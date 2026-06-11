グルメプレゼンターはっしー氏考案！プリマハムの逸品と“食のニューオータニ”コラボメニューを東京・大阪で展開決定。

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京・大阪）

「グルメプレゼンターはっしー」氏監修！『魅惑のハムグルメ』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/recommend/primaham/

ホテルニューオータニ（東京・大阪）は、2026年6月15日（月）～7月31日（金）の期間、グルメプレゼンターはっしー（橋本陽）氏が考案した、プリマハム株式会社（本社：東京都品川区）の「匠の膳」を贅沢に使用したメニューを、合計3レストランで展開します。上質なブランド豚の脂と旨みをダイレクトに堪能できるグルメの数々をお愉しみください。

「オンザライス」確定！特製生姜と醤油のソースが絡み合う、垂涎メニューを東京・大阪で。

『匠の膳 極厚ハムステーキ ポークジンジャー風』

ホテルニューオータニ（東京）ビュッフェ＆バー「VIEW & DINING THE SKY」と、ホテルニューオータニ大阪 オールデイダイニング「SATSUKI」で提供するのは「匠の膳」の特選ハムを贅沢な極厚カットし、伝統的なポークジンジャー風に大胆にアレンジした一品。ガツンと効かせた特製生姜と醤油のソースが、特選ハムの上品な甘みをさらに引き立てます。東京では、シェフが目の前で焼き上げる鉄板焼コーナーにて、できたて・あつあつの状態でお届けします。

ビュッフェ＆バー「VIEW & DINING THE SKY」

ホテルニューオータニ（東京）ザ・メインの最上階に位置するビュッフェ＆バー「VIEW & DINING THE SKY」は、360度の圧倒的なパノラマ展望と美食を愉しめるビュッフェダイニングです。ダイナミックな「ステージキッチン」より、鉄板焼きや寿司、天ぷらなど、一流シェフが目の前で仕上げる出来立ての最高級メニューを、お好きなだけ心ゆくまでご堪能いただけます。

■ホテルニューオータニ（東京）ビュッフェ＆バー「VIEW & DINING THE SKY」

[提供時間]

ランチ 11:30～（最大5部制）／ディナー 17:30～（4部制）

[料金]

平日：ランチ \10,500 ／ ディナー \15,000

土・日・祝：ランチ \12,500 ／ ディナー \17,000

※いずれもサービス料別

豊かな緑と水に囲まれた大阪城公園のすぐ隣、ホテルニューオータニ大阪のロビィ階にある開放感あふれるレストラン オールデイダイニング「SATSUKI」。関西の食通たちを唸らせる『美味と健康の朝食ビュッフェ～ウェルネス・モーニング～』では、素材や製法にこだわった窯焼きブレッドや、シェフが目の前で焼き上げる極上のオムレツなど、贅沢なローカル食材を織り交ぜたこだわりのメニューを、心地よい光が差し込む上質な空間でお愉しみいただけます。

ホテルニューオータニ大阪 オールデイダイニング「SATSUKI」

■ホテルニューオータニ大阪 オールデイダイニング「SATSUKI」

[提供時間] 7:00～10:00『美味と健康の朝食ビュッフェ～ウェルネス・モーニング～』

[料金]

大人 \4,800 ／ お子さま \2,700

※いずれもサービス料別

【東京限定】朝から「匠の膳」でパワーチャージ！朝食メニューを展開。

朝からさっぱり！食が進む麺料理が登場。『匠の膳 ハムが主役の冷やし中華』

「匠の膳」の特選ハムが持つ本来の質感と食べ応えを最大限に活かすため、あえて存在感抜群の大判スライスを採用。鹿児島もち豚特有の贅沢な脂の甘みと繊細な香りが、ホテル特製の爽やかなタレ、そしてコシのある麺と絶妙に調和します。夏の朝にふさわしい贅沢極まる一皿です。

「朝はパン派」の方に朗報！甘じょっぱい至福のサンドウィッチをお届け。『匠の膳 至福のメープルハムチーズサンド』

「匠の膳」の特選ハムを惜しみなく贅沢にサンド。一口食べると芳醇に広がる燻製の香りと肉本来の力強い旨みが溢れ出し、そこに濃厚なとろけるチーズとメープルシロップの奥深い甘みが絶妙に溶け合います。絶妙な塩味と上品な甘みが織りなす究極のハーモニーは、良い一日のスタートを切れること間違いなし。

ホテルニューオータニ（東京）オールデイダイニング「SATSUKI」

ホテルニューオータニ（東京）のロビィ階に位置するオールデイダイニング「SATSUKI」。2026年春、『新・最強の朝食』が「健康と発酵」をテーマにリニューアル。パワーアップした168種類のメニューをお好きなだけお愉しみいただけます。

■ホテルニューオータニ（東京）オールデイダイニング「SATSUKI」

[提供時間] 7:00～10:00『新・最強の朝食』

[料金]

大人 \8,500 ／ お子さま \5,000

※いずれもサービス料別

匠の膳（プリマハム株式会社（本社：東京都品川区）

お中元の定番ギフトとして大人気のロングセラー商品。鹿児島にある自社指定農場で飼育した三元豚「鹿児島もち豚」を使用し、あっさりとして上品な甘みのある脂と柔らかな食感を生かした、おいしさを極めたハムです。

監修：グルメプレゼンター はっしー（橋本陽）氏

今までに全国15,000軒の飲食店を自腹で訪問し、厳選したグルメを楽しくプレゼンテーション。お肉博士とお米ソムリエの資格を持ち、農林水産省の国産食材アンバサダーや総務省の地域力創造アドバイザーなども務める。SNS（@fallindebu）は総フォロワー数70万人の人気。テレビ朝日「キッチンカー大作戦！」などに毎週レギュラー出演中。

販売概要

ホテルニューオータニ（東京・大阪）

「グルメプレゼンターはっしー」氏監修！『魅惑のハムグルメ』

[期間]

2026年6月15日（月）～7月31日（金）

[内容]

『匠の膳 極厚ハムステーキ ポークジンジャー風』

『匠の膳 ハムが主役の冷やし中華』

『匠の膳 至福のメープルハムチーズサンド』

[店舗]

ホテルニューオータニ（東京）ビュッフェ＆バー「VIEW & DINING THE SKY」

ホテルニューオータニ（東京）オールデイダイニング「SATSUKI」

ホテルニューオータニ大阪 オールデイダイニング「SATSUKI」

※各店舗ごとに、提供メニューならびに料金が異なります。詳しくはウェブサイトをご覧ください。

[場所]

東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ（東京）

大阪市中央区城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/recommend/primaham/