伝統の加賀野菜をご自宅で！楽天市場「かいものパレット」にて、みずみずしく肉厚な「加賀太きゅうり」の販売を開始！石川の味覚を全国へお届け

株式会社スポルアップ

株式会社スポルアップ（所在地：東京都調布市、代表取締役：山本慎二郎）が運営する楽天市場店「かいものパレット」は、楽天市場にて展開するオンラインショップで、石川県の伝統野菜である「加賀太きゅうり」の販売を開始いたしました。 今回の取り組みは、石川県の青果物卸売を担い、地域の食文化を支える「株式会社MRKベジフル」との連携により実現したものです。地元の豊かな風土で育まれた新鮮な加賀野菜を、全国の食卓へダイレクトにお届けいたします。

商材の特徴

加賀太きゅうりは、金沢の地で古くから受け継がれてきた「加賀野菜」の一つです。一般的なきゅうりと比較して非常に太く、ずっしりとした重量感があるのが特徴です。

- 圧倒的な肉厚感とみずみずしさ：皮を剥くと、水分をたっぷりと含んだ柔らかい果肉が詰まっており、シャキシャキとした心地よい食感が楽しめます。- 加熱調理で引き立つ美味しさ：生で酢の物にするのはもちろん、煮物や炒め物にすると出汁を吸ってとろけるような食感になり、夏の食卓に深みを加えます。- 夏の水分補給や健康維持に：水分が豊富で、夏バテ対策や日々のヘルシーな食生活にぴったりの伝統食材です。

販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/earlygetter/mrk_kagakyuri/

加賀太きゅうり夏バテ対策や日々のヘルシーな食生活にぴったりの伝統食材梱包された加賀太きゅうり

販売元の紹介

■ 株式会社MRKベジフルは、石川県金沢市を拠点とする丸果石川グループの企業です。青果物のパッケージ加工やギフト商品、カタログ販売などを手掛け、野菜や果物に新たな付加価値を創出。地域の農産物の魅力を全国へ発信し、健康的で豊かな食生活を支えています。

URL：http://www.maruka-ishikawa.co.jp/wp/mrk-2/mrk/

■ かいものパレット・スポルアップについて

かいものパレットは、株式会社スポルアップが運営する楽天市場店です。「まだ知られていない良いものとの、新しい出会いをお手伝いする」をコンセプトに、全国の産地と消費者をつなぐEC運営を行っています。

■ 運営者プロフィール

かいものパレット運営元・スポルアップ代表 山本慎二郎は、楽天・Amazon支援230社以上の実績を持つEC専門家です。EC業界20年の経験を活かし、産地と生活者を直接つなぎます。

詳細は公式ページをご覧ください。



URL：https://spollup.jp/cap-yamamoto/

会社概要

会社名：株式会社スポルアップ

所在地：東京都調布市

代表者：山本慎二郎

設立：2017年

事業内容：EC運営、アフィリエイトマーケティング、イベント企画、AIプロダクト開発・運営

URL：https://spollup.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社スポルアップ

担当：加藤

Email：info@spollup.jp

URL：https://spollup.jp/contact/