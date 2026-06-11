公益財団法人JKA（本部：東京都港区）は、2026年6月11日(木)より、「KEEP NIPPON RISING」をテーマに、世界スポーツである競輪の魅力を伝える新TVCMを公開します！

FIFAワールドカップ2026中継および関連番組を中心に放送し、全国でご視聴いただけます。







■Youtubeでのご視聴はこちらから！

「KEEP NIPPON RISING」篇60秒 https://youtu.be/WVljzu37bWU

「KEEP NIPPON RISING」篇30秒 https://youtu.be/9rGGPEDKA40

■ストーリー：

「世の中の常識を超えていけ」という力強いナレーションとともに幕を開けるこのCMは、競輪選手たちの疾走感のあるダイナミックな“走り”を感じるレースや日々トレーニングに励む姿を軸に、アスリート、アーティスト、ダンサーなど、型にはまらない生き方・表現に挑む多彩な「挑戦者たち」の姿を重ね合わせながら展開します。立ちはだかる壁、心の葛藤、肉体の限界、不滅の記録への挑戦、過去を超える意志、ありふれた筋書きを塗り替える覚悟――あらゆる困難を「超えていけ」と訴えるナレーションが積み重なり、「ここで終わりか？」という問いかけへと続きます。



















そして「ここだ、ここからだ」という言葉が力強く響き、自転車を懸命に漕ぐ姿や強い意志を持って前に進む姿とともに、必ずしも前向きなだけではない葛藤や挫折をも包み込みながら、枠や型にはまらない生き方・考え方をする人々を象徴的に描き、すべての生活者へエールを届けます。

クライマックスでは「ここから上がっていくんだよ」と「KEEP NIPPON RISING」のメッセージが画面に映し出されます。























■そのほかのCMはこちらから！

なんと、「GRe4N BOYZ」書き下ろしの新曲を使用したCMも…！

「This is GIRLS KEIRIN」篇30秒 https://www.youtube.com/watch?v=nOi3niP8owA

「家族と共に」篇 30秒 https://www.youtube.com/watch?v=oDwH8duoDGA

「友人と共に」篇 30秒 https://www.youtube.com/watch?v=k3pJWNDLgB8

■公益財団法人JKAとは？

「競輪・オートレースの補助事業（社会的課題解決のための支援事業）」「競輪・オートレースの振興業務」「競輪の競技実施業務」をおこなっております。

競輪とオートレースは、それぞれ自転車競技法と小型自動車競走法の規定により、地方自治体が開催する公営競技です。その収益は、競技を開催する地方自治体の財政の健全化に役立てられるだけではなく、自転車・小型自動車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与する形で社会に還元されております。

JKAは、「お客様のための競輪・オートレース」「地域・社会を支えるための競輪・オートレース」を理念に掲げ、競輪・オートレースの振興と公正安全な運営の確保、社会還元事業（補助事業）を通した様々な社会的課題の解決に努めて参ります。

■ 公益財団法人JKA ホームページ

https://www.keirin-autorace.or.jp/

■ ガールズケイリン（女子競輪選手）の情報サイト

https://keirin-marche.jp/girlskeirin/