〈イベントレポート〉NALYSYS、就活生を対象に「AI面接体験会」を5月27日に初開催！

レバレジーズ株式会社

レバレジーズ株式会社が運営する、AI人事プラットフォーム「NALYSYS（ https://nalysys.jp/service/(https://nalysys.jp/service/) ）」は、5月27日（水）、AI面接に対して就活生が抱く不安や疑問を解消することを目的とした「AI面接体験会」を初開催いたしました。当日は28卒の就活生が参加し、実際のAI面接の体験や、普段は見ることのできない「評価レポート」の特別開示などを通して、AI面接への理解や対策を深めました。

■当日の様子

イベントは就活生を対象に2部構成で実施されました。

【第1部：AI面接体験会】

第1部では、学生が実際に「NALYSYS AI面接」を体験しました。

「なぜその目標を設定したのか」「なぜその手段を選んだのか」といったAIからの深掘り質問に対し、学生たちは自身の考えを整理しながら回答。体験後には、「想像以上に深掘りされた」「やり取りが自然で、緊張せずリラックスして臨むことができた」などの声が寄せられ、AIアバター面接官の対話精度の高さに驚く様子が見られました。

【第2部：評価レポートの解説＆フィードバック】

第2部では、「NALYSYS AI面接」サービス責任者である吉野より、AI面接の評価レポートの見方について解説を行いました。

今回は特別に、本来は企業の採用担当者のみに公開される「評価レポート」を学生本人へ開示。自身の面接パフォーマンスがどのように分析・評価されているかを確認した学生からは、「自分の強みだけでなく、客観的な弱みや今後の課題が明確になった」「AIの分析力の高さに驚いた」といった感想が寄せられ、今後の就職活動への手応えを感じる様子が見られました。

また、参加学生からは、「実際にAI面接を体験し、フィードバックも受けたことで、想像以上にAIの分析力が高いことを実感した」「初めてのAI面接でうまく話をまとめられなかったが、言いたいことをAIが的確に汲み取っていたのが印象的だった」といった声も上がりました。

＜「NALYSYS AI面接」サービス責任者 吉野のコメント＞

AI面接が広がりを見せる中で、学生の皆さんには「AIにどう評価されるか分からない」という不安があることを肌で感じていました。だからこそ今回は、単に体験してもらうだけでなく、本来企業秘密である評価レポートをあえて開示し、AIが「減点のためのツール」ではなく「客観的に判断してくれる存在」になり得ることを知っていただきたいと考えました。

実際に参加した学生からも、「AI面接に対する漠然とした不安が解消された」といった前向きな声をいただき、開催意義を強く感じています。今後もテクノロジーを通じて、学生と企業双方が納得できる採用・就職活動を支援してまいります。

■ 開催の背景

近年、企業の採用活動においてAIを活用した面接手法の導入が進み、従来の対面・オンライン面接に加え、「AIによる面接」が新たな選択肢の一つとなりつつあります。

一方で、学生にとってAI面接は依然として馴染みが薄く、実際に体験する機会や評価基準を知る機会も限られているのが現状です。特にAI面接への対策については、半数以上の学生が不安を感じており、その理由として「どのように評価されているのかわからない」「受験経験がない」といった声が多く挙げられています*1。

こうした状況を踏まえ、「NALYSYS AI面接」では、学生の皆様が安心して選考に臨める環境づくりも重要であると考えました。そこで“AI面接を実際に体験する機会”と“AI面接の評価の裏側を知る機会”の両方を提供することで、学生の不安軽減と納得感のある就職活動を支援したいと考え、本イベントを実施しました。

*1 レバレジーズ株式会社 2026年5月発表『学生の「AI面接」に関する意識調査』

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000936.000010591.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000936.000010591.html)

NALYSYS（https://nalysys.jp/(https://nalysys.jp/)）

NALYSYS（ナリシス）は、採用から労務DXまで、組織づくりをトータルで支援するAIプラットフォームです。人事のノウハウと成果に直結するデータを備えたAIが、採用・配置・マネジメント・労務といったあらゆる業務を高度化し、組織の改善を強力にサポートします。社員一人ひとりの特性やWILLに寄り添った最適な組織づくりを実現し、「社員が活躍し、辞めない組織」へと導きます。

レバレジーズ株式会社（ https://leverages.jp/(https://leverages.jp/) ）

本店所在地 ： 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア24階 /25階

代表取締役： 岩槻 知秀

資本金 ： 5,000万円

設立 ： 2005年4月

事業内容 ：IT・医療/ヘルスケア領域をはじめとした人材事業、SaaS事業、M&Aコンサルティング事業 など

「社会課題の解決」を軸に、IT、医療/ヘルスケア領域をはじめとした人材事業・SaaS事業、M&Aコンサルティング事業など、国や業界をまたいだ様々な領域で60以上のサービスを展開。2005年に創業以来、黒字経営を継続し2025年度は年商1700億*を突破しました。業界を絞らないポートフォリオ経営と、各分野のスペシャリストが集うインハウスの組織体制で、時代を代表するグローバル企業を目指します。※会計基準変更後