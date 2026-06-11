「ロケーションビジネス＆マーケティング EXPO2026」全25セッションのアーカイブ配信を開始

一般社団法人LBMA Japan

位置情報データを活用したマーケティングやサービス施策の促進を目的に活動する一般社団法人LBMA Japan（東京都千代田区／代表理事：川島邦之）は、2026年6月4日（木）・5日（金）に「第３回 ロケーションビジネス＆マーケティングEXPO2026」を浜松町（東京都立産業貿易センター浜松町館５階）にて開催し、多くの方々にご来場いただきました。

本日より、本イベントにて行われたカンファレンス全25セッションのアーカイブ配信を開始しました。

また、会場での来場者投票で決定しました「LBM EXPO2026大賞」の結果も発表致します。

■ 配信セッション一覧（全25セッション）

■ 「LBM EXPO2026大賞」

視聴はこちら :https://www.lbmajapan.com/lbm-expo2026メルマガ登録後、無料で視聴できます。アーカイブ配信は2026年7月末まで配信予定です[表: https://prtimes.jp/data/corp/55226/table/44_1_53a7dee451d3ba30d404a310e07666b5.jpg?v=202606110451 ]

本イベントでは来場者投票を行い、一番興味を持ったブースに対して投票する「LBM EXPO2026大賞」を実施しました。その結果を発表致します。

- 第１位 ジオテクノロジーズ株式会社- 第２位 ソフトバンク株式会社- 第３位 株式会社unerry- 第４位 横浜市立大学- 第５位 株式会社ゼンリンデータコム

＜一般社団法人LBMA Japan＞概要 https://www.lbmajapan.com/

一般社団法人LBMA Japan（ロケーションビジネス＆マーケティングアソシエーション）は、位置情報データを活用したビジネス・マーケティング・サービス施策を促進する非営利社団法人です。現在、日本国内で事業を展開する122社以上が加盟しています。（2026年6月現在）

所在地：東京都千代田区神田和泉町1番地6-16ヤマトビル405

設立：2020年2月

代表理事：川島邦之

■主な活動

・位置情報データを活用したマーケティング・サービスの推進

・位置情報データ活用のマーケティングの共通指標の策定

・カンファレンスの開催等、ロケーションベースドマーケティングの普及活動

・「デバイスロケーションデータ：共通ガイドライン」のアップデート・運用

・LP（Location Privacy）マーク、LPコンサルタント認定制度の運用

・Location-GXガイドラインのアップデート・運用