持ち上げやすい 両面がマット加工で滑りにくい

■ラインアップ

KM171TM（クリアグリーン）KM171TV（クリアパープル）KM171TP（クリアピンク）KM171TY（クリアイエロー）

（商品詳細）

商品名：KUM ルーラー

品番：KM171TM/TV/TP/TY

価格：230円（税込253円）

本体サイズ：W174 × H21 × D2mm

本体重量：6g

＊商品の発売時期、仕様、価格につきましては、変更となる場合がございます。

＊画像は全てイメージです。