神奈川宇宙サミット2027を開催し、宇宙ビジネスの可能性を広く発信します！

神奈川県

県は、人工衛星産業が集積しているという強みを活かして、宇宙産業の振興に取り組んでいます。こうした取組の1つとして、本年2月5日には、一般来場者や宇宙企業、新規参入を目指す企業の皆さんに、宇宙ビジネスの可能性を広く発信するカンファレンス「宇宙サミット」を、初めて開催しました。このたび、来年開催する「神奈川宇宙サミット2027」の開催日などが決定しましたので、お知らせします。

１ 開催日

令和9年2月4日（木曜日）

2 会場

アニヴェルセル みなとみらい横浜（横浜市中区新港2-1-4）

３ 内容

一般来場者や宇宙企業、新規参入を目指す企業向けのカンファレンス、企業の展示ブースなど

参考：「神奈川宇宙サミット2026」（令和8年2月5日）の様子

（注）来場者、オンライン参加を合わせて、延べ約3,300名が参加

宇宙飛行士が登壇したカンファレンス

企業の展示ブース

４ 主催

神奈川宇宙サミット実行委員会

（協賛金の募集について）

実行委員会は、企業等からの協賛金を募集しています。詳細は「問合せ先」までお問い合わせください。

問合せ先

神奈川県産業労働局産業部

宇宙産業・ベンチャー支援担当課長 小柴 電話 045-285-0213

産業振興課 宇宙産業支援グループ 藤原 電話 045-210-5640